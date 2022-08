Werner Schlegel gewinnt in Brugg erstmals ein Teilverbandsfest.

Schwingen Der Toggenburger lernt schnell: Werner Schlegel gewinnt das Nordwestschweizer Schwingfest – sein bisher grösster Erfolg Der 19-jährige Toggenburger gewinnt das Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg. Es ist sein erster Sieg auf dieser Stufe. Ives Bruggmann 07.08.2022, 19.15 Uhr

Werner Schlegel posiert mit Siegermuni Bruno. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE

So schnell kann es gehen. Vor einer Woche verliess Werner Schlegel noch enttäuscht die Schwingarena auf dem Brünig. Er hatte soeben den letzten Kampf gegen den Berner Adrian Walther verloren. Es war in dieser Schwingsaison bereits seine vierte Niederlage in einem Schlussgang.

Doch der talentierte Toggenburger lernt schnell. So schnell, dass er bereits eine Woche später erneut in den Schlussgang einzieht. Dieses Mal reicht ihm ein Gestellter gegen den Berner Fabian Staudenmann, um den Festsieg am Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg zu sichern. Es ist sein zweiter Saisonerfolg und sein vierter Kranzfesterfolg der Karriere. Auf Stufe Teilverbands- oder Bergfest ist dieser Sieg für Schlegel eine Premiere, was es für ihn zu seinem bisher grössten Erfolg macht.

Schlegels Explosivität überfordert die Gegner

Was der Zimmermann aus Hemberg in den ersten fünf Gängen zeigte, war eindrücklich. Mit einer Explosivität, die ihresgleichen sucht, überforderte er seine Gegner und legte sie meist nach wenigen Sekunden platt ins Sägemehl. Der Reihe nach bezwang er David Schmid, Fabian Bader, Jan Roth, Patrick Räbmatter und Simon Schmutz – die vier letztgenannten mit der Maximalnote zehn. Schlegels unwiderstehliche Darbietung führte dazu, dass der Toggenburger bereits vor dem Schlussgang als Sieger feststand. Im letzten Kampf hätte Gegner Staudenmann mit einem Sieg höchstens noch zu Schlegel aufschliessen können. Doch der junge Hemberger agierte im Stile eines Routiniers, dosierte das Risiko gekonnt und liess sich den alleinigen Festsieg nicht mehr nehmen.

Im Kreis der Mitfavoriten

Durch seine Leistungen, der Sieg am Nordwestschweizer Schwingfest untermauert das, ist Schlegel mittlerweile in den Kreis der Mitfavoriten für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln aufgestiegen. Fest steht: Mit seiner attraktiven Schwingweise wird der St.Galler eine Bereicherung für den Saisonhöhepunkt sein.

Dändlikers Premiere, Forrer mit 151. Kranzgewinn

In Wilchingen fand derweil mit dem Schaffhauser das letzte Kantonalfest im Nordostschweizer Teilverband statt. Der Zürcher Shane Dändliker nutzte die Gunst der Stunde – es waren einige Hochkaräter abwesend – und siegte erstmals in seiner Karriere an einem Kranzfest. Im Schlussgang überlistete er den Thurgauer Jannic Voggensperger nach nur fünf Sekunden. Schwingerkönig Arnold Forrer feierte in Wilchingen seinen 151. Kranzgewinn.