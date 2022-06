Vor dem NOS in Balterswil: Giger ist derzeit die Nummer eins

Schwingen Samuel Giger eine Klasse für sich, dahinter Armon Orlik und Werner Schlegel: Die Formtabelle vor dem Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil Vor dem Nordostschweizer Schwingfest am Sonntag in Balterswil – das sind die fünf formstärksten Siegesanwärter aus dem gastgebenden Teilverband. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Samuel Giger ist der Mann der Stunde. Bild: Christian Merz/ KEYSTONE

Das erste Teilverbandsfest der Saison steht an. Am Sonntag ab 8 Uhr wehren sich die Nordostschweizer in Balterswil gegen die Gäste aus den übrigen vier Verbänden. Das erste Ziel ist es dabei, den Festsieg in den eigenen Reihen zu behalten. Folgende fünf Nordostschweizer schneiden in der Formtabelle am besten ab:

1. Samuel Giger, der Dominator

Gleich zwei Jubiläen feierte der Thurgauer zuletzt am Bündner-Glarner Schwingertag in Untervaz: Er siegte zum 25. Mal an einem Kranzfest und schaffte es zum 50. Mal in die Kränze. Je älter Samuel Giger wird – der Lastwagenfahrer ist zwar gerade einmal 24 Jahre jung –, desto eindrücklicher werden die Zahlen.

Auch in dieser Saison gewann der Kilchbergsieger bereits wieder drei Kranzfeste, bei vier Teilnahmen. Einen Gang verlor der Modellathlet aus Ottoberg noch nicht. In 24 Kämpfen an Kranzfesten siegte er 21-mal und musste nur dreimal einen Gestellten hinnehmen.

Noch beeindruckender als die Zahlen ist in diesem so wichtigen eidgenössischen Jahr das dominante Auftreten des 1,94 m grossen und 125 kg schweren Sennenschwingers. Es ist nicht nur die schiere Kraft, die den gelernten Zimmermann auszeichnet. Der Luzerner Gast Sven Schurtenberger sagte nach dem Thurgauer Kantonalfest Anfang Mai: «Ich bin auch sehr kräftig, aber ich fühlte mich im Kampf gegen Giger wie in einem Schraubstock und hatte keine Chance.» Es ist auch die Vielseitigkeit, die sich der Thurgauer über die Jahre angeeignet hat.

Und gerät er für einmal doch in Bedrängnis, kann sich Giger auf seine Brücke verlassen. Schwingerkönig Matthias Sempach brachte es kürzlich in seinem Podcast auf den Punkt: «Samuel Giger kann sich aktuell nur selbst schlagen.»

2. Armon Orlik, der Rückkehrer

Armon Orlik (rechts) bringt Samuel Giger ins Straucheln. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Der 27-jährige Bündner hat sich nach drei schwierigen Jahren voller Verletzungen und Rückschläge mit einem Ausrufezeichen zurückgemeldet. Am Glarner-Bündner Schwingfest in Netstal legte der Flankenschwungspezialist die beiden aufstrebenden Toggenburger Damian Ott und Werner Schlegel auf den Rücken. Ganz nach dem Motto: Ich bin wieder hier. Ihr müsst zuerst an mir vorbei.

Die Nachricht ist angekommen: Orlik schiebt sich in dieser Verfassung hinter Giger auf Rang zwei in der Formtabelle der Nordostschweiz. Sollte es hierfür noch eines Beweises bedurft haben, lieferte ihn der Mann aus Maienfeld an seinem Heimfest in Untervaz, als er zweimal gegen den Thurgauer Giger antrat. Beide Gänge zählten zum Besten, was in dieser Saison auf den Schwingplätzen gezeigt wurde.

Die Körperspannung der beiden Topathleten war förmlich spürbar, Orlik brachte Giger mehrmals in brenzlige Situationen. Der angehende Bauingenieur besticht durch seine körperliche Fitness und seine Explosivität. Sein Selbstvertrauen scheint zurück zu sein. Es tönt wie eine Drohung, wenn er sagt: «Ich kann aus den beiden Gängen gegen Samuel Giger viel lernen.» Dem 1,90 m grossen und 112 kg schweren 18-fachen Kranzfestsieger ist fast alles zuzutrauen. Der 50. Kranz dürfte morgen reine Formsache sein.

3. Werner Schlegel, das Versprechen

Dreimal stand Werner Schlegel in dieser Saison im Schlussgang. Bild:Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die bisherige Saison hat bewiesen: Trotz seiner erst 19 Jahre ist der Toggenburger an der Spitze angekommen. Vier Kranzfeste bestritt der explosive Athlet aus Hemberg. Dreimal stand er im Schlussgang, einmal durfte er sich als Festsieger feiern lassen – ausgerechnet bei seinem Heimspiel am St.Galler Kantonalen in Wil.

Bei jungen Schwingern wird häufig über das Potenzial gesprochen. Aber Werner Schlegel schafft es, bereits in seinem 20. Lebensjahr einen Grossteil davon auszuschöpfen. Ehrgeizig, wissbegierig und fleissig: So beschreiben ihn seine Trainer und Förderer. Und trotz seiner Erfolge wird man das Gefühl nicht los, dass beim St.Galler noch einiges möglich ist.

Sein Athletiktrainer Robin Städler vergleicht ihn von den körperlichen Gegebenheiten her mit Schwingerkönig Jörg Abderhalden, den Städler ebenfalls viele Jahre betreute. Und auch auf dem Schwingplatz erinnert Schlegel zeitweise an sein Vorbild Abderhalden. Dieser sagt: «Werner ist auf gutem Weg.» In der Tat.

Mit jedem Gang gegen die absolut Besten scheint Schlegel dazuzulernen. Noch gelang es ihm aber nicht, Schwinger vom Kaliber eines Gigers oder Orliks zu bezwingen. Dieser Zeitpunkt scheint jedoch in nicht mehr allzu weiter Ferne zu liegen.

4. Damian Ott, der Hüne

Fast aus dem Nichts stieg der Schwinger aus dem Toggenburger Weiler Dreien innerhalb nur eines Jahres die Leiter an die nationale Spitze empor. 2021 überraschte Damian Ott die Schwingerszene auf dem Weissenstein ein erstes Mal mit seiner ausgezeichneten Bodenarbeit – vor allem mit seiner Spezialität, dem Münger. Er gewann das Bergfest.

Der heute 22-Jährige bewies in der Folge, dass er keine Eintagsfliege ist und doppelte am Schwarzsee, einem weiteren Bergkranzfest, nach. Im Schlussgang bodigte er gar Samuel Giger. Etwas, das er sich selbst zuvor nie zugetraut hätte. Seine Durchbruch-Saison gipfelte im Sieg am prestigeträchtigen Kilchberger Schwinget.

Das Jahr der Bestätigung läuft derweil noch nicht nach Wunsch. Im Winter musste sich Ott einem kleinen Eingriff am rechten Knie unterziehen und verlor deshalb wertvolle Zeit. Sein grosser Trainingsaufwand dürfte sich aber bald auszahlen.

5. Samir Leuppi, der Koloss

Der Winterthurer durchlebte einen schwierigen Winter. Samir Leuppis Vorbereitung war geprägt von einer dreimonatigen Verletzungspause und einer chronischen Bronchitis, die ihn einige Wochen ausser Gefecht setzte. Am St.Galler Kantonalfest in Wil zeigte der 29-Jährige dennoch, zu was er fähig ist und zog in den Schlussgang ein. «Solche Wettkämpfe helfen mir, wieder mein bestes Niveau zu erreichen.» Wie hoch dieses ist, bewies er am Kilchberger Schwinget 2021, als er den Schlussgang nur wegen eines Fehlentscheids des Kampfrichters verpasste.

Auf einem ähnlichen Niveau wie Leuppi befinden sich derzeit die erfahrenen Eidgenossen Michael Bless, Domenic Schneider und Roger Rychen. Während der Thurgauer Schneider in der vergangenen Saison mit zehn Kränzen alle Schwinger schweizweit in den Schatten gestellt hatte, gelang dem Glarner Rychen in diesem Jahr der lang ersehnte erste Kranzfestsieg. Sie alle sind aber hinter Giger, Orlik und Schlegel einzustufen.

