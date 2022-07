Domenic Schneider scheitert auf dem Weissenstein im Schlussgang.

Schwingen Nur das i-Tüpfelchen fehlte: Wie es Domenic Schneider auf dem Weissenstein alleine mit allen Bernern aufnahm Der Thurgauer Spektakelschwinger Domenic Schneider wird auf dem Weissenstein erst im Schlussgang gestoppt. Ives Bruggmann, Weissenstein Jetzt kommentieren 24.07.2022, 12.18 Uhr

Premiere: Erstmals in seiner Karriere besiegt Domenic Schneider (links) mit Kilian Wenger einen Schwingerkönig. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Berner Dominanz am Bergkranzfest auf dem Weissenstein war erdrückend. Nur einer stemmte sich bis zuletzt erfolgreich dagegen: Domenic Schneider. Auf dem Notenblatt des 28-jährigen Thurgauer standen am Ende des Nordwestschweizer Bergfests nur Berner – davon vier Eidgenossen und in Adrian Walther den Sieger des Bernisch-Kantonalen vor einer Woche. Oder in anderen Worten: Schneider nahm es alleine mit den Bernern auf. Denn die Nordostschweiz entsendete eine B-Equipe, die Schneider kaum zu unterstützen vermag.

Was der Landwirt aus Friltschen aus dieser fast aussichtslosen Situation machte, war bemerkenswert. Nachdem Schneider im ersten Gang gegen Walther den Sieg noch verpasst hatte, lief er in der Folge zur Höchstform auf. Gleich viermal liess er sich die Maximalnote zehn gutschreiben. Heisst: Er legte der Reihe nach Patrick Gobeli, Curdin Orlik, Kilian Wenger und Thomas Sempach platt auf den Rücken. Bärenstark.

Spezieller Erfolg gegen den Schwingerkönig

Vor allem der Sieg gegen Wenger, der später seinen 100. Kranzgewinn feiern sollte, kam einem Ausrufezeichen gleich. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass Schneider einen Schwingerkönig bezwang. «Ein spezieller Moment», sagte er später. Beflügelt von dieser Premiere liess er im fünften Gang auch Sempach nicht den Hauch Chance. Die Schlussgangteilnahme war Tatsache.

Doch das «Tüpfelchen auf dem i», wie es Schneider später nannte, blieb dem Thurgauer im Endkampf gegen Matthias Aeschbacher verwehrt. Der sechste Berner war der stärkste und damit der eine zu viel. Mit seinem Paradeschwung, dem inneren Haken, legte der 30-Jährige den Thurgauer nach 40 Sekunden auf den Rücken und beendete dessen unwiderstehlichen Lauf.

Zum zweitem Mal nahe dran

Die Enttäuschung bei Schneider war gross, denn ein Sieg auf Stufe Teilverbands- oder Bergkranzfest fehlt ihm noch. Nachdem er auf der Rigi 2019 den Schlussgang gestellt hatte, scheiterte am Samstag auf dem Weissenstein erneut kurz vor dem Ziel. «Vom Gefühl her war ich dieses Mal näher dran», sagte Schneider. In dieser Verfassung dürfte für ihn in dieser Saison noch einiges drin liegen. Den zweiten Nordostschweizer Kranz holte der zuletzt verletzte Appenzeller Martin Roth.

Die Schlussrangliste:

Weissenstein. Bergkranzfest. Schlussgang: Matthias Aeschbacher bezwingt Domenic Schneider nach 40 Sekunden mit innerem Haken. – Schlussrangliste: 1. Aeschbacher, Rüegsauschachen, 59,25 Punkte; 2. Schneider, Friltschen; Sempach Thomas, Heimenschwand; Staudenmann Fabian, Guggisberg, je 57,75. 3. Von Weissenfluh, Hasliberg Hohfluh; A. Odermatt, Liesberg; Schwander, Riggisberg; Wittwer, Faulensee, je 57,25. 4. Burger, Les Prés-d’Orvin; L. Döbeli, Sarmenstorf; C. Orlik, Thun; Gobeli, Oey; Wenger, Horboden, je 57,00. 5. M. Roth, Waldstatt; Zaugg, Aeschau, je 56,75. – Alle mit Kranzauszeichnung.

