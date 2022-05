Robin Städler trainiert Damian Ott und Werner Schlegel.

Schwingen Jörg Abderhaldens Trainer Robin Städler schleift nun die neue Generation um Damian Ott und Werner Schlegel: Leiden beim Königsmacher Die Toggenburger Schwinger Damian Ott und Werner Schlegel setzen auf Robin Städlers Training. Damit machen sie es Jörg Abderhalden gleich. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kraft durch Balance: Athletiktrainer Robin Städler (vorne) zeigt in seinem Studio vor, wie es geht. Bild: Donato Caspari

Die Schweissperlen tropfen schon nach wenigen Minuten auf den Boden, die Muskeln beginnen zu zittern. Man stellt schnell fest, dass die Athleten körperlich an ihre Grenzen gelangen. Doch sie tun das nicht, wie man sich Schwinger im Athletiktraining vorstellt: mit möglichst viel Gewicht auf den Schultern. Nein, vielmehr ist Rumpfkraft, Stabilität und Balance gefragt. Die meiste Zeit müssen sie mit einem Brett auf einer Metallrolle balancieren und dabei auf verschiedene Arten Gewichte stemmen. Je länger die Übung dauert, desto schwieriger wird es, das Gleichgewicht zu halten.

Der Swiss-Olympic-Spitzensporttrainer Robin Städler hat die Trainingsmethode namens Sypoba (System Power in Balance) vor knapp 20 Jahren erfunden und seither stetig weiterentwickelt. In seiner Zeit als Athletiktrainer des HC Davos von 2001 bis 2003 stiess er auf das Training mit Holzbrett und Metallrolle. Seine Neugierde und sein Ehrgeiz waren geweckt. Vor allem mit dem damaligen HCD-Goalie Jonas Hiller tüftelte er an neuen Übungen und verschiedenen Trainingsmethoden. Der diplomierte Sportlehrer, der schon seit 1996 von seinem Beruf als Athletiktrainer lebt, betreute schon einige nationale Sportgrössen. Bei Swiss-Ski war das unter anderem Riesenslalomweltmeister Michael von Grünigen, später kümmerte er sich um die Physis der Eiskunstläuferin Sarah Meier oder arbeitete erneut mit dem Appenzeller NHL-Torhüter Jonas Hiller.

Abderhalden gab Städler eine einzige Chance

Vor allem aber seine Zusammenarbeit mit Jörg Abderhalden wurde über die Schwingerkreise hinweg wahrgenommen. Denn Abderhalden setzte zu seiner Zeit Massstäbe im Schwingsport, auch was das persönliche Kraft- und Konditionstraining angeht. Doch wie haben sich der Toggenburger Schwingerkönig und der Engadiner Athletiktrainer überhaupt gefunden? Am Abschlussfest des Skifahrers Michael von Grünigen sprach Städler Abderhalden an, weil sie am selben Tisch sassen. «Ich dachte zuerst, das ist wieder so ein Schnurri, aber er liess nicht locker», sagt Abderhalden und lacht. So gab ihm der damals schon beste Schwinger der Schweiz eine Bewährungsmöglichkeit. «Du hast genau eine Chance», sagte Abderhalden zu Städler. Im Probetraining im Jahr 2003 zeigte Städler dann dem Schwingerkönig eindeutig seine Schwächen auf.

«Am nächsten Tag hatte ich Muskelkater wie eine alte Kuh.»

Zudem gefiel Abderhalden der vielseitige Ansatz. «Herkömmliches Rumpftraining ist todlangweilig.» Relativ schnell stellte er Fortschritte fest. Es entwickelte sich eine siebenjährige Zusammenarbeit, die durch zwei weitere Königstitel und viele weitere Festsiege gekrönt wurde. Vor allem, dass Städler mit seinem Training die Rumpf- und Feinmuskulatur von Grund auf aufbaue und weiterentwickele, sei im Schwingsport ein grosses Plus. «Damian Ott ist ein Paradebeispiel für Robin Städlers Training», so Abderhalden. Denn eigentlich stand Ott aufgrund hartnäckiger Rückenbeschwerden vor dem Karriereende. Doch dank eines sauberen Aufbaus bei Städler bekam er diese nicht nur in den Griff, sondern entwickelte sich zum Spitzenschwinger. Heute darf er sich Kilchberg-Sieger nennen.

Die mentale Seite des Trainings

So sind es knapp zehn Jahre nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Abderhalden erneut zwei aufstrebende Toggenburger Schwinger, die auf Städlers Expertise setzen: Damian Ott und Werner Schlegel. Des Weiteren befinden sich im «Elite-Team» auch Pascal Heierli und der Schwyzer Reto Nötzli.

Vier Eidgenossen fordern Toggenburger Trio Für Damian Ott und Marcel Räbsamen ist das St.Galler Kantonalfest am Sonntag in Wil ein besonderes. Die Toggenburger Trainingskollegen stehen für den organisierenden Schwingklub Wil im Einsatz. Mehr Heimfest geht nicht. Neben Kilchberg-Sieger Ott und Räbsamen zählt Werner Schlegel zu den Siegesanwärtern. Der 19-jährige Hemberger stand am Thurgauer Kantonalen im Schlussgang. Mit den hartnäckigsten Gästen bekommen es die St.Galler gleich im ersten Gang zu tun. Vor allem die Eidgenossen Samir Leuppi, Domenic Schneider, Martin Roth und Stefan Burkhalter gilt es, in Schach zu halten. Schwingerkönig Arnold Forrer steht derweil vor seinem Comeback. (ibr)

Ott lobt nicht nur die physische, sondern auch die mentale Seite des Trainings. «Robin wirkt auf uns ein, wenn es streng wird. Das hilft mir beim Schwingen weiter.» Das Mentale des Krafttrainings sei nicht zu unterschätzen, sagt auch Abderhalden. «Du weisst, du hast hart gearbeitet. Das gibt ein gutes Körpergefühl und mental einen Schub. Zudem schweissen die harten Trainings zusammen.» Trotz grosser Fortschritte gibt es für Ott und Schlegel noch viel zu tun. Denn Städler sagt: «Von Jörgs Niveau sind beide noch ein bisschen entfernt. Einfach, weil sie noch jung sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen