Schweizer Cup Bern aufgepasst, der FC St.Gallen kommt! Und wie er das tut! Der Geniestreich von Basil Stillhart lässt die Ostschweizer vom Titel träumen. Vor allem hilft das 1:0 im bedeutungsschweren Spiel gegen Servette bei der Bewertung der Saison. Christian Brägger aus Genf 06.05.2021, 05.00 Uhr

St.Galler Jubel nach dem Führungstor des blonden Thurgauers Basil Stillhart (links). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Genf, 5. Mai 2021)

Grosse Spiele sind dazu da, sie zu erleben, weil man an ihnen wächst. Und vor allem: Sie zu gewinnen. Wie sich die St.Galler dann nach dem Schlusspfiff vor der verwaisten, quasi virtuellen grünweissen Fanecke aufstellen, sich in den Armen liegen, schreien und vor lauter Freude kaum halten können, und wie sich sogar der an diesem Abend besonders besonnene Trainer Peter Zeidler zu ihnen gesellt, in die Knie geht mit geballten Fäusten, der weiss: Die Ostschweizer haben dieses grosse Spiel, diesen für sie und die Region so wichtigen Cup-Halbfinal gewonnen. Und ihr Sieg, mit dem knappsten aller möglichen Resultate, ist nicht einmal gestohlen.

Wunderbar, so soll der Fussball sein. Im Guten dank des Geniestreichs von Basil Stillhart in der 83.Minute, der nach einem schnell vorgetragenen Angriff und dem Doppelpass mit Junior Adamu den gegnerischen Goalie Frick düpiert. Wie im Schlechten, diesen Part besetzt in der Sonne des Stade de Genève Servette, das Heimteam.

Damit ist auch klar, was dem FC St.Gallen bevorsteht. Der Balanceakt zwischen Meisterschaft (heuer kein Ruhmesblatt) und Cupfinal, mit welchem er seine Saison bis zum Pfingstmontag und dem Aufritt im Berner Wankdorf für ein paar Tage verlängert. Doch fürs Erste zählt nur, dass er nach 23 Jahren endlich wieder sagen darf: «Bern, der FC St.Gallen kommt.» Dort wartet dann Luzern.

Die SRF-Spielzusammenfassung zum Cuphalbfinal zwischen Servette und St.Gallen. Video: Youtube

Eine erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten

Wobei die Ausgangslage der Ostschweizer klar ist: In der Liga können sie nur noch etwas verlieren, etwas Brutales gar. Und im Cupfinal, da können sie nur noch etwas gewinnen. Diesem Motto entsprechend sind die St.Galler laut Zeidler ins Spiel gegen Servette gegangen, nach der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch in Genf, nach der akribischen Vorbereitung auf die Partie.

Zeidler sagt: «Es ist ein grosser Sieg, und er ging nur noch über den Kampf.» Das stimmt gewiss mit dem Blick auf die zweite Halbzeit, doch in der ersten entwickelt sich ein Schlagabtausch, weil mit ziemlich offenen Visieren gespielt wird und es viele Chancen auf beiden Seiten gibt. Jérémy Guillemenot hat gleich die erste hochkarätige in der ersten Minute, und es dauert nicht lange, bis Servette ebenfalls gute Möglichkeiten vergibt. Kyei fast im Gegenzug und Schalk Minuten später verpassen die Führung für die Westschweizer, die sich ebenfalls nach diesem Finaleinzug sehnen; seit 20 Jahren haben sie keinen Titel mehr gewonnen.

Trainer unter sich: Alain Geiger (rechts) ist nur vor dem Spiel mit Peter Zeidler zum Scherzen aufgelegt. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE

Servette hat leichtes Übergewicht

Als Kyei in der Folge freistehend an den Rücken von Miro Muheim schiesst, müssten sie eigentlich führen. Doch da ist ja dann auch wieder Guillemenot, der alleine vor dem gegnerischen Tor verzieht. Ehe kurz vor der Pause Cognats Schuss an der «Mauer» Zigi hängen bleibt. Später sagt Servette-Trainer Geiger:

«Wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und im Cup brauchst du mindestens eines, sonst scheidest du aus.»

Das Gefühl hat man in der ersten Halbzeit nie, doch nun, mit dem Wiederbeginn, wird es zusehends stärker: Ein einzelnes Tor, der Lucky Punch, wird diesen Cup-Halbfinal entscheiden. Es ist die Phase, in der Servette drückt und das Spiel dominiert, als Zeidler in der 60.Minute einen Doppelwechsel orchestriert, Junior Adamu mit Kwadwo Duah für Boris Babic und Jérémy Guillemenot bringt. Es gilt, den etwas eingeschlafenen Angriff der St.Galler wiederzubeleben.

Noch für kurze Zeit bleibt die Physiognomie des Spiels dieselbe, weil Servette weiterhin die klarere Anlage hat, es mehr in der Breite agiert und über die starken Flügel, in der Hoffnung, Kyei in der Mitte stehe bei einem hohen Ball bereit. Doch dann ereignet sich Sonderbares. Servette beginnt zurückzustecken, St.Gallen kommt zu Chancen, und dann ist Stillhart zur Stelle und Frick macht den Fehler, weil er mit einer Flanke des St.Gallers rechnet. Falsch gedacht, Servette ist paralysiert und kann nicht mehr reagieren.

Anthony Sauthier im Zweikampf mit Basil Stillhart. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE

Der Finaleinzug hilft bei der Saison-Bewertung

Mit dem Sieg in Genf hält die Cup-Klammer den FC St. Gallen weiter zusammen, sie hält die Dinge im und um den Verein noch mehr am Leben, die im Fussball so wichtig sind: Die Hoffnung, die Sehnsucht. Solche bedeutungsschwere Partien helfen denn auch dabei, im Rückblick diese unsägliche Pandemiesaison zu bewerten, und damit auch dieses Team und seinen Trainer. Und nun gibt es die Möglichkeit auf das Bravourstück. Grossartig.