Schweizer Cup Rorschach-Goldachs Captain vor dem Cup-Spiel gegen den FC Basel: «Davon wird man noch in 30 Jahren reden» Der FC Rorschach-Goldach hat mit dem FC Basel das grosse Los gezogen – so bereiten sich Captain und Trainer auf den Höhepunkt vor. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Rorschach-Goldachs Captain Patrice Baumann (Dritter von links) erzielt gegen Ruggell das «Aufstiegstor». Michel Canonica

Patrice Baumann hat schon einiges erlebt im Regionalfussball. Der 29-jährige Captain des FC Rorschach-Goldach ist schon seit über zehn Jahren «im Geschäft» und weiss, wie der Hase läuft. Doch dieses Cup-Los hat auch den routinierten Defensivspieler aus den Socken gehauen. Der FC Basel kommt am Sonntag um 14.30 Uhr in die Sportanlage Kellen. «Etwas Vergleichbares habe ich noch nie erlebt», sagt er. Bereits das Video der Auslosung ging in den sozialen Medien viral. Seither gibt es beim FC Rorschach-Goldach nur noch ein Thema: das Cupspiel gegen den grossen FCB.

Trainer Olaf Sager Michel Canonica

«Fluch und Segen» nennt das Trainer Olaf Sager. Denn ein bisschen habe die Cup-Partie seine Mannschaft wohl doch vom Meisterschaftsbetrieb abgelenkt. Ein Blick auf die Resultate bestätigt diese Aussage. In den ersten drei Spielen blieb Aufsteiger Rorschach-Goldach ohne Punkt in der 2. Liga interregional. Am vergangenen Wochenende folgte der langersehnte erste Sieg. «Ich bin extrem froh», sagt der Trainer.

«Jetzt können wir das Cupspiel in vollen Zügen geniessen.»

Das Brüdertrio Baumann und der harte Kern

Captain Baumann erlebt mit seiner Mannschaft gerade einen Höhenflug. Zuerst der Aufstieg, dann der Regionalmeistertitel und nun dieses einmalige Cup-Abenteuer. «Alleine für dieses Spiel hat sich der Aufwand der vergangenen Jahre gelohnt», sagt er. Patrice ist der Jüngste des Brüdertrios Baumann, Goalgetter Oliver mit 34 Jahren der Älteste und Verteidiger Yves befindet sich mit seinen 32 Jahren dazwischen.

Schon lange dabei: Yves, Oliver und Patrice Baumann. Damals noch in den Farben des FC Rorschach. Benjamin Manser

Baumanns sind Teil eines harten Kerns, der schon lange zusammenspielt, zuerst im FC Rorschach, seit 2017 im fusionierten FC Rorschach-Goldach 17. «Wir haben in den vergangenen Jahren nicht viel erreicht, sind nie aufgestiegen, haben uns aber stetig weiterentwickelt», sagt Baumann. Die Mannschaft definiere sich seit jeher über den Teamgeist. «Meine besten Kollegen spielen alle im Team.» Für ihn sei es eine Bestätigung, dass sie etwas richtig gemacht hätten.

«Von uns ist keiner dem Geld nachgerannt. Wir haben den Aufstieg in die 2. Liga interregional aus eigener Kraft geschafft.»

Doch die Meisterschaft ist derzeit – wenn überhaupt – weit im Hinterkopf. «Es kommen viele Sprüche aus dem Umfeld», sagt Baumann. Auch innerhalb der Mannschaft nehmen sich die Spieler im Training gegenseitig hoch. Die Vorfreude und der Spass steigen täglich. «Wir malen uns etwa aus, wie es wäre, wenn wir ein Tor erzielen würden. Oder, wie schnell und athletisch die Basler wohl sein werden», sagt Baumann.

Der Trainer kennt das Gefühl

Einer, der weiss, wie es ist, auf Basel zu treffen, ist Trainer Sager. 2012 forderte er als Trainer Amriswils den damaligen Dominator des Schweizer Fussballs. Auf dem Tellenfeld wirkten damals unter anderem Alex Frei, Philipp Degen, Fabian Frei oder der heutige Liverpool-Star Mohamed Salah mit. «Salah wurde in der 60. Minute eingewechselt. Unglaublich, wie schnell er war», so Sager, dem vor allem die körperliche Robustheit der Basler imponierte. Ein weiteres Überbleibsel aus dieser Partie ergatterte sich Sager in Form eines Basel-Trikots. Captain Baumann lacht: «Im ersten Training nach der Cup-Auslosung sind der Trainer und sein Assistent im Basel-Leibchen erschienen.» Denn auch der spielende Assistenztrainer Stefan Niklaus war 2012 Teil des Amriswil-Teams, das am Ende 1:6 unterlag.

Basel hat Rorschach-Goldach beobachtet Basels Trainer Patrick Rahmen gab gestern einen Einblick in das mögliche Kader für die Cup-Partie gegen den FC Rorschach-Goldach am Sonntag. Noch am Donnerstag waren die Basler bei Qarabag in Aserbaidschan im Einsatz gestanden.

Der Auftakt in die Conference League ist dem FCB mit dem 0:0 nur mässig geglückt. Sebastiano Esposito, Andrea Padula, Edon Zhegrova und Jordi Quintillà werden am Sonntag definitiv verletzt fehlen. Zudem werde es drei Spieler geben, die wohl nicht mitreisen würden, so Rahmen, der verrät: «Wir haben ein Spiel von ihnen gesehen und wissen, wie sie spielen, welche Ausrichtung sie haben und wie der Platz ist.» Man werde den Match gleich seriös angehen wie ein Meisterschaftsspiel. Solche volksfestähnlichen Cup-Partien seien speziell. Rahmen: «Da wollen wir unseren Teil dazu beitragen.» (sle/ibr)



Und mit welcher Taktik geht Sager diesmal in die Partie? «Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass wir wohl nicht hoch pressen werden.» Das Länderspiel zwischen Liechtenstein und Deutschland sei ein gutes Beispiel gewesen, wie man gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner agieren könne. Bekanntlich verlor das Team aus dem Fürstentum nur 0:2. «Eigentlich ist es nicht meine Art, aber wir werden eher destruktiv denken müssen.»

Fünf Spieler werden nicht dabei sein können

Um eine Aufgabe ist Trainer Sager nicht zu beneiden: Er muss einige Spieler aus dem Aufgebot streichen. Denn es dürfen «nur» deren 20 auf das Matchblatt, in etwa fünf Fussballer muss er also «daheim» lassen. «Das tut weh, aber es gehört auch zum Trainerdasein.» In den vergangenen Wochen machten es die Spieler dem Coach nicht einfach. «Auf einmal sind alle fit. Man merkt: Jeder will dabei sein.»

Einer, der zweifelsohne auf dem Matchblatt, aber auch in der Anfangsformation stehen wird, ist Captain Baumann. Er freut sich: «Das Einlaufen wird wohl das grösste Highlight. Danach werden wir wahrscheinlich nur dem Ball hinterherlaufen.» Gut möglich, dass es bis zu 4000 Zuschauer geben wird. «Davon wird man in Rorschach noch in 30 Jahren reden», sagt Baumann. Und fügt hinzu: «Und natürlich vom Achtelfinal gegen den FC St.Gallen.»