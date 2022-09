Wil mit Mühe im Cup - im Achtelifinal nun gegen Balotelli

Schweizer Cup FC Wil muss bei Auswärtssieg kämpfen – nun gegen Sion und Balotelli Der FC Wil gewinnt am Neuenburgersee mühevoll mit 2:0. Gegen den FC Portalban müssen sich die Ostschweizer lange gedulden. Gianluca Lombardi, Portalban Jetzt kommentieren 18.09.2022, 21.10 Uhr

Josias Lukembila (rechts), Wiler Torschütze. Bild: Gianluca Lombardi

Es war beileibe kein Glanzstück, doch am Ende zählt nur der Sieg. Gestohlen war dieser keineswegs, auch wenn Portalban, der Klub der 1.Liga, lange Zeit gut mithielt mit dem FC Wil. Und trotzdem: Die Ostschweizer hätten es bedeutend einfacher haben können. Hätte nämlich der Spielstand nach einer Viertelstunde 3:0 für den Klub aus der Challenge League gelautet, hätte sich darüber niemand beschweren können. Doch die Chancenauswertung war zu schwach, und die Gäste leisteten sich den Luxus, gleich drei Toptorchancen liegen zu lassen.

Den Anfang machte Nicolas Muci, der bereits nach 50 Sekunden vor dem Tor auftauchte, aber aus kürzester Distanz am Goalie scheiterte. Nicht besser machte es Josias Lukembila, als er ebenfalls alleine auftauchte und genauso am glänzend reagierenden Torhüter scheiterte. Spätestens als dann in der 11.Minute erneut Muci scheiterte, wurde klar, dass dies ein hartes Stück Arbeit werden könnte.

Plötzlich agiert das Heimteam besser

Das spürte auch das Heimteam, welches nun mehr versuchte. Prompt bekamen die Gäste aus der Ostschweiz sichtlich Probleme. Der FC Portalban stand nun in der Defensive deutlich kompakter und hatte deutlich mehr Tempo in seinem Umschaltspiel. So blieb aber eben auch nicht verborgen, warum die unterklassigen Hausherren im Ligaalltag derzeit Mühe bekunden.

Im und um den Strafraum herum hatten die Westschweizer Mühe, etwas Gescheites aus ihren Möglichkeiten zu machen. Genau dafür bestraften die Wiler dann ihren Gegner. In der 62.Minute fasste sich Lukembila ein Herz und traf aus 20 Metern zur Wiler Führung. Die Äbtestädter bestimmten nun das Geschehen, und Nils Reichmuth sorgte für die Entscheidung. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf die Zürcher Leihgabe zum 2:0.

In der Summe war es eben doch ein verdienter Sieg, der aber deutlich mehr Aufwand erforderte als den Wilern lieb sein konnte. Noch mehr Aufwand dürfte ihnen die nächste Runde bescheren, wenn es im Achtelfinal (8./9./10. November) gegen Sion geht. Und kein Geringerer als Mario Balotelli dann auf dem Wiler Bergholz auflaufen wird.

Portalban – Wil 0:2 (0:0)

Terrain Des Grèves, Portalban – 380 Zuschauer – Sr. Schärli.

Tore: 62. Lukembila 0:1. 79. Reichmuth 0:2.

Wil: Ammeter; Dickenmann, Wallner, Cueni, Heule (75. Zumberi); Staubli (71. Bahloul), Muntwiler, Ndau; Maier (71. Reichmuth), Muci (84. Saho), Lukembila (75. Malinowski).

Bemerkungen: Portalban ohne Yayla, Teixeira, Adjel, Ferhatovic und Fonseca. Wil ohne Montolio, Brahimi, Bega (alle verletzt), Abazi und Strübi (beide nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 25. Heule. 27. Villommet. 53. Alabashoski. 67. Muntwiler. 69. Lukembila.

