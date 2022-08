So sieht die Selektion des NOSV für das Eidgenössische aus.

Schwingen Das sind die 66 Nordostschweizer Schwinger am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln: Darunter ein König, Vater und Sohn, vier Brüderpaare und 21 St.Galler 66 Athleten entsendet der Nordostschweizer Schwingerverband ans Eidgenössische Schwingfest in Pratteln – einige Fakten. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Giger (oben) und Werner Schlegel zählen zu den Favoriten in Pratteln. Für sie war die Selektion reine Formsache. Bild: Ralph Ribi

Nur wenige Schwinger zählen am Eidgenössischen in Pratteln Ende August zu den Anwärtern auf den Königstitel. Für die Favoriten um Samuel Giger, Armon Orlik oder Werner Schlegel war die Selektion aufgrund ihrer Leistungen reine Formsache. Für viele Schwinger ist allerdings schon die Teilnahme am nur alle drei Jahre stattfindenden Grossanlass der Höhepunkt in der Karriere.Die 66 Selektionierten der Nordostschweizer im Überblick:

Familiensache: Vater und Sohn, vier Brüderpaare und Cousins

Im Aufgebot finden sich viele verwandte Schwinger. Die bemerkenswerteste familiäre Beziehung ist sicherlich jene zwischen Stefan und Thomas Burkhalter aus Homburg. Zum ersten Mal überhaupt treten Vater und Sohn an einem Eidgenössischen Schwingfest an. Stefan ist mit 48 Jahren der älteste Teilnehmer, Thomas gehört mit seinen 19 Jahren zu den Jüngsten.

Vater Stefan (links) und Sohn Thomas Burkhalter reisen gemeinsam nach Pratteln. Bild: Freshfocus

Derweil vertreten nicht weniger als vier Brüderpaare die Nordostschweiz. Aus dem Appenzeller Kantonalverband sind dies Reto und Thomas Koch. Der Kanton Thurgau schickt gleich drei Brüderpaare nach Pratteln: Pirmin und This Kolb, Marco und Silvio Oettli sowie Domenic und Mario Schneider. Auch der Bündner Armon Orlik sowie der Thurgauer Janic Voggensperger starten gemeinsam mit ihren Brüdern. Jedoch treten diese für andere Teilverbände an: Curdin Orlik für Bern, Lars Voggensperger für die Nordwestschweiz. Des Weiteren dabei sind die St.Galler Cousins Christian und Michael Bernold sowie Adrian und Daniel Elmer. Ebenfalls Cousins sind der Appenzeller Markus Schläpfer und der Zürcher Fabian Kindlimann, deren Onkel notabene der zweifache Schwingerkönig Ernst Schläpfer ist.

13 Eidgenossen führen das Aufgebot an

Erfahrung ist viel wert im Schwingsport. Deshalb nehmen die 13 Eidgenossen im Nordostschweizer Aufgebot eine wichtige Rolle ein. Sie wissen nämlich, wie man einen eidgenössischen Kranz gewinnt. Der erfahrenste in dieser Hinsicht ist Arnold Forrer. Der 43-jährige Toggenburger gewann 2001 das Eidgenössische in Nyon und ist der einzige aktive Schwingerkönig in der Nordostschweiz. Zudem ist er mit mittlerweile 151 Exemplaren Rekordkranzgewinner. In Pratteln nimmt König Forrer bereits zum neunten Mal an einem Eidgenössischen Fest teil und strebt dabei seinen siebten Kranz an.

Arnold Forrer, hier mit seinem 150. Kranz, nimmt zum neunten Mal an einem Eidgenössischen Schwingfest teil. Bild: Benjamin Manser

Samuel Giger und Armon Orlik durften 2016 erstmals den eidgenössischen Kranz entgegennehmen. Vor allem Giger, dem meistgenannten Favoriten, ist in Pratteln der grosse Wurf zuzutrauen. Die Appenzeller mit Michael Bless, Martin Hersche, Martin Roth und Raphael Zwyssig sowie die Thurgauer mit Giger, Stefan Burkhalter, Beni Notz und Domenic Schneider entsenden mit jeweils vier die meisten Eidgenossen.

Im Vergleich mit den anderen zwei grossen Teilverbänden schneidet die Nordostschweiz gut ab. Die Innerschweizer stellen bei 85 Teilnehmern 13 Eidgenossen, die Berner bei 59 Schwingern deren 15.

Auf der Jagd nach dem dritten Stern: Hungrige Anwärter

Der Begriff «Eidgenosse» sowie die drei Sterne hinter dem Namen üben im Schwingen einen besonderen Reiz aus. Wer es in Pratteln in die Kränze schafft, dem sind diese beiden Zusätze für den Rest der Karriere gewiss. In der Nordostschweiz gibt es einige Athleten, die besonders hungrig sind auf diese Auszeichnung. Allen voran der 19-jährige Ausnahmekönner Werner Schlegel, der in dieser Saison bereits zwei Kranzfeste für sich entschied. Auch seine Toggenburger Kollegen Marcel Räbsamen und Kilchbergsieger Damian Ott wollen den Kranz. Aus dem Thurgau bringen Mario Schneider und Janic Voggensperger alle Qualitäten für dieses Gütesiegel mit.

Breite: Der Kanton St.Gallen entsendet die meisten Teilnehmer

Von den sieben Kantonalverbänden in der Nordostschweiz – die beiden Appenzell treten im Schwingen seit über 110 Jahren gemeinsam auf – stellen die St.Galler traditionsgemäss die meisten Schwinger ab: 21. Dahinter folgen Appenzell und Thurgau mit 14 und Zürich mit 11 Vertretern. Um den Nachwuchs sorgen müssen sich derweil die Schaffhauser und die Glarner, die jeweils nur einen Schwinger im Aufgebot haben.

Verletzt sich ein Athlet, kommen die fünf Ersatzschwinger der Reihe nach zum Zug.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen