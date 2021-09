So lief der Kilchberger Schwinget von Samuel Giger und Damian Ott

Schwingen Nordostschweizer Feiertag am Kilchberger Schwinget: Samuel Giger und Damian Ott gewinnen gemeinsam mit dem Berner Fabian Staudenmann Die Nordostschweizer Flaute an eidgenössischen Anlässen ist nach zehn Jahren dank des Kilchberg-Sieges von Samuel Giger und Damian Ott beendet. So lief das Fest der beiden. Ives Bruggmann 25.09.2021, 19.20 Uhr

Ein Grund zum Jubeln für die Nordostschweiz: Sie stellt mit Samuel Giger und Damian Ott zwei Sieger, im Hintergrund der dritte Gewinner Fabian Staudenmann. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Das war der Tag von Samuel Giger

Nach dem vierten Gang lagen elf Schwinger nach Punkten vor Samuel Giger. Er sagte:

«Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Der Schlussgang lag nicht mehr in meinen eigenen Fingern.»

Dem 23-jährigen Topfavoriten blieb im fünften Gang somit nichts anderes mehr übrig, als seine Pflicht zu erfüllen - und zu hoffen. Die Pflicht erledigte Giger gegen Dominik Roth mit Bravour. Er brachte den Berner zu Fall und drückte nicht etwa nach, sondern hob Roth noch einmal in die Luft, um die Maximalnote zehn zu erhalten. Es gelang.

Zum Auftakt stellte Samuel Giger in einem attraktiven Gang gegen Joel Wicki. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Vor und nach Gigers Kampf gegen Roth verbesserte sich die Ausgangslage für den Thurgauer mit jedem Gang. Viele Gestellte und einige Siege ohne Maximalpunktzahl spielten in Gigers Karten. Jetzt mussten im letzten Aufeinandertreffen nur noch Kilian Wenger und Christian Schuler nach Gigers Gusto schwingen. Auch dieser Gang endete gestellt - Giger war nun einer von fünf Schwingern mit der Punktzahl 47,50.

Im Schlussgang gegen den Schwingerkönig

Das Einteilungsgericht entschied sich für den Schlussgang Giger - Wenger und so erhielt der 23-Jährige aus Ottoberg unverhofft doch noch die Chance auf seinen ersten Sieg an einem Schwingfest mit eidgenössischem Charakter. Im Schlussgang liess sich der Modellathlet dann die einmalige Gelegenheit nicht entgehen. Zuerst verteidigte er sich gegen einen Kurz Wengers mit seiner Urkraft, dann griff er seinerseits an und legte Schwingerkönig Wenger nach eineinhalb Minuten auf den Rücken. Er sagte danach:

«Dass ich eigentlich schon weg vom Fenster war, macht den Sieg umso schöner.»

Die Freude nach dem Festsieg: Samuel Giger jubelt. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Mit dem Festsieg wurde Giger seiner Favoritenrolle gerecht. «Er musste heute das Glück erzwingen», sagte sein Trainer Simon Schild. Das Fest sei sicher für ihn gelaufen, aber verdient sei der Erfolg dennoch. Dafür reicht alleine der Blick auf das Notenblatt. Dort stehen mit Joel Wick und Kilian Wenger die zwei neben Giger meistgenannten Favoriten auf den Kilchberg-Sieg.

Giger krönt damit seine überragende Saison mit dem achten Kranzfestsieg und seinem ersten Erfolg an einem eidgenössischen Anlass. Wer Giger kennt, der weiss, dass der Kilchberg-Sieg ihn für die weitere Zukunft noch weiter beflügelt. Denn ausruhen wird sich der Thurgauer auf seinem bisher Erfolg keinesfalls.

Das war der Tag von Damian Ott

Dem Schwingpublikum bereitet es einfach Freude, Damian Ott zuzusehen. Wie der Toggenburger am Boden seine Gegner bearbeitet, ist grosse Kunst. Das musste im dritten Gang der bemitleidenswerte Innerschweizer Remo Vogel erfahren. Zuerst geriet er in Otts gefürchteten Münger-Spezial, befreite sich, nur um kurze Zeit später erneut in Otts Schraubstock zu geraten. Am Ende gab es für Vogel kein Entrinnen mehr.

Seine unbekümmerte Art zu schwingen und seine Bodenkünste verhalfen Ott in dieser Saison zum Prädikat «Aufsteiger der Saison». Deswegen überraschte es ein wenig, dass der Mann aus Dreien bei Mosnang im ersten Gang gegen König Kilian Wenger so zurückhaltend agierte. Fast schien er zufrieden mit dem Gestellten zu sein, was normalerweise nicht seiner Schwingweise entspricht.

Der einzige Schlussgangkandidat mit vier Siegen

Doch Otts Taktik ging voll auf. In der Folge bezwang er der Reihe nach Johann Borcard, Matthias Aeschbacher, Vogel, Lukas Renfer und lag vor dem letzten Gang auf Rang eins. Bekanntlich wurde Ott vom Einteilungsgericht nicht für den Schlussgang berücksichtigt - trotz vier Siegen. Das schaffte sonst keiner der Erstrangierten.

Ott liess sich nicht beirren und gewann den letzten Gang gegen Bernhard Kämpf mit einer Kurz-Gammen-Kombination. Dafür erhielt er die Maximalnote zehn, womit klar war, dass Ott mit dem Berner Fabian Staudenmann gleichzog und bereits vor dem Schlussgang als Co-Festsieger feststand. Bekanntlich folgte mit Giger noch der dritte. Ott sagte:

«Es ist ein besonderes Gefühl, diesen Sieg zu teilen. Vor allem, weil alles würdige Sieger sind.»

Damian Ott kann es nach seinem Sieg gegen Bernhard Kämpf nicht fassen: Kilchberg-Sieger 2021. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Der Aufsteiger der Saison schafft mit dem Kilchberg-Sieg den Sprung unter die ganz Grossen des Schwingsports. Mit seiner Schwingart und seinen körperlichen Voraussetzungen ist Ott jedoch gewappnet, um künftig seinem Status als Kilchberg-Sieger gerecht zu werden. Was ihn in dieser Saison besonders auszeichnete, war die Tatsache, dass er in den wichtigen Momenten voll da war. Dieser Killerinstinkt verhalf ihm nach dem Sieg auf dem Weissenstein und am Schwarzsee auch zum Triumph in Kilchberg.