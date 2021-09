Interview: Damian Ott blickt in die Zukunft als Kilchberg-Sieger.

Schwingen «Mir geht es nicht ums grosse Geld»: Der Toggenburger Damian Ott blickt in seine Zukunft als Kilchberg-Sieger Der 21-jährige Toggenburger über unbeantwortete Nachrichten, seine Bodenkünste und das Sportpanorama. Interview: Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 27.09.2021, 21.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist vollbracht: Damian Ott jubelt über den Festsieg. Seither ist viel passiert. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Für Damian Ott ging es in diesem Jahr steil bergauf. Nach den Siegen an den Bergfesten auf dem Weissenstein und am Schwarzsee krönte der 21-Jährige aus Dreien die Saison mit dem Triumph am prestigeträchtigen Kilchberger Schwinget.

Sie sind ein gefragter Mann seit dem Erfolg in Kilchberg. Hatten Sie schon Zeit, um das Ganze zu verarbeiten?

Damian Ott: Ehrlich gesagt hatte ich seit Samstagabend keine ruhige Minute. Und heute (am Montag, Anm. d. Red.) bin ich wieder arbeiten gegangen. Ich hatte also noch keine Gelegenheit, alle Glückwünsche zu beantworten. Im Gegenteil, es kommen immer mehr dazu und ich konnte noch nicht einmal alle anschauen. Ich versuche aber, jeder Person, die mir gratuliert, persönlich zu danken. Das ist mir wichtig.

Was sagten Ihre Mitarbeiter in der Holzbaufirma, als Sie zur Arbeit erschienen?

Alle zusammen hatten eine Riesenfreude. Die meisten hatten das Schwingen vorher noch gar nicht so gekannt. Nun haben alle mitgefiebert. Es freut mich, dass ich ein paar Leute im Geschäft für den Schwingsport begeistern konnte.

Waren Sie nicht müde?

Die eine oder andere Bewegung war schon nicht so geschmeidig, aber das war kein Problem.

Es passt zu Ihrer Art, dass Sie bereits wieder zur Arbeit erschienen. Wie verändert Sie dieser Erfolg?

Ich werde sicher derselbe bodenständige Typ bleiben. Aber dass sich nach diesem Erfolg das eine oder andere verändert, wird nicht zu verhindern sein. Alleine die Wahrnehmung wird wohl eine andere sein. Die Medienarbeit beispielsweise mache ich immer noch gerne.

Dazu zählte auch der Auftritt im Sportpanorama.

Es war eine grosse Ehre für mich, dort als Gast gewesen zu sein, denn ich bin selbst ein fleissiger Sportpanorama-Zuschauer. Die Geschichten der Spitzensportler interessieren mich. Und da plötzlich selbst dazuzugehören, war schon speziell für mich. Es hat Spass gemacht, auch wenn ich zu Beginn ein bisschen nervös war.

Die Sponsoren werden sich nun um Sie bemühen.

Es ist alles sehr schnell gegangen. Aber ich habe mir schon meine Gedanken gemacht. Mir geht es in erster Linie um den Sport. Ich möchte mich weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, mehr ins Schwingen zu investieren. Weil wir schon jetzt sechsmal pro Woche trainieren, ist eine Steigerung quasi nur möglich, wenn ich das Arbeitspensum reduzieren würde. Um das auszugleichen, werde ich wohl den einen oder anderen Sponsorenvertrag unterzeichnen. Mir geht es dabei aber nicht um das grosse Geld.

Über das Training erzielten Sie grosse Fortschritte. Sie erwähnen oft das Team, das im Hintergrund arbeitet.

Das ist mir wichtig. Es helfen sehr viele Leute mit, damit wir uns bestmöglich entwickeln können. Wir erhalten häufig die Gelegenheit, bei Eidgenossen wie Urban Götte, Köbi Roth, Daniel Bösch oder Jörg Abderhalden zu trainieren. Davon profitiere ich ungemein, denn jeder bringt ein riesiges Wissen mit. Und wenn ich von jedem etwas lernen kann, ist das sehr viel. Ich nehme mir die Tipps zu Herzen und gebe in jeder Einheit mein Bestes. Ich habe mir vor dieser Saison gesagt: jetzt oder nie.

So schwang sich Damian Ott (rechts) in die Herzen des Schwingpublikums: Auf dem Weissenstein zeigte er eine Münger-Spezial-Show. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Mit Ihrem Eifer, vor allem in der Bodenarbeit, wurden Sie zum Publikumsliebling. Wie kamen Sie zu dieser Stärke?

In erster Linie versuche ich natürlich, aus dem Stand zu gewinnen. Aber ich bin keiner, der dann am Boden den Gegner loslässt. Es funktioniert dann schon irgendwie. Das hat viel mit Wille und mentaler Stärke zu tun. Die Technik habe ich mir in vielen Trainings angeeignet.

Bekommen Sie das mit, wenn das Publikum Sie anfeuert bei Ihrem Münger-Spezial?

Ja, das ist wie ein Zusammenspiel mit den Zuschauern. Das motiviert mich ungemein. Gleichzeitig freut es mich, wenn ich etwas zurückgeben kann.

In gewohnter Manier setzten Sie auch im letzten Gang am Boden nach, obwohl Sie einen Plattwurf benötigten.

Zuerst ja. Dann liess ich den Gegner aber lieber nochmals los, um frisch zu greifen. Und es klappte tatsächlich.

Am Dienstag werden Sie im Restaurant Post in Dreien empfangen – bereits zum dritten Mal in dieser Saison.

Das ist unglaublich. Nach dem Weissenstein sagten wir: Das wird nicht so schnell wieder passieren. Das müssen wir feiern. Nach dem Schwarzsee war die Devise: Wir können ja gleich die ganze Saison feiern. Und nun war es gar keine Frage mehr. Es freut mich unheimlich, dass ich die Leute begeistern kann und jeweils so viele Leute kommen. Ich mache gerne anderen eine Freude – egal ob Jung oder Alt.