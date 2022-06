Analyse zum CSIO St.Gallen: Schweizer Team ist auf gutem Weg.

Analyse zum CSIO St.Gallen Die Schweizer krönen mit dem Sieg im Nationenpreis die St.Galler Reiter-Festspiele Der erste Schweizer Heimsieg im Nationenpreis seit 22 Jahren ist der Höhepunkt eines in allen Belangen gelungenen und aus Schweizer Sicht erfolgreichen Anlasses in St.Gallen. Peter Wyrsch 07.06.2022, 05.00 Uhr

Martin Fuchs lieferte im Nationenpreis für die Schweiz zwei fehlerfreie Ritte ab. Bild: Christian Merz/KEYSTONE

Die Jubelschreie der 9000 Zuschauer um 17.23 Uhr gestern im Gründenmoos waren enthusiastisch und nicht zu überhören. Als der britische Altmeister John Whitaker patzte, stand der erste Schweizer Heimsieg im Nationenpreis seit 22 Jahren und der erste Heimtriumph seit 26 Jahren in St.Gallen fest. Die Schweizer Equipe mit Martin Fuchs, Edouard Schmitz, Pius Schwizer und Steve Guerdat machte diesen langersehnten Triumph mit einer imponierenden und fehlerfreien zweiten Runde möglich und krönte damit die St.Galler Reiterspiele 2022.

Insgesamt fünf Schweizer Siege gab es am geglückten CSIO Schweiz 2022 zu bejubeln. Am Samstag hatte der im Gründenmoos überragende Weltcup-Sieger Martin Fuchs auf Conner Jei erstmals den Grossen Preis der Schweiz gewonnen. Zudem konnten sich auch Barbara Schnieper in der GP-Qualifikation am Starttag, Anthony Bourquard im Six Barres und Mannschaftseuropameister Elian Baumann im CSIO-Klub-Preis obenausschwingen.

Es zeigte sich, dass die nationale Spitze breiter geworden ist. Viele junge Reiter sind aufgerückt. Die Auswahl von Equipenchef Michel Sorg ist im Hinblick auf die WM im August grösser geworden. Neben dem auf einer Erfolgswelle surfenden Martin Fuchs und Teamleader Steve Guerdat haben Reiter wie der nervenstarke 22-jährige Genfer Edouard Schmitz, der 24-jährige Bryan Balsiger oder auch der 34-jährige Elian Baumann den Anschluss geschafft. Auch der 59-jährige Pius Schwizer bildet mit dem erfahrenen Vancouver de Lanlore wieder ein Spitzenpaar. Sorg, unterstützt von einem harmonierenden Team um Nationalcoach Thomas Fuchs, wird die Qual der Wahl haben, wenn alle gesund bleiben.

Das war in den letzten 15 Monaten nicht der Fall. Die Schweiz verlor drei erstklassige Spitzenpferde wegen Verletzungen und Krankheit. Martin Fuchs musste seinen Überflieger Clooney ebenso aus dem Sport verabschieden wie Mannschaftseuropameister Bryan Balsiger Twentytwo des Biches. Und Guerdat, Olympiasieger von 2012, musste Bianca wegen einer unheilbaren Krankheit gar einschläfern.

Die Equipe liess sich nicht unterkriegen. Auch nach den unerfüllten Olympiahoffnungen in Tokio nicht. Wenige Wochen später wurden die Schweizer mit total anderen Pferden Team-Europameister.

Nachdem es im 21. Anlauf im Nationenpreis der Schweiz und nach elf zweiten Plätzen im Heim-Concours endlich geklappt hat, trachten die Schweizer auch nach WM-Mannschaftsmedaillen. Die waren bislang rar. Eine einzige war es bisher: Bronze vor 28 Jahren. Damals ritten noch Martins Vater Thomas und sein Onkel Markus Fuchs mit.

Getragen wurden die Schweizer auch vom zahlreich erschienenen Publikum. Es hat sich als richtig erwiesen, dass die Eintrittspreise drastisch reduziert wurden. Statt 90 Franken für einen Sitzplatz waren Tribünenplätze nun für 40 Franken erhältlich, Stehplätze für 20 Franken. Deshalb war auch der Bajonetthügel, wo sich Familien auf Wolldecken und mit Proviant hinsetzten, gut gefüllt. Das Organisationskomitee mit Präsidentin Nayla Stössel hat sich auch mit seiner Flexibilität ein Kränzchen verdient. Als die Wettervorhersagen für den Sonntagnachmittag nichts Gutes verhiessen, wurde kurzfristig das Programm umgestellt. Sowohl das Grosse Jagdspringen als auch der Cupfinal der Schweizer Reiter, den mit Barbara Schniper erstmals eine Frau gewann, konnten so unter regulären Bedingungen ausgetragen werden.