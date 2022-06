Schwingerkönig Arnold Forrer holt sich mit 43 den 148. Kranz.

Schwingen Von Rekorden will er nichts wissen: Das sagt Schwingerkönig Arnold Forrer nach seinem 148. Kranzgewinn Die magische Zahl von 150 Kränzen rückt näher, doch beim 43-jährigen Toggenburger Arnold Forrer stehen nach drei komplizierten Jahren andere Dinge im Mittelpunkt. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Schwingerkönig Arnold Forrer wurde zuletzt vom Publikum mit «Nöldi»-Rufen gefeiert. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Lange musste sich Arnold Forrer gedulden, ehe er sich den 148. Kranz aufsetzen lassen durfte. Am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest in Netstal war es nach mehr als drei Jahren endlich so weit. Der 43-jährige Toggenburger Schwingerkönig überzeugte am Pfingstmontag – wie schon vor einer Woche am St.Galler Kantonalen, als er den Kranz nur knapp verpasste – und schwang von Beginn an vorne mit. Die Auszeichnung, die er sich mit Rang vier sicherte, verdiente er sich unter anderem mit zwei Gestellten gegen die Thurgauer Spitzenschwinger und Brüder Mario und Domenic Schneider sowie einem Sieg gegen den Glarner Eidgenossen Roger Rychen.

Eine solche Leistung hätten Forrer viele nicht mehr zugetraut. Die Kritiker hörte der Schwingerkönig aus dem st.gallischen Stein jedoch nur hinter seinem Rücken lästern. «Das habe ich schon mitbekommen.» Kalt liessen ihn die negativen Kommentare, er sei zu alt und das Ganze bringe doch nichts mehr, nie ganz. «Man denkt immer, das macht einem nichts, aber ein bisschen etwas bleibt halt doch hängen.» Deswegen sei für ihn dieser Kranzgewinn nach drei Jahren Warte- und Leidenszeit eine Genugtuung.

«Es hat Spass gemacht, ohne etwas zu sagen, die Kritiker eines Besseren zu belehren.»

Hüft-OP, Corona und ein kaputtes Knie

Auch Forrer selbst gibt dieser Erfolg die Gewissheit, das Richtige zu tun. Denn: «Dieser 148. Kranz war schon eine Zangengeburt», lacht er. Ein kurzer Blick zurück: 2019 liess er sich nach jahrelangen Beschwerden auf der rechten Seite eine künstliche Hüfte einsetzen, die Saison 2020 fiel wegen Corona aus und 2021 wurde eine Operation am Aussenmeniskus unumgänglich. «Vor allem während Corona hat sich einiges relativiert.» So will Forrer die magische Marke von 150 Kränzen nicht mehr um jeden Preis erreichen. «Die Gesundheit ist mir wichtiger», sagt er. Aber einen gewissen Reiz übe die Zahl 150 schon noch auf ihn aus.

Arnold Forrers Unterschrift ist auch im Glarnerland begehrt. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Körperlich geht es dem Käsermeister, der mit einem Geschäftspartner die Käserei Rüttiberg in Schänis führt, so gut wie schon lange nicht mehr. Die Hüftprobleme sind Geschichte.

«Das hätte ich nie gedacht. Es ist einfach sehr schön.»

An den vergangnen beiden Festen in Wil und in Netstal erfuhr der Schwingerkönig von 2001 in Nyon zudem vom Publikum eine hohe Wertschätzung. «Nöldi»-Rufe hallten bei den Auftritten des Toggenburgers über den Schwingplatz.

«Das war sehr eindrücklich. Es ist für mich etwas Aussergewöhnliches, dass ich den Leuten noch immer eine solche Freude bereite.»

Er will nicht planen

Die Verbindung zu den Zuschauerinnen und Zuschauern lässt ihn die Schwingfeste noch mehr geniessen. «Das gibt mir viel Kraft und ist auch einer der Gründe, weshalb ich immer noch mit Freude dabei bin.» Es scheint also doch mehr Bewunderer als Kritiker des Rekordkranzgewinners zu geben.

Von Zielen und Rekorden will Forrer derzeit nicht viel wissen. «Ich nehme Fest für Fest und geniesse es einfach.» Seinen nächsten Auftritt plant der 194 m grosse und 120 kg schwere Routinier am Nordostschweizer Schwingfest am 26. Juni in Balterswil. Auf dem Programm stehen danach noch das Schaffhauser und das Appenzeller Kantonale sowie sein Lieblingsfest auf der Schwägalp, wo er mit Samuel Giger Rekordsieger ist. Ob das Eidgenössische Ende August zum Thema wird, entscheidet sich spätestens dort.

