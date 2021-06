Schwingen: Samuel Giger trifft auf seinen Bezwinger Nick Alpiger

Schwingen Samuel Gigers brisantes Wiedersehen mit Nick Alpiger – bei der Rückkehr ins Sägemehl trifft er auf seinen Bezwinger am Eidgenössischen Der Thurgauer Spitzenschwinger ist am Sonntag Gast am Solothurner Kantonalschwingfest. Für Samuel Giger wird es nicht nur das erste Kranzfest seit 21 Monaten sein, sondern auch ein Wiedersehen mit jenem Mann, der ihn am Eidgenössischen in Zug besiegte. Martin Probst und Ives Bruggmann 11.06.2021, 11.52 Uhr

Am Eidgenössischen überraschte Nick Alpiger (l.) Samuel Giger. Am Sonntag kommts zum Wiedersehen. Foto: Andy Mettler / swiss-image.ch

Am Sonntag ist der Thurgauer Spitzenschwinger Samuel Giger zu Gast am Solothurner Kantonalfest in Matzendorf. Es ist der erste Ernstkampf für den 23-Jährigen seit dem Eidgenössischen Schwingfest vor 21 Monaten. Der Anlass in Matzendorf ist erst das zweite Kranzfest, seit Corona den Schwingbetrieb im Herbst 2019 zum Er­liegen brachte. Und der Wettkampf ist nur möglich, weil er als Pilot­projekt eingestuft wurde und somit von Sonderregeln profitieren kann.

Es kommt zum Wieder­sehen mit Nick Alpiger

Während der Coronapandemie steckte Giger trotz Einschränkungen nie zurück und befindet sich aktuell in bester körperlicher Verfassung. Auf das Training ausserhalb des Sägemehls verzichtete er während der langen Phase ohne Wettkämpfe nie, intensivierte es im Gegenteil sogar noch.

Es spricht vieles dafür, dass Giger am Sonntag in Topform antreten wird mit dem Ziel, den Nordwestschweizer Eidgenossen den Festsieg zu entreissen. In Matzendorf kommt es für den Mann aus Ottoberg im ersten Gang zum Wiedersehen mit Nick Alpiger und damit zur Revanche. Am Eidgenössischen in Zug trafen sie zum Auftakt auf­einander – und Alpiger legte den Thurgauer auf den Rücken.

Niederlage gegen Alpiger war der Anfang vom Ende für Giger

Giger war einer der meistgenannten Favoriten auf den Königstitel. Dieses Vorhaben brachte Alpiger früh ins Wanken. Bereits nach dem dritten Gang und einer weiteren Niederlage gegen den Luzerner René Suppiger war für Giger der Traum vom Titel ausgeträumt. Der Aargauer Alpiger seinerseits musste das Fest nach Tag eins verletzt aufgeben. Eine Sehne im Hüftbeuger war im zweiten Gang gerissen.

Davon hat sich Alpiger längst erholt. Am Sonntag hat auch er den Festsieg als Ziel. Vor einer Woche in Lenzburg stand Alpiger gegen Stucki im Schlussgang. Der Gestellte reichte allerdings dem Berner zum Sieg.

Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs Alpiger Nick*** - Giger Samuel***

Döbeli Andreas *** - Schneider Domenic***

Strebel Joel*** - Schneider Mario**

Hügli Kaj** - Henzer Andreas**

Stoll Simon ** - Hermann Oliver**

Kropf Marcel** - Oettli Marco**

Räbmatter Patrick*** - Brun Samuel**

*** Eidgenosse, ** Teilverbandskranzer

Giger erhält Unterstützung von Domenic Schneider

In Matzendorf erhält Favorit Samuel Giger Unterstützung von seinen Kollegen des Schwingklubs am Ottenberg. Neben dem Eidgenossen Domenic Schneider stehen auch dessen Bruder Mario Schneider und Marco Oettli am Start.

Unterdessen hat Samuel Giger seine Agenda aktualisiert. Der 15-fache Kranzfestsieger plant zehn Wettkampfteilnahmen. Für den Thurgauer geht es Schlag auf Schlag. Bereits in der kommenden Woche steht das Schaffhauser Kantonale auf dem Programm. Die Höhepunkte für Giger werden in diesem Jahr das Innerschweizer Teilverbandsfest, der Schwägalp-Schwinget und der Kilchberger Schwinget sein.