Raphael Zwyssig gewinnt das Appenzeller Kantonale in Urnäsch.

Schwingen Raphael Zwyssigs unerwarteter Triumph am Appenzeller Kantonalen – Arnold Forrer macht die 150 voll Der Schlussgang am Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch zwischen Michael Bless und Domenic Schneider endet gestellt – so siegt Raphael Zwyssig alleine. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 10.07.2022, 22.54 Uhr

Raphael Zwyssig (oben) jubelt über den Festsieg in Urnäsch. Rechts Schlussgangteilnehmer Michael Bless. Bild: Benjamin Manser

Die 2300 Zuschauerinnen und Zuschauer in Urnäsch blickten gespannt auf das Geschehen im Sägemehl. Nur noch zwei Schwinger hatten ihren letzten Kampf zu bestreiten: den Schlussgang. In diesem forderte der Thurgauer Gast Domenic Schneider den Appenzeller Michael Bless. Das Duell war eines Schlussgangs würdig. Zwei offensive Schwinger suchten den Weg nach vorne, griffen an. Zu Beginn des Gangs war es Schneider, der öfter die Initiative ergriff. Doch Bless verteidigte sich gekonnt. Später brachte der Appenzeller den Thurgauer ebenfalls in Rücklage. Aber keinem gelang es, den Gegner zum gültigen Resultat ins Sägemehl zu drücken. So endete der Gang nach zehn Minuten gestellt.

Domenic Schneider (oben) und Michael Bless schenken sich im Schlussgang nichts. Bild: Benjamin Manser

Damit stand Raphael Zwyssig als alleiniger Sieger des Appenzeller Kantonalen fest. Der 35-Jährige aus Gais hatte kurz zuvor Fabian Ulmann mit der Maximalnote zehn gebodigt und wäre neben dem allfälligen Schlussganggewinner ohnehin Co-Festsieger geworden. Zwyssig, für den der dritte Erfolg am Appenzeller Kantonalfest «sehr unerwartet» kam, bedankte sich als erstes bei seinem Freund Bless. «Dass ich gewann, habe ich auch ihm zu verdanken», sagte Zwyssig, der mit seinem Klubkameraden des Schwingklubs Gais mitfühlte.

«Seine Enttäuschung ist auch meine. Es wäre das Tüpfelchen auf dem i gewesen, wenn wir das Fest gemeinsam gewonnen hätten.»

Die Freude über den eigenen Sieg schmälerte dies jedoch nicht. «Wäre ja schade, wenn man sich nicht über einen Sieg am Appenzeller Kantonalen freuen würde», so Zwyssig.

Zwyssig kämpfte zuletzt mit Verletzungen

Für Zwyssig kam der Erfolg nicht nur aufgrund des Festverlaufs, der für ihn mit einem Unentschieden gegen den Thurgauer Eidgenossen Beni Notz begonnen hatte, unerwartet. Es war vor allem die Vorbereitung auf die Saison, die ihn ob seiner Formstärke im Ungewissen liess. Eine Fussverletzung aus dem vergangenen Jahr plagte ihn lange. Später kam ein Muskelriss am Beckenansatz dazu. Doch Zwyssig liess sich nicht unterkriegen und wurde nun für seine Beharrlichkeit mit seinem dritten Sieg am heimischen Kantonalfest belohnt.

Bless, der in Urnäsch starke Leistungen zeigte, musste am Ende mit dem dritten Rang vorlieb nehmen. «Ich hätte gerne gewonnen und ich wusste auch, dass ich im Schlussgang unter Siegzwang stand», sagte er. Erst als die letzte Minute angesagt wurde, dachte er erstmals daran, dass es wohl schwierig werden würde mit dem Appenzeller Doppelsieg. Zu reden gab nach dem Schwingfest auch die Einteilung des Schlussgangs. Der Thurgauer Domenic Schneider wies dieselbe Punktzahl auf wie die Appenzeller Bless und Zwyssig. Die Wahl fiel bekanntlich auf Schneider und Bless, die bereits im ersten Gang aufeinandergetroffen waren.

Bless ohne Verständnis

Bless verheimlichte sein Unverständnis nicht:

«Ich kann nicht nachvollziehen, dass man am Appenzeller Kantonalen nicht zwei Appenzeller in den Schlussgang stellt, wenn es die Möglichkeit dazu gibt.»

Das Einteilungsgericht sah es anders. «Für uns beide wäre es extrem schön gewesen», so Bless.

Der 150. Kranz ist ein goldener: Schwingerkönig Arnold Forrer. Bild: Benjamin Manser

Der St.Galler Arnold Forrer schrieb derweil in Urnäsch ein weiteres Stückchen Schwingsportgeschichte und baute seinen Kranzrekord auf die magische Marke von 150 aus. Dieses Ziel hatte er sich schon vor einigen Jahren gesetzt. Es brauchte zuletzt aber viel Durchhaltewillen, um es zu erreichen. In dieser Saison zeigt der mit einem künstlichen Hüftgelenk ausgestattete Schwingerkönig so gute Leistungen, dass er für das Nordostschweizer Team eine Verstärkung am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln wäre. Die Qualifikation dafür hat er auf sicher. In Urnäsch vergab er im vierten Gang (siehe Interview) sogar eine noch bessere Schlussrangierung. Seine Freude über den 150. Kranz trübte dies allerdings nicht.

Die Schlussrangliste:

Urnäsch. Appenzeller Kantonalschwingfest. 176 Schwinger, 2300 Zuschauer. Schlussgang: Der Gang zwischen Michael Bless und Domenic Schneider endet nach zehn Minuten gestellt. – Schlussrangliste: 1. Zwyssig Raphael, Gais, 58,75 Punkte. 2. Koch Thomas, Gonten, 58,00. 3. Bless Michael, Gais; Schneider Domenic, Friltschen, je 57,75. 4. Dörig Erich, Haslen AI; Hersche Martin, Appenzell; Schmid Dominik, Herisau; Wittenwiler Roman, Schwellbrunn, je 57,50. 5. Forrer Arnold, Stein SG; Keller Werner, Urnäsch; Koch Reto, Gonten; Poltera Andrin, Urnäsch; Dumelin David, Hüttlingen, je 57,25. 6. Bernold Christian, Berschis; Kurmann Patrick, Gähwil; Leuppi Karim, Hettlingen; Schläpfer Markus, Niederbüren; Biäsch Christian, Davos Platz; Büchler Livio, Bühler; Fejzaj Naim, Wolfhalden, je 57,00. 7. Brülisauer Dominik, Haslen AI; Bühler Hannes, Amriswil; Giger Lorenz, Teufen AR; Kolb Pirmin, Affeltrangen; Kuster Thomas, Altstätten SG; Elmer Daniel, St.Gallenkappel; Fuster Sepp, Appenzell; Schmid Patrick, Appenzell; Ulmann Fabian, Montlingen, je 56,75. – Bemerkung: – Alle mit Kranzauszeichnung. – Arnold Forrer mit 150. Kranz. – Von den 29 abgegebenen Kränzen gewann Appenzell deren 18, dahinter folgen St.Gallen mit 5 und Thurgau mit 4.

