Arnold Forrer blickt vor dem letzten Schwägalp-Schwinget zurück.

Schwingen Blitzeinschlag, Sehnenriss, und Nöldi-Rufe: Arnold Forrers Erinnerungen an 22 Jahre Schwägalp-Schwinget Keiner prägte den Schwägalp-Schwinget wie der Toggenburger Schwingerkönig Arnold Forrer. Der Rekordsieger über seine Erinnerungen an das Bergkranzfest am Fusse des Säntis. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arnold Forrers grösster Sieg: 2004 im Schlussgang gegen Jörg Abderhalden. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Arnold Forrer und der Schwägalp-Schwinget. Das ist eine Geschichte mit vielen Kapiteln – schönen und schmerzhaften. ­Sicher ist: Keiner prägte das Schwingfest am Fusse des Säntis so sehr wie der Toggenburger Schwingerkönig. Er war von Beginn an dabei und avancierte mit vier Erfolgen zum Rekordsieger des prestigeträchtigen Bergkranzfestes. Mittlerweile hat Samuel Giger zu ihm aufgeschlossen. Vor seiner letzten Teilnahme teilt der 43-jährige Käsermeister aus Stein seine Erinnerungen:

Boykott und Premiere mit Blitzeinschlag

Das Bergkranzfest auf der Schwägalp überhaupt ermöglicht hat unter anderem auch ein Boykott der Nordostschweizer Spitzenschwinger, die nicht an den anderen Bergfesten antraten. «Wir hatten auch Anrecht auf ein solches Fest», sagt Forrer. Deshalb sei es für ihn kein Thema gewesen, mitzumachen. Als er und seine Kollegen dann hörten, dass die Schwägalp der Standort werden soll, war Forrer wie alle anderen «Feuer und Flamme». Doch ausgerechnet bei der ersten Austragung im Jahr 2000 regnete es in Strömen. Nicht nur das. «Ich stand im Sägemehl und wartete auf meinen Gegner», erzählt Forrer, der in diesem Moment von den Kameras des Schweizer Fernsehens gefilmt wird.

«Als ich dann in den Himmel schaute, weil es donnerte, schlug just in dem Moment ein Blitz in die Säntis-Seilbahn ein. Auf dem Bildschirm wurde es kurz schwarz, erzählte man mir später.»

Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs auf der Schwägalp. Quelle: esv.ch

Der schönste Sieg und die folgende Krönung

Den ersten Erfolg feierte Forrer anlässlich der zweiten Austragung im Jahr 2001. Es war zugleich sein schönster Sieg, denn er kam im Schlussgang gegen seinen Klubkollegen Jörg Abderhalden zu Stande, seines Zeichens amtierender Schwingerkönig. Abderhalden hätte im letzten Kampf ein Unentschieden gereicht.

«Das war zu jener Zeit wohl eine der schwierigsten Herausforderungen überhaupt.»

Die beiden lieferten sich in den ersten sechs Minuten einen Schlagabtausch, wie ihn die Schwägalp nachher nicht mehr so schnell erleben sollte. Das Publikum war begeistert. In den letzten sechs Minuten zollten die beiden dem hohen Anfangstempo Tribut. Doch zwei Sekunden vor Schluss mobilisierte Forrer seine letzten Kräfte. Er bodigte Abderhalden mit einen Kurzzug. «Ich jubelte wie noch nie und setzte zu einem riesigen Sprung an.» Sowohl sein Kurzzug als auch sein Jubel waren später in der Presse während Jahren gern gezeigte Sujets. «Der Kurzzug gegen Jörg war lange auf dem Plakat des Schwägalp-Schwingets zu sehen», erinnert sich Forrer. Die Ironie der Geschichte: Nur einen Monat später begegneten sich die beiden Klubkollegen auf der grösstmöglichen Bühne – im Schlussgang des Eidgenössischen Schwingfests von Nyon. Der Gang endete diesmal gestellt und Forrer wurde zum Schwingerkönig gekrönt. «So gejubelt wie auf der Schwägalp habe ich aber nicht, weil ich zunächst dachte, dass mir der Königstitel aufgrund des Gestellten nicht verliehen wird.» Es kam bekanntlich anders.

Der letzte Erfolg war bittersüss

Arnold Forrer (links) hätte auch Urban Götte den Sieg gegönnt. Bild: Ralph Ribi

Auch 2004, 2009 und 2013 triumphierte Forrer auf der Schwägalp. Im Schlussgang gegen Thomas Sutter 2004 gelang ihm das, obwohl er sich ein paar Wochen zuvor das Kreuzband im Knie gerissen hatte. Der letzte Erfolg vor neun Jahren war ein bittersüsser. «Mein Schlussganggegner war Urban Götte. Ein langjähriger Weggefährte und Freund. Ihm hätte ich den Sieg auch gegönnt», sagt Forrer. Einen Tag vorher – während des Aufbaus – hatten Forrer und Götte noch genau über diesen Festverlauf gewitzelt.

Der Unfall gegen Christian Stucki

2015 verbindet der Toggenburger mit schmerzhaften Erinnerungen. Im ersten Gang gegen Koloss Christian Stucki verletzte sich Forrer schwer an der Schulter. «Ich wollte eigentlich noch weiterschwingen, merkte dann aber, dass etwas nicht stimmt.» Zum Arzt sagte Forrer: «Ich denke, eine Sehne ist gerissen.» Dieser winkte aufgrund der immer noch vorhandenen Bewegungsfreiheit ab. Nur Stunden später folgte der Befund. Der Arzt sagte: «Du lagst falsch. Du hast dir nicht eine Sehne, sondern drei von vier Sehnen gerissen.» Allein die Muskulatur hatte es möglich gemacht, dass die Schulter trotz allem noch so «mobil» war.

Gegen Christian Stucki (rechts) erlitt Arnold Forrer eine schwere Schulterverletzung. Bild: Urs Bucher

Die Liebe des Publikums in Form der «Nöldi»-Rufe

Die «Nöldi»-Rufe wurden irgendwann Kult auf der Schwägalp. Selbst als Forrer einst verletzt als Zuschauer in der ersten Reihe durchspazierte, stimmten die Zuschauerinnen und Zuschauer an: «Nöldi, Nöldi, Nöldi.» Das habe es im Schwingsport früher in dieser Form nicht gegeben, so Forrer. «Das hat mich immer sehr berührt und war sehr schön. Ich habe die Rufe auch immer wahrgenommen. Sie motivierten mich.»

Im Gegensatz zu anderen Schwingern nimmt Forrer Rufe fast immer bewusst wahr. «Teilweise habe ich auch einzelne Stimmen erkannt, wenn beispielsweise mein damaliger Chef mich anfeuerte. Dann setzte das in mir zusätzlich Kräfte frei.» Die Verbindung zum Publikum auf der Schwägalp sei immer speziell gewesen. «Ich habe das genossen.» Morgen tut er das zum letzten Mal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen