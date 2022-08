Kein Nordostschweizer König: Samuel Giger und Co. scheitern.

Schwingen Samuel Giger und die Schatten der Vergangenheit: Die Nordostschweizer warten seit 2007 auf ein König Im Kampf um den Königstitel spielten die Nordostschweizer am Eidgenössischen in Pratteln nur eine Nebenrolle – verliessen sie sich zu sehr auf Samuel Giger? Ives Bruggmann, Pratteln Jetzt kommentieren 28.08.2022, 23.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Giger ist nach dem dritten Gang, wie bereits in Zug 2019, schon entscheidend zurückgebunden. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der Druck, die Belastung muss riesengross sein. Alle Experten sind sich vor dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln einig: Samuel Giger wird König. So etwas wie 2019 in Zug passiere ihm bestimmt nicht noch einmal. Zu dominant das Auftreten, zu professionell das Training, zu vielschichtig sein Gesamtpaket. Und dann ist der Moment da: 50900 Zuschauerinnen und Zuschauer blicken auf Giger, die Kameras sind beim Einzug in die Arena nur auf ihn gerichtet. Doch was, wenn er scheitert? Die haushohe Favoritenrolle macht ihn zum einzigen Mann an diesem Fest, der etwas zu verlieren hat. Wird er nicht König, verliert er etwas, das gar nie ihm gehört hat.

Er kann die Unsicherheit nicht verbergen

Sind es solche Gedanken, die ihn blockieren? Fakt ist: Giger erlebt in Pratteln ein Déjà-vu. Wie in Zug verpasst er im ersten Gang den Sieg, was gegen den bärenstarken Berner Fabian Staudenmann durchaus passieren kann. Doch weder in diesem Kampf noch im dritten Duell, das er gegen Joel Strebel gar verliert, kann Giger seine Unsicherheit verbergen. Es ist nicht der Giger, der die Saison dominierte, der sich kürzlich zum Rekordsieger auf der Schwägalp kürte. Es ist ein zögernder Giger, der kaum die Offensive sucht und seine Gegner ziehen lässt. Diesen Giger gab es in den vergangenen Jahren nur einmal zu sehen: 2019 in Zug, als er ebenfalls am zu grossen Druck scheiterte.

Fragen, die sich Giger stellen muss

Was der 24-jährige Thurgauer in der Folge zeigt, ist schon eher eines Topfavoriten ähnlich. Er gewinnt die nächsten vier Gänge allesamt, drei davon mit der Maximalnote zehn. Erst im letzten Gang gegen den defensiven Thomas Sempach findet er das Siegesrezept nicht mehr, was ihm den zweiten Rang kostet. Er beendet das Fest dennoch auf dem fünften Platz. Doch dies dürfte für ihn kein Trost sein. Denn der Schlussgang bleibt ihm wie in Zug verwehrt. Die Aufarbeitung dürfte ihm erneut nicht leichtfallen. Einige Fragen wird er für sich beantworten müssen: Weshalb bin ich wieder in dieselbe Situation geraten? Möchte ich in Zukunft etwas an meiner Herangehensweise ändern? Wer kann mich dabei am besten beraten?

Enttäuschung pur: Samuel Giger verliert gegen Joel Strebel. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Diese Fragen betreffen auch Gigers Umfeld. Ob ihn der Nordostschweizer Schwingerverband (NOSV), der Thurgauer Kantonalverband und der Schwingklub Ottoberg optimal auf den Grossanlass vorbereiteten, alle Hebel in Bewegung setzten, um ihm zwei erfolgreiche Tage zu bescheren, weiss Giger selbst am besten. Denn obwohl die Standortbestimmung im ersten Augenblick wohl negativ ausfallen wird, kann die Zukunft für Giger viel Schönes bereithalten. Er ist erst 24 Jahre alt, Chancen auf den Königstitel gibt es noch genug. Doch die Konkurrenz schläft nicht, Verbesserungen wollen rasch umgesetzt werden. Schwingerkönig Joel Wicki sagte beispielsweise nach dem Schlussgang: «Der Sieg war reine Kopfsache.» Wie Giger erlebte zwar auch er ein Déjà-vu, doch er schrieb die Geschichte im Schlussgang um – und gewann dieses Mal.

Publikumsliebling Domenic Schneider

Bezeichnend für dieses Fest: Kein Nordostschweizer konnte im Kampf um den Königstitel für Giger in die Bresche springen. Im Gegenteil: Während Giger am zweiten Tag das Feld von hinten aufrollte, starteten die weiteren Ostschweizer Trümpfe allesamt mit Rückschlägen. Bereits nach dem fünften Gang waren die Chancen auf den Schlussgang nur noch theoretischer Natur. Als der Druck dann weg war, kletterten Domenic Schneider, Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Co. in der Rangliste nach vorne. Vor allem der Thurgauer Domenic Schneider surfte am Sonntag auf einer Euphoriewelle, die ihn sensationell noch bis auf den zweiten Rang spülte. Mit seiner offensiven, aggressiven und attraktiven Schwingart begeisterte er das Publikum. Nach dem perfekten Nachmittag und dem dritten Sieg in Folge liess er sich minutenlang von der Nordostschweizer Tribüne hochleben. Zu Recht, denn mit sechs Siegen und einem Gestellten holte er seinen dritten eidgenössischen Kranz in sehenswerter Manier. Der 28-Jährige ist in der nationalen Spitze angekommen.

In der nationalen Spitze angekommen: Domenic Schneider. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Ebenfalls eine eindrückliche Aufholjagd zeigte Werner Schlegel. Wie der 19-jährige Toggenburger mit den Dämpfern zu Beginn beider Tage umging, zeugte von einer gewissen Reife. Zweimal reagierte er mit drei Siegen auf den Fehlstart, was am Ende mit dem vierten Rang belohnt wurde. Sein Ehrgeiz dürfte ihn noch weit bringen. Wie sehr er sich über seine Rückschläge aufregte, aber andererseits mit dem Publikum seine Siege feierte, war ein Genuss. In seinem Windschatten sicherten sich auch Marcel Räbsamen und Kilchbergsieger Damian Ott ihren ersten Kranzgewinn. Der vierte Neukranzer stammt ebenfalls aus dem Kanton St.Gallen: Marco Good aus Sargans.

Die restlichen sechs Nordostschweizer mit der eidgenössischen Auszeichnung waren langjährige Teamstützen. Michael Bless verabschiedete sich mit dem vierten Kranz und einer bärenstarken Performance vom Publikum. Armon Orlik musste am zweiten Tag drei Gestellte hinnehmen, der Kranz war ihm aber nicht mehr zu nehmen. Anders machte es der Appenzeller Martin Roth, der die letzten drei Gänge für sich entschied und das Fest mit einem lachenden Auge verliess – wie so viele Nordostschweizer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen