Werner Schlegel scheitert auf dem Brünig erst im Schlussgang.

Schwingen Nach Brünig-Spektakel: Ausnahmetalent Werner Schlegel und das Warten auf den grossen Wurf Werner Schlegel zieht auf dem Brünig in den Schlussgang ein – und verliert gegen den Berner Adrian Walther. Ives Bruggmann, Brünig Jetzt kommentieren 01.08.2022, 15.12 Uhr

Ein Sieg von grosser Bedeutung: Werner Schlegel (rechts) jubelt nach dem Coup gegen Matthias Aeschbacher.

Das Ende ist unschön. Werner Schlegel muss sich nach dem verlorenen Schlussgang gegen den Berner Adrian Walther das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Während der grosse Sieger des Brünigschwingets sich zu Recht für seine Darbietung feiern lässt, stapft der 19-jährige Toggenburger enttäuscht davon.

Reden über die Niederlage mag er nicht, er will das Geschehen im Stillen sacken lassen. Vorzuwerfen hat sich das Ausnahmetalent aus Hemberg nichts. Am Bergfestklassiker auf dem Brünig begeistert er von Beginn an mit spektakulärer, angriffiger Schwingerarbeit. Auch im Schlussgang gegen Walther sucht er das Heil in der Offensive. Beim dritten Zusammengreifen bringt der St.Galler den Berner Mittelländer am Boden in eine bedrohliche Lage. Im Münger versucht er, Walther während beinahe zwei Minuten zu zermürben. Doch der Zweimetermann hält durch – und dreht sich aus. Im nächsten Zug ist es der 20-jährige Berner, der mit einer Kurz-Gammen-Kombination die Entscheidung herbeiführt. Schlegel ist besiegt.

Fünf Schlussgänge ohne Sieg

Für den ehrgeizigen Toggenburger keine einfache Situation. In dieser Saison bestritt Schlegel bereits fünf Schlussgänge – keinen davon entschied er für sich. Während er am St.Galler Kantonalen dank eines Gestellten seinen dritten Kranzfestsieg feiern durfte, unterlag er bei den anderen vier Gelegenheiten. Gegen die ganz Grossen wie Samuel Giger, Armon Orlik oder nun Walther hatte der Zimmermann, der kürzlich die Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolvierte, das Nachsehen.

Wie nahe dran Schlegel jedoch am grossen Wurf ist, bewies er im fünften Gang. Gegen Matthias Aeschbacher, der zuvor zwölf Gänge in Serie gewonnen und auf dem Weissenstein gesiegt hatte, setzte der Toggenburger ein Ausrufezeichen. Mit einer Kurz-Lätz-Kombination überraschte er den Berner. Der Jubel in der Folge zeigte, wie viel ihm dieser Erfolg bedeutet. Dazu kommt die Gewissheit, gegen die Besten gewinnen zu können.

Das Warten auf den Brünigsieg geht weiter

Wie hoch der Sieg gegen Aeschbacher einzuordnen ist, beweist auch die Tatsache, dass Samuel Giger gegen den Berner Weissenstein-Sieger verlor. In der Folge präsentierte sich der Thurgauer jedoch makellos und verpasste den Festsieg am Ende nur um einen Viertelpunkt. Angeführt von Schlegel (4.) und Giger (2.) sicherte sich das Nordostschweizer Team sieben Brünigkränze. Der St.Galler Marcel Räbsamen (6.), die Thurgauer Brüder Mario (6.) und Domenic Schneider (7.), der Bündner Armon Orlik (7.) und der Appenzeller Reto Koch (8.) durften sich nach ausgezeichneten Leistungen Eichenlaub aufsetzen lassen.

Dennoch: Das Hauptziel, den ersten Sieg seit Stefan Fausch im Jahr 2006, hat der Nordostschweizer Schwingerverband verpasst. «Wir wollten gewinnen. Deshalb bin ich trotz guter Teamleistung nicht hundertprozentig zufrieden», sagte Fridolin Beglinger, der technische Leiter.

So richtig ernst gilt es dann Ende August am Eidgenössischen Schwingfest. Beglinger lacht: «Vielleicht haben wir uns den Sieg ja aufgespart.»

Die Schlussrangliste:

Brünig. Bergkranzfest. 120 Schwinger, 6083 Zuschauer. Schlussgang: Adrian Walther bezwingt Werner Schlegel nach 4:16 Minuten mit Kurz/Gammen. – Schlussrangliste: 1. Walther Adrian, Habstetten, 58,50 Punkte. 2. Giger Samuel, Ottoberg, 58,25. 3. Kämpf Bernhard, Sigriswil, 58,00. 4. Schlegel Werner, Hemberg, 57,50. 5. Aeschbacher Matthias, Rüegsauschachen, Orlik Curdin, Thun, je 57,00. 6. Lustenberger Marc, Hasle LU, Reichmuth Pirmin, Steinen, Kaufmann Reto, Wilihof, Räbsamen Marcel, Müselbach, Schneider Mario, Rothenhausen, Schuler Christian, Rothenthurm, je 56,75. 7. Schöpfer Ronny, Wiggen, Schneider Domenic, Friltschen, Steffen Gustav, Sumiswald, Orlik Armon, Maienfeld, je 56,50. 8. Von Ah Benji, Giswil, Fankhauser Marco, Hasle LU, Fankhauser Reto, Hasle LU, Koch Reto, Gonten, von Weissenfluh Kilian, Hasliberg Hohfluh, je 56,25. – Bemerkungen: – Alle mit Kranzauszeichnung. – Von den 21 abgegebenen Kränzen gewann der Innerschweizer Teilverband 8, die Nordostschweiz 7 und Bern 6.

