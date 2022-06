Samuel Giger gewinnt in Balterswil zum 26. Mal ein Kranzfest.

Schwingen Sechs Gänge, sechs Siege: Samuel Giger weist Werner Schlegel in die Schranken und gewinnt vor Heimpublikum in Balterswil zum 26. Mal ein Kranzfest Am Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil fordert der aufstrebende Toggenburger Werner Schlegel Favorit Samuel Giger heraus – und scheitert erneut. Die Hintergründe zum Fest. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 26.06.2022, 22.44 Uhr

Samuel Giger bodigt im Schlussgang Werner Schlegel. Bild: Ralph Ribi

Es war ja nicht so, dass nichts hätte schiefgehen können bei Samuel Giger. Da war ein harter Sturz auf den Nacken im ersten Gang gegen den forschen Berner Adrian Walther. Hinzu kamen die fehlenden Maximalnoten, die dazu führten dass der Thurgauer vor Heimpublikum immer unter Siegzwang stand. Zu guter Letzt bekam es der 24-jährige Ottoberger mit sechs gestandenen Schwingern zu tun, die nur auf seine Fehler oder eine Schwächephase lauerten. Am meisten der 19-jährige Toggenburger Werner Schlegel im Schlussgang.

Doch nichts ging schief. Oder eben: Alles nahm seinen gewohnten Lauf, wie man bei Giger fast schon versucht ist zu sagen. Das soll die neuerliche Glanzleistung des Thurgauers keineswegs schmälern. Er schwebt derzeit eine Ebene über allen anderen – zumindest in der Nordostschweiz. So gewinnt Giger vor 9051 Zuschauerinnen und Zuschauern in Balterswil zum dritten Mal das eigene Teilverbandsfest. Speziell für ihn, weil dies vor Heimpublikum geschieht. «Alle Verwandten und Bekannten waren da. Das macht es umso schöner», sagte Giger nach dem Schlussgang.

Fünfte Niederlage im siebten Versuch

In diesem Endkampf war Schlegel bereits zum vierten Mal in diesem Jahr Gigers Gegner, das zweite Mal im Schlussgang. Gewonnen hat der Toggenburger zuvor noch nie gegen den Thurgauer. Dabei blieb es. Giger fügte Schlegel die fünfte Niederlage in der siebten Direktbegegnung an Kranzfesten zu. Noch ist für den aufstrebenden Hemberger nichts zu holen gegen den mittlerweile 26-fachen Kranzfestsieger Giger (siehe Interview). Dieser ergriff im letzten Kampf des Tages sofort die Initiative und brachte Schlegel bereits in den ersten zwei Zügen in arge Bedrängnis. Doch der St.Galler drehte sich jeweils in der Luft aus, sodass er nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch landete. Im vierten Versuch aber erwischte der Favorit seinen Herausforderer mit einem Kurzzug und drückte am Boden erfolgreich nach. Giger:

«Taktieren nützt bei Werner nichts.»

Voller Fokus: Samuel Giger vor dem Schlussgang. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Wie verschieden die beiden Charaktere sind, zeigte sich in der Vorbereitung auf den letzten Gang. Während Schlegel bis kurz vor seinem Kampf noch die Kollegen am Sägemehlrand unterstützte, zog sich Giger in die Garderoben zurück. Als er für den Schlussgang zurückkam, war er es, der zuerst zum Brunnen stapfte und danach im Sägemehl auf seinen Kontrahenten wartete. In einer Selbstverständlichkeit und scheinbar nicht aus der Ruhe zu bringen. «In der Phase bis zum Schlussgang bin ich im Tunnel», sagt Giger, der dann nur noch mit seinen engsten Bezugspersonen spricht.

Orliks Formkurve zeigt steil nach oben

Neben Sieger Giger und dem zweitrangierten Schlegel war es Armon Orlik, der lange an der Ranglistenspitze mitschwang. Der Bündner gewann am Morgen sämtliche Gänge, zum Teil äusserst sehenswert. Am Nachmittag lieferte sich Orlik mit Schlegel im vierten Gang einen spektakulären Kampf, der auf beide Seiten hätte kippen können. Das Publikum feierte die beiden mit tosendem Applaus. Trotz viel Initiative und Risiko beider Schwinger endete der Gang gestellt. Nach dem zweiten Unentschieden gegen den Thurgauer Mario Schneider fiel Orlik aus der Entscheidung um den Tagessieg, klassierte sich am Ende aber dank der Maximalnote zehn gegen den Appenzeller Roman Wittenwiler auf Rang zwei – mit Schlegel.

Einen Steigerungslauf legte derweil Domenic Schneider hin. Nach zwei Gestellten im Anschwingen gegen Martin Roth und Lars Rotach liess der Landwirt aus Friltschen vier Siege in Serie folgen und kletterte noch bis auf Rang drei. Dass im Nordostschweizer Verband die Jungen auf dem Vormarsch sind, beweis die Tatsache, dass es in Balterswil gleich acht neue Teilverbandskranzer gab.

Balterswil. 126. Nordostschweizer Schwingfest. 9051 Zuschauer. Schlussgang: Samuel Giger bezwingt Werner Schlegel nach drei Minuten mit Kurz und Nachdrücken. – Schlussrangliste: 1. Giger, Ottoberg, 58,75 Punkte. 2. Schlegel, Hemberg; Armon Orlik, Maienfeld, je 57,50. 3. Domenic Schneider, Friltschen; Lars Geisser, Mörschwil; Fabian Kindlimann, Fischenthal; Philipp Lehmann, Humlikon; Roger Rychen, Mollis, je 57,25. 4. Forrer, Stein; M. Schneider, Rothenhausen; Alpiger, Seon; Bless, Gais; Schmid, Herisau; D. Dumelin, Hüttlingen; F. Riget, Schänis, je 57,00. 5. S. Leuppi, Winterthur; Walther, Habstetten; T. Koch, Gonten; Räbsamen, Müselbach, je 56,75. 6. Ambühl, Hergiswil b. Willisau; R. Koch, Gonten; Odermatt, Uster; Signer, Wittenbach; je 56,50. 7. M.Bernold, Walenstadt; J. Voggensperger, Schönenbuch; Ott, Dreien; Wey, Stäfa; Wittenwiler, Schwellbrunn, je 56,25. – Bemerkung: Alle mit Kranzauszeichnung.

