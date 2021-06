CSIO St.Gallen: Frauen wollen den Männern Paroli bieten

CSIO St. Gallen Springreiten ist auch Frauensache: Am CSIO wollen sechs Schweizerinnen den Männern Paroli bieten Springreiten ist jene Sportart, in der sich Frauen und Männer noch direkt messen. Während in der Jugend mehr Mädchen als Buben zum Pferdesport finden, dominieren die Männer zahlenmässig den Spitzensport. Die Frauen holen aber auf. Am CSIO St.Gallen umfasst das Schweizer Team 16 Einzelathleten, darunter sechs Frauen. Vier der Amazonen feiern ihr CSIO-Debüt. Peter Wyrsch 04.06.2021, 05.00 Uhr

Die 30-jährige Jurassierin Audrey Steulet-Geiser: «Wir fordern die arrivierten männlichen Reiter heraus.» Bild: Donato Caspari

Der Pferdesport ist weiblich. In Deutschland macht der Anteil an Mädchen oder Frauen in diesem Sport 80 Prozent aus. In der Schweiz ist dies ähnlich. Doch im Spitzensport dominieren meist die Männer. Häufig findet man in Teams und als Einzelreiter an nationalen und internationalen Turnieren aber auch «Amazonen», wie Reiterinnen im Jargon genannt werden. So auch am CSIO St.Gallen.

Im Schweizer Aufgebot für dieses Wochenende stehen 16 Einzelathletinnen- und -athleten. Darunter sechs Frauen, bekannte Namen wie Janika Sprunger oder Barbara Schnieper, die schon wiederholt Teil der Equipe waren.

Janika Sprunger an den Olympischen Spielen in Rio 2016. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Aber auch unerfahrene und junge weibliche Kräfte, die in die vermeintliche Männerdomäne drängen: Sie heissen Audrey Steulet-Geiser aus Rossemaison aus dem Jura, Aurelia Loser aus Crans Montana, Elin Ott aus Mettmenstetten oder Joana Schildknecht, die St.Galler Juniorin aus Eggersriet. Die vier sind erstmals am CSIO St.Gallen dabei.

Der Weltmeistertitel gehört einer Frau

«Wir sind alle bereit, mit Fleiss und Arbeit die arrivierten männlichen Reiter herauszufordern», sagt Audrey Geiser, die am 7. Mai wegen Corona nur in kleinem Kreis geheiratet und am 19. Mai ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. Sie ist wie ihre Kolleginnen von klein auf vernarrt in die edlen und eleganten Tiere, die ihr so viel bedeuten. Die Jurassierin ist überzeugt:

«Frauen auf höchstem Niveau können bei entsprechendem Talent und erstklassigen Pferden mit Männern durchaus konkurrenzieren.»

Audrey Geiser verweist darauf, dass derzeit die Deutsche Simone Blum Weltmeisterin ist oder Meredith Michaels-Beerbaum, Beezie Madden, Lesley Burr oder Melanie Smith schon den Weltcup-Final gewonnen haben.

Schweizerinnen verhalfen zu vielen Medaillen

Auch im Schweizer Team haben die Frauen eine lange und erfolgreiche Geschichte hinter sich. Seit Jahrzehnten mischen sie die einheimische Equipe auf und verhalfen der Mannschaft zu Medaillen an Olympischen Spielen oder Europameisterschaften. Was in den 1960er- und 1970er-Jahren mit der St.Gallerin Monika Weier-Bachmann begonnen hatte, welche die Männerdomäne erstmals kitzelte, setzten ein halbes Dutzend Schweizer Frauen im Springreitsattel fort. Vor zwei Jahrzehnten war die eingebürgerte Lesley McNaught erfolgreiches Equipemitglied, unter anderem war sie Teil des Olympiasilberteams 2000 in Sydney. Die Freiburgerin Christina Liebherr war mit ihrem No Mercy jahrelang Teamstütze, holte Olympiasilber 1998 in Hongkong sowie Team- und Mannschaftssilber an den EM 2005 in San Patrignano.

Ende der Pubertät kehren viele junge Frauen dem Pferdesport den Rücken.

Die Tessinerin Clarissa Crotta gehörte dem Europameisterteam 2009 in Windsor an, und die nun in den Niederlanden mit ihrem schwedischen Lebenspartner und Spitzenreiter Henrik von Eckermann verlobte Janika Sprunger ritt an der EM 2015 in Aachen ebenso in der Schweizer Bronzeequipe wie Nadja Peter Steiner zwei Jahre später in Göteborg.Audrey Steulet-Geiser weiss, weshalb so viele Mädchen und Frauen von Pferden fasziniert sind.

«Die Pferde sind sensible und liebevolle Wesen. Mit ihnen zu harmonieren, verlangt Einfühlungsvermögen. Und besonders Mädchen in jugendlichem Alter sehnen sich nach Zuneigung, kuscheln und streicheln und scheuen sich auch nicht vor Arbeit mit ihren Tieren.»

Ende der Pubertät kehren aber viele junge Frauen dem Pferdesport den Rücken.

Nicht so Audrey Steulet-Geiser, die in St.Gallen mit ihrer Belgienstute Jordana ihr CSIO-Debüt gibt, weil sie ihr Toppferd Holiday wegen eines Zeckenstichs nicht einsetzen kann. «Neben der Ausbildung haben junge Frauen vermehrt Interesse an Familie und Kindern. Da bleibt für ein aufwendiges Training weniger Zeit.»

Audrey Steulet Geiser beim Vortraben vor dem CSIO . Donato Caspari

Durch Mutterschaft zurückgebunden

Janika Sprunger ist kürzergetreten, weil sie im April Mutter eines Knaben namens Noah wurde. Seit April 2019 ist Clarissa Crotta ebenfalls Mutter einer Tochter. Barbara Schnieper ist schon zweifache Mutter und hat Ende Oktober 2019 ihr Spitzenpferd Cicero wegen einer Kolik verloren. So werden Amazonen oft sportlich zurückgebunden, obwohl sie im Zusammenspiel mit dem Pferd und in Sachen Einfühlungsvermögen den Männern mindestens gleichwertig sind.

Audrey ist dem Turniersport (vorerst?) erhalten geblieben. Sie selbst bezeichnet sich aber als Amateurin, obwohl sie täglich vier Springpferde bewegt und im familieneigenen Zuchtbetrieb Les Sources in Sonceboz von 60 bis 70 Pferden umgeben ist. «Ich arbeite zu 60 Prozent als Sozialarbeiterin. Ich habe das Bachelordiplom erworben und bin Leiterin unserer Domain und des Reitens. Wir kümmern uns in unserem Wohnheim um randständige und psychisch kranke Personen. Pferde und Spitzensport sind für mich ein idealer Ausgleich.» Audreys Gemahl ist ebenfalls Sportler. Er ist – Motocrossfahrer.