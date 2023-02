Lichtmess-Schwinget 2023 - Livestream aus Gais

SCHWINGEN Lichtmess-Schwinget Gais im Livestream: Die Topschwinger Werner Schlegel und Domenic Schneider haben ihr Kommen angekündigt Der Blick auf die vorläufige Schwingerliste verspricht einen hochkarätigen Lichtmess-Schwinget in Gais. Fünf Eidgenossen und acht Teilverbandskranzer unterziehen sich im Oberstufenzentrum einem Formtest. Wir übertragen den Wettkampf am Samstag, 4. Februar, ab 14 Uhr live. Jetzt kommentieren Aktualisiert 01.02.2023, 11.22 Uhr

Werner Schlegel zählt seit Pratteln 2022 zum erlauchten Kreis der Eidgenossen. Bild: PHILIPP SCHMIDLI

Der Thurgauer Domenic Schneider und der Toggenburger Werner Schlegel nehmen – wenn alles nach Plan läuft – am Samstag ab 14 Uhr am traditionellen Hallenschwinget des Schwingclubs Gais teil. Zudem haben sich drei weitere Eidgenossen angemeldet: der Berner Matthieu Burger, der Glarner Roger Rychen und der Appenzeller Raphael Zwyssig.

Routinier Zwyssig, der nur knapp zwei Kilometer vom Wettkampfort entfernt wohnt, wird versuchen, den Sieg in den Reihen des gastgebenden Schwinglclub Gais zu halten. Dieses Unterfangen darf man aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz als grosse Herausforderung bezeichnen.

Vor allem der Toggenburger Schlegel und der Thurgauer Schneider prägten in der vergangenen Saison das Geschehen auf den Schwingplätzen über die Nordostschweiz hinaus. Sie waren am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln die bestplatzierten Ostschweizer. Schneider klassierte sich auf Rang 2c, Schlegel wurde Vierter. Darüber hinaus stand Schlegel unter anderem auf dem Brünig im Schlussgang und gewann das St.Galler Kantonalfest sowie das Nordwestschweizer Teilverbandsfest. Domenic Schneider brillierte beispielsweise auf dem Weissenstein, als er in den Schlussgang einzog.

Auch der Berner Matthieu Burger vom Schwingklub Biel und der Glarner Roger Rychen sicherten sich in Pratteln den eidgenössischen Kranz und gehören damit zu den besten Schwingern des Landes. Ebenfalls gemeldet sind unter den rund 90 Teilnehmern bislang acht Teilverbandskranzer. Einer davon ist Titelverteidiger Sven Lang. Der Innerschweizer gewann die 58. Austragung des Lichtmess-Schwingets im Jahr 2020. In den vergangenen beiden Jahren musste der Anlass wegen der Coronapandemie abgesagt werden.

Verfolgen Sie das Fest in unserem Livestream

Hautnah dabei am Lichtmess-Schwinget am 4. Februar? Als Abonnentin oder Abonnent unserer Zeitung haben Sie exklusiv die Möglichkeit, das traditionelle Schwingfest völlig ortsunabhängig mitzuerleben. Egal, ob über Ihr Smartphone, Tablet oder PC – ab 14.00 bis 21.00 Uhr finden Sie in diesem Artikel den Livestream des Fests.

Am Lichtmess-Schwinget in Gais. Foto: Lorenz Reifler

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen