Samuel Giger gewinnt zum fünften Mal den Schwägalp-Schwinget

Schwingen Rekordsieger und ein gutes Gefühl für Pratteln: Die Schwägalp ist Samuel Gigers Revier Der 24-jährige Thurgauer Samuel Giger bezwingt im Schlussgang Roger Rychen und gewinnt bereits zum fünften Mal den Schwägalp-Schwinget. Er ist damit der alleinige Rekordsieger. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 14.08.2022, 22.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Rychen (links) gratuliert Festsieger Samuel Giger nach dem Schlussgang auf der Schwägalp. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Alleine wie er dasteht vor dem Schlussgang – das sagt viel aus über den Schwinger Samuel Giger. Er wartet im Sägemehl auf seinen Herausforderer, aufrecht, selbstbewusst, ruhig. Ohne auch nur ein Wort zu sagen, gibt er seinem Gegner und dem Publikum zu verstehen:

«Ich bin hier der Chef.»

Mit seiner Leistung bestätigt er kurz darauf diesen Eindruck. Wenn der 24-jährige Modellathlet – er wiegt bei 1,94 m rund 120 kg – ernst macht, dann gibt es für den Kontrahenten kein Entrinnen mehr. In diesem Fall liegt der Glarner Roger Rychen im Endkampf nach etwas mehr als zwei Minuten auf dem Rücken. Kurz zuvor hatte der Aussenseiter den Favoriten mit einem Kurz-Konter angegriffen. Doch Giger ist auch in der Defensive bärenstark und bewies das, als er diesen Konter ebenfalls parierte. Beim vierten Zusammengreifen war es dann so weit. Gigers zweiter Kurzzug ist zu viel für Rychen, der am Boden nicht mehr davonkommt.

Innerhalb von sechs Jahren zum Rekordsieger

So lässt sich Giger in der Folge vom stimmungsvollen Publikum – es sind an diesem sonnenreichen Tag 13850 Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend – feiern. Vor sechs Jahren gelang ihm seine Siegpremiere beim Bergkranzfest am Fusse des Säntis – mit 18 Jahren. Im Alter von erst 24 avanciert der Thurgauer nun bereits zum alleinigen Rekordsieger des Schwägalp-Schwingets. «Das bedeutet mir sehr viel», sagt der Mann aus Ottoberg. Und:

«Ich bin dankbar, dass ich gesund nach Hause fahre.»

Vor sechs Jahren gewann Samuel Giger (rechts) erstmals auf der Schwägalp – gemeinsam mit Armon Orlik. Bild: Urs Bucher

Diese Aussage ist vor allem im Hinblick auf Pratteln zu verstehen. In zwei Wochen steht mit dem Eidgenössischen Schwingfest der absolute Höhepunkt der Saison auf dem Programm. Mit Giger als Topfavorit. Nun steht der optimalen Vorbereitung auf den Anlass nichts mehr im Wege. Deshalb gibt es an diesem Abend auch nicht mehr als ein Bier. Sicher ist aber: «Ich reise mit einem guten Gefühl nach Pratteln.»

Rosige Nordostschweizer Aussichten Der letzte Härtetest vor dem Eidgenössischen Schwingfest in zwei Wochen hat gezeigt: Der Nordostschweizer Schwingerverband (NOSV) ist bereit für Pratteln. Den Gästen aus der Südwest- und der Nordwestschweiz blieben auf der Schwägalp nur die Nebenrollen. Samuel Giger hat seinen Ausnahmestatus im östlichen Teilverband weiter zementiert. Aber auch hinter ihm drängen Schwinger ins nationale Rampenlicht. Allen voran Werner Schlegel, der in diesem Jahr mit seinem Siegeswillen und seiner Unbekümmertheit den Sprung an die Spitze vollzog. Der Bündner Armon Orlik, der freiwillig auf den Schwägalp-Schwinget verzichtete, weiss genau, was es braucht, um in Pratteln ganz vorne dabei zu sein. Vor sechs Jahren stand er in Estavayer im Schlussgang. Kilchbergsieger Damian Ott sollte rechtzeitig für den Saisonhöhepunkt fit werden. Schafft er das, wird er eine wichtige NOSV-Teamstütze sein. Ebenso wie Samir Leuppi, Roger Rychen, die Brüder Domenic und Mario Schneider, Michael Bless und Marcel Räbsamen. Sie alle holten auf der Schwägalp den Kranz. (ibr)

