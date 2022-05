Schwingen Ehrgeizig, explosiv, erfrischend: So gewann Werner Schlegel das St.Galler Kantonale in Wil Der 19-jährige Toggenburger Werner Schlegel siegt am St.Galler Kantonalschwingfest in Wil – es ist sein bedeutendster Sieg. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 29.05.2022, 22.14 Uhr

Werner Schlegel lässt sich nach dem Festsieg feiern (oben). Bild: Benjamin Manser

Werner Schlegel ist ein Ausnahmekönner. Das hat der 19-jährige Toggenburger am 107. St.Galler Kantonalfest in Wil bewiesen. Schliesslich liess der Hemberger in der Rangliste 185 Schwinger hinter sich, darunter auch Hochkaräter wie Damian Ott, Samir Leuppi oder Schwingerkönig Arnold Forrer. Auch die Art und Weise, wie der Sennenschwinger triumphierte, war alles andere als gewöhnlich.

Nicht wenige Experten heben Schlegels Vielseitigkeit hervor. Er schwingt auf beide Seiten ähnlich stark und baut sein Repertoire an Schwüngen stetig aus. In Wil bekamen dies seine ersten fünf Gegner zu spüren. Den Thurgauer Eidgenossen Domenic Schneider bodigte Schlegel zum Auftakt dank eines explosiven Kurzzugs. Silvio Oettli im zweiten Gang musste sich von einem Übersprung überraschen lassen und verlor platt. Ähnlich erging es dem Appenzeller Markus Schläpfer, den Schlegel mit einem Lätz, also einem Kurzzug auf die linke Seite, erwischte. In den Gängen vier und fünf sicherte sich der 110 kg schwere und 1,87 m grosse Modellathlet dann mit dem Kurz die Schlussgangteilnahme. Zuvor hatte Schlegel seine Kontrahenten wahlweise am Boden, in den Flanken oder mit seinen Standschwüngen bearbeitet.

Mit Köpfchen zum alleinigen Festsieg

Im letzten Kampf des Tages bekam es Schlegel vor 5900 Zuschauerinnen und Zuschauern mit dem Zürcher Koloss Samir Leuppi zu tun. Der Toggenburger war sich seines Vorsprungs bewusst und musste nicht mehr das letzte Risiko eingehen. «Ich habe mir die Taktik aufgrund der Trainingskämpfe gegen ihn zurechtgelegt und wusste, dass kopflos ziehen bei ihm nicht geht.» Dennoch war er es, der die Initiative mehrmals ergriff. Schlegel brachte Leuppi zwar ein paar Mal zu Boden, in Bedrängnis geriet der Winterthurer jedoch nie. Da beide Schwinger für das Unentschieden die Note neun erhielten, belegte Schlegel am Ende den ersten Rang, während Leuppi sich den zweiten mit dem Toggenburger Damian Ott teilt.

Im Schlussgang gegen Samir Leuppi reicht Werner Schlegel (rechts) ein Gestellter für den Festsieg. Bild: Benjamin Manser

Für Schlegel ist der dritte Kranzfestsieg seiner Karriere nach den Erfolgen am Appenzeller und am Thurgauer Kantonalen im vergangenen Jahr der bedeutendste. Denn der Sieg am eigenen Kantonalfest sei etwas Besonderes. «Es war einfach überwältigend, vor diesem tollen Publikum zu gewinnen. Das bedeutet mir sehr viel.»

Mit seinem Auftritt im Schlussgang hat Schlegel bewiesen, dass er auch in taktischer Hinsicht trotz seines jungen Alters schon sehr reif ist. Schwingerkönig Jörg Abderhalden, der Schlegel von Zeit zu Zeit im Schwingklub Wattwil trainiert, sagt: «Seine Qualitäten sind das Resultat harter Arbeit. Er will sich immer verbessern und ist extrem ehrgeizig.» Auch Abderhalden war bekannt für sein schier grenzenloses Repertoire. Er sagt: «Werner ist sehr wissbegierig und will vielseitig schwingen.» Nicht erst seit gestern setzt er dieses Vorhaben in die Tat um.

Leuppi im Schlussgang ohne Kraftreserven

Der Zürcher Leuppi musste nach dem Gestellten im Schlussgang konstatieren: «Ich hätte gerne mehr gezeigt, aber ich hatte keine Kraft mehr.» Leuppis Wintervorbereitung war geprägt von einer dreimonatigen Verletzungspause und einer chronischen Bronchitis, die ihn einige Wochen ausser Gefecht setzte. In Wil bestritt er erst sein zweites Fest in dieser Saison – aber was für eines. Der angehende Polizist verdiente sich den zweiten Platz mit Siegen gegen Ott, Lars Rotach, Arnold Forrer, Roman Wittenwiler und Pirmin Gmür. «Solche Wettkämpfe wie heute helfen mir, wieder mein bestes Niveau zu erreichen.» Schafft er das, wird Leuppi in dieser Saison noch einige Male an der Spitze mitmischen.

Ebenfalls noch auf den zweiten Platz schaffte es Ott. Er war eines von sechs Mitgliedern des organisierenden Schwingklubs Wil, das einen Kranz ergatterte. Der Kanton St.Gallen erschwang 22 der 31 verteilten Auszeichnungen.

Die Rangliste:

Wil. 107. St.Galler Kantonalschwingfest. 5900 Zuschauer. Schlussgang: Der Kampf zwischen Werner Schlegel und Samir Leuppi endet nach 12 Minuten gestellt. – Schlussrangliste: 1. Schlegel, Hemberg, 58,50 Punkte. 2. Leuppi, Winterthur und Ott Damian, Dreien, je 58,25. 3. Koch Reto, Gonten, 57,75. 4. Good, Sargans, 57.50. 5. Rotach, Ulisbach, Riget Florian, Schänis, Räbsamen Marcel, Müselbach, Baumann Rico, Ellikon am Rhein, Lenherr Cédric, Abtwil, je 57,25. 6. Rüegg, Mörschwil, Mettler Valentin, Neu St.Johann, Schmid Dominik, Herisau, Schönenberger Tobias, Kirchberg, Bollhalder Manuel, Flawil, Jörger Marc, Domat/Ems, je 57.00. 7. Kolb This, Affeltrangen, Kurmann Patrick, Gähwil, Burch Dean, Widnau, Egli Martin, Rossrüti, Gmür Pirmin, Amden, Signer Andy, Wittenbach, Wetter Silvan, Bichwil, Bleiker Ueli, Ulisbach, Heierli Pascal, Ebnat-Kappel, Hochholdinger Roman, Felsberg, Mannhart Jan, Flumserberg Portels, Niederer Andreas, Gähwil, Schläpfer Markus, Niederbüren, Schmid Patrick, Appenzell, Schneider Domenic, Friltschen, je 56.75 P. – alle mit Kranzauszeichnung. Bemerkung: Schwingerkönig Arnold Forrer klassiert sich mit 56,50 Punkten auf dem achten Rang und verpasst seinen 148. Kranz um 0,25 Punkte.

