Wie der Thurgauer Samuel Giger das eidgenössische Jahr angeht.

Schwingen 200 Wintertrainings, Verzicht auf Medien, Kältekammer: So startet der Thurgauer Samuel Giger in das «eidgenössische» Jahr Für Schwinger Samuel Giger beginnt die Kranzfestsaison am Sonntag mit einem Heimspiel in Müllheim – das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln ist bereits im Hinterkopf. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Voller Fokus auf das Eidgenössische Schwingfest im August: Samuel Giger. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Könige werden im Winter gemacht, heisst es im Schwingsport. Mit anderen Worten: Wer in den kalten Monaten fleissig trainiert, wird im Sommer mit guten Resultaten belohnt. Der Beste wird in diesem Jahr gar zum Schwingerkönig gekürt. Das Eidgenössische Schwingfest findet Ende August in Pratteln statt und wirft seine Schatten bereits voraus. Vier Monate bleiben den stärksten Athleten noch für die Vorbereitung auf den Höhepunkt, doch der grösste Teil der Arbeit liegt bereits hinter ihnen.

Der Thurgauer Samuel Giger zählt zu den Favoriten in Pratteln. Er sagt:

«Mein Ziel ist es, dass meine Formkurve dann den höchsten Punkt erreicht.»

Dafür schuftet der Modellathlet – Giger wiegt 125 kg bei 1,94 m Körpergrösse – seit Jahren. Alleine in dieser Vorbereitung absolvierte der Mann aus Ottoberg an die 200 Trainings. Das sind sieben bis acht Einheiten pro Woche seit Anfang November. Dazu kommen Regenerationsmassnahmen wie Massagen oder die Kältekammer. Giger, der immer auf der Suche nach den letzten Prozenten ist, orientiert sich vor allem an der Planung der vergangenen Saison, die er schliesslich mit sieben Kranzfestsiegen sowie dem Triumph am Kilchberger Schwinget Ende September dominierte. «Was die Vorbereitung angeht, habe ich grundsätzlich dort angeknüpft», so Giger. Einzig der Erholung habe er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt. «Es ist wichtig, gut und schnell zu regenerieren», so der 24-Jährige.

Ein Heimfest bringt Pflichten mit sich

Dass Giger bereit ist für diese spezielle Saison, an deren Ende das Eidgenössische steht, hat er an den drei Regionalfesten gezeigt, die er allesamt gewann. So richtig ernst gilt es bei den Schwingern aber erst, wenn es um Kränze geht, und das ist in diesem Jahr morgen beim Thurgauer Kantonalfest erstmals der Fall. Mehr noch: Es ist für Giger ein Heimfest, denn sein Schwingklub am Ottenberg organisiert mit dem Turnverein Müllheim den Anlass.

«Das macht den ohnehin schon wichtigen Wettkampf noch spezieller für uns.»

Neben Giger sind auch die Brüder Domenic und Mario Schneider sowie Schwägalp-Sieger Stefan Burkhalter Mitglieder im selben Klub. Es gehört dazu, dass die Schwinger beim Auf- und Abbau des Festgeländes mit anpacken. Da kommen sie umgerechnet schnell einmal auf ein paar Arbeitstage – nur leisten sie diese Helferstunden abends oder am Wochenende. Für Giger ist das selbstverständlich. «Jeder muss mithelfen. Sonst funktioniert es nicht.» Nur am Tag des Schwingfests, da sind die Teilnehmer von Helfereinsätzen befreit. Ehe am Tag danach die Abbauarbeiten anstehen.

Der Kilchberg-Sieg nimmt Samuel Giger ein bisschen Druck weg. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Verzicht auf Medien als wichtiger Faktor

Für Giger soll Müllheim ein erfolgreicher Auftakt in ein bestenfalls königliches Jahr werden. Bereits zweimal triumphierte er am heimischen Kantonalfest – 2018 in Lengwil und im vergangenen Jahr in Amriswil. Schon beim Festsetzen seiner Teilnahmen an den Kranzfesten hatte er das Eidgenössische im Hinterkopf. So meldete sich Giger nur für deren acht an und verzichtet freiwillig auf ein weiteres Kranzfest. Es gehe darum, sich auch während der Saison einmal zu erholen, körperlich und mental. «In erster Linie möchte ich gesund bleiben. Da gehört auch eine Portion Glück dazu», so der 22-fache Kranzfestsieger. Zu was der Thurgauer dann fähig ist, bewies er in der vergangenen Saison, die er selbst als seine bisher beste bezeichnet. «Der Kilchberg-Sieg gibt mir Sicherheit und nimmt ein bisschen Druck weg», sagt Giger. Die Medienanfragen seien mehr geworden, doch der Lastwagenfahrer hat gelernt mit dem Rummel um seine Person umzugehen. Während einer Saison konsumiert er mittlerweile kaum noch Medien. Vor allem keine Berichte über sich. So könne er den Druck von aussen ausblenden. «Das ist etwas, das ich aus dem vergangenen Jahr mitnehme.» Vor Kilchberg galt Giger in der Presse als grosser Favorit. Etwas, das er nur am Rande mitbekam.

Auch in Müllheim startet Giger als erster Anwärter auf den Tagessieg. Die Gäste aus Luzern, Bern und vor allem die Toggenburger mit Damian Ott und Werner Schlegel werden alles daransetzen, dem Favoriten ein Bein zu stellen.