Auch wenn Giger vieles spielerisch leicht aussehen lässt, alles gelingt auch ihm nicht. Im vierten Gang gegen den Südwestschweizer Johann Borcard, der sich ausgezeichnet auf den Thurgauer eingestellt hatte, fehlte das Siegrezept – oder die letzte Konsequenz. «Diesen Kampf muss ich mir daheim nochmals anschauen», liess sich Giger nicht in die Karten schauen. Wer den Perfektionisten Giger kennt, weiss, dass er seine Lehren aus diesem Gang ziehen wird. Mit Sicht auf das Eidgenössische schärft dieses Erlebnis im besten Fall die Sinne. Oder wie es Schwingerkönig Jörg Abderhalden im Schweizer Fernsehen sagte: «Giger erhielt eine Denkaufgabe für Pratteln.»

Gegen Johann Borcard (unten) fand Samuel Giger kein Rezept. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Rychen, Leuppi und Schlegel mit Spitzenplätzen

Rychen, der bereits im dritten Gang gegen Giger verloren hatte, verdiente sich die Schlussgangqualifikation dank eines entfesselten Auftritts. Der Glarner besiegte der Reihe nach Lukas Döbeli, Raphael Zwyssig und Dean Burch platt. Aber vor allem der Schlungg, ein riskanter Konterschwung, gegen Nick Alpiger liess das Publikum jubeln. Am Ende klassierte sich der 30-Jährige im dritten Rang.

Noch auf Platz zwei preschte der Zürcher Hüne Samir Leuppi vor, der vor allem am Nachmittag mit den Siegen gegen Michael Bless, Marcel Räbsamen und Domenic Schneider Aufsehen erregte. In dieser Verfassung ist Leuppi für die Nordostschweiz ein wichtiger Faktor in Pratteln.

Werner Schlegel sicherte sich auf der Schwägalp bereits seinen neunten Kranz in dieser Saison, die ihn in neue Sphären katapultiert hat. Der 19-Jährige ist an der Spitze angekommen, auch wenn er im vorletzten Gang etwas überraschend gegen den Thurgauer Mario Schneider verlor. Von den Gästen war Borcard am Ende auf Rang 4b der bestklassierte. Doch Eindruck hinterliess vor allem, wie er sich Giger entgegenstellte.

Die Schlussrangliste:

Schwägalp. Bergkranzfest. 90 Schwinger, 13850 Zuschauer. Schlussgang: Samuel Giger besiegt Roger Rychen nach 2:14 Minuten mit Kurz und Nachdrücken. – Schlussrangliste: 1. Giger Samuel, Ottoberg, 58.75 Punkte. 2. Leuppi Samir, Winterthur, 58.00. 3. Rychen Roger, Mollis; Schlegel Werner, Hemberg, je 57.25. 4. Borcard Johann, Villars-sous-Mont; Alpiger Nick, Seon; Bless Michael, Gais; Kramer Lario, Galmiz; Gapany Benjamin, Hauteville, je 57.00. 5. Räbmatter Patrick, Uerkheim; Schneider Domenic, Friltschen; Schneider Mario, Rothenhausen, je 56.75. 6. Hügli Kaj, Attelwil; Räbsamen Marcel, Müselbach, je 56.50. – Bemerkungen: – Alle mit Kranzauszeichnung. – Arnold Forrer beendet offiziell seine Karriere und wird feierlich verabschiedet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen