Weil Wettkämpfe im Schwingen weiterhin untersagt sind, geraten die Kranzfeste langsam, aber sicher unter Termindruck. Da der nächste mögliche Lockerungsschritt des Bundesrates erst für Anfang Mai angekündigt ist, können Schwingfeste frühestens ab Anfang Juni ausgetragen werden. Denn die Schwinger haben sich auf eine minimale Vorbereitungszeit von vier Wochen geeinigt. Ansonsten wäre die Verletzungsgefahr schlicht zu gross.

Bereits verschoben wurde deshalb das St. Galler Kantonalfest in Kaltbrunn. Anstatt am 30. Mai geht der Anlass neu am 1. August über die Bühne. Dies war jedoch nur möglich, weil der Ricken-Schwinget, der an diesem Datum stattgefunden hätte, auf eine Durchführung seines Anlasses verzichtet hatte. In dieser Woche wurde nun auch das Thurgauer Kantonalschwingfest verschoben. Der Austragungsort Dussnang hat sich aufgrund der erneuten Verschiebung schweren Herzens als Organisator zurückgezogen.

«Es fühlt sich ein wenig an, wie der Morgen nach einem schönen Fest, mit dem Unterschied, dass es für uns gar nie ein Fest gab», heisst es in der Mitteilung des OK-Präsidenten Ernst Bucher. Neu soll der Wettkampf am 25. Juli in Amriswil ausgetragen werden. Als Ausrichter fungiert der Kantonalverband selbst. Ebenfalls verschoben wurde das Zürcher Kantonalfest in Stäfa. Dieses findet neu am 8. August statt – ebenfalls in Stäfa. (ibr)