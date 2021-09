Skicross: Marc Bischofberger will noch eine olympische Medaille

Schneller Appenzeller Mit den Weltmeisterschuhen: Wie Skicrosser Marc Bischofberger seine nächste Olympiamedaille anpeilt Er ist der einzige Ostschweizer, der 2018 olympisches Edelmetall gewinnt. Nun rüstet sich der Appenzeller für die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Aber der Olympiazweite ist noch nicht qualifiziert. Daniel Good Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Marc Bischofberger (vorne) muss den Gegnern noch einmal davonfahren. Bild: Freshfocus

Eigentlich gibt es für einen, der an Olympischen Spielen schon die Silbermedaille gewonnen hat, nur noch ein Ziel. Den Olympiasieg. Aber davon ist Marc Bischofberger, 2018 Zweiter im olympischen Skicrossrennen in Südkorea, noch ein gutes Stück entfernt. Zuerst gilt es für den Appenzeller, die Qualifikation für Peking 2022 sicherzustellen.

Gegen den Weltmeister

Das ist gar nicht so einfach. Denn der Schweizer Verband stellt sechs Podestfahrer im Weltcup der Skicrosser. Aber bloss vier von ihnen dürfen im Februar 2022 in China starten.

Marc Bischofberger 2018 mit der olympischen Silbermedaille. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Der 30-jährige Bischofberger ist Teil dieser starken Mannschaft. Wie der Gamser Jonas Lenherr, der Zweite des Gesamtweltcups in der vergangenen Saison. Auch der Weltmeister Alex Fiva ist ein Konkurrent Bischofbergers im Kampf um die Olympiaqualifikation.

Häufiger im Krafttraining als auf der Piste

Im Skicross kann es zuweilen ziemlich ruppig zur Sache gehen. Vier Rennfahrer starten gleichzeitig, zwei kommen in die nächste Runde. Im Final werden drei Podestplätze vergeben. Körperkontakt bei hohem Tempo sind eine besondere Herausforderung. Bischofberger sagt:

«Du musst schon sehr fit sein, um an der Weltspitze mitzumischen»

Er ist häufiger im Kraftraum und im Konditionstraining als auf der Skipiste.

Der in Marbach wohnende Bischofberger ist Profisportler. Oft trainiert er in einem Fitnesscenter in Balzers. Wie Lenherr und Weltmeister Fiva. «Vom Mai bis im August steht das athletische Training ganz klar im Vordergrund. Die Kraft schützt dich, wenn es auf der Piste hart wird im direkten Kontakt mit den Konkurrenten. Sie stärkt auch dein Unterbewusstsein», sagt Bischofberger.

Marc Bischofberger: Medaillenfeier in Pyeongchang, Südkorea Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Auf Schnee geht es für die Skicrosser natürlich auch. Jeweils blockweise mehrere Wochen auf dem Gletscher oberhalb von Saas-Fee auf rund 3500 Meter Höhe. Ende August waren die Schweizer erstmals im Wallis. Sie finden hervorragende Bedingungen vor mit einer Startrampe und einer herausfordernden Piste.

Schneetraining an einem medaillenträchtigen Ort

Auch ein Menzi-Muck-Bagger und ein Pistenfahrzeug steht ihnen zur Verfügung. Das Gebiet oberhalb Saas-Fees ist ein medaillenträchtiger Ort und international bekannt und beliebt. An den Winterspielen 2018 gab es für Athletinnen und Athleten, die sich in der Walliser Höhenlage vorbereiteten, 41 olympische Podestplätze. Bischofberger war einer von ihnen. Aber kaufen kann er sich heute nichts mehr vom olympischen Erfolg von anno dazumal. Er sagt:

«Es geht mir nicht ums Geld. Durch den Sport erhalte ich Erfahrungen, die man so sonst nirgendwo sammeln kann. Das hilft dir später sicher auch im Beruf.»

Der Innerrhoder kommt weit herum. Auf allen Kontinenten nördlich des Äquators bestritt er schon Rennen. «Es ist aber nicht so, dass wir viel sehen von den fremden Ländern. Meistens nur den Flughafen, das Hotelzimmer und die Piste. Neben dem Sport haben wir keine Zeit für kulturelle Sachen. Und seit es Corona gibt, sind wir noch eingeschränkter. Und ich komme immer gerne wieder nach Hause», so der Oberegger.

Schon im November soll es nach China gehen

Bischofberger ist fest davon überzeugt, dass er es wieder packt. «Sonst würde ich auf der Stelle aufhören mit dem Spitzensport.» Er kam im Sommer – im Gegensatz zu früheren Jahren – ohne Verletzungen davon. Und:

«Ich bin zurzeit ziemlich locker drauf. Das ist bei mir immer ein gutes Zeichen.»

Der Weltcup beginnt Ende November auf der olympischen Piste in China. Oder sollte beginnen. «Es bestehen schon noch einige Fragezeichen wegen Corona. Die Vorgaben der Chinesen sind sehr streng», sagt Bischofberger. «Aber darauf haben wir keinen Einfluss. Auf jeden will ich schon im ersten Rennen auf meinem besten Niveau sein.»

Für den Sportler Bischofberger geht es nun um viel. Vielleicht sogar um den Olympiasieg. Zweiter war er ja schon.

Die Fahne reizt ihn nicht

Sportlerinnen und Sportler, die an den vorangegangenen Spielen eine olympische Medaille gewonnen haben, sind beliebt als Fahnenträger im Rahmen der nächsten Eröffnungsfeier. So einer ist der Skicrosser Marc Bischofberger. Aber die Rolle an der Spitze der Schweizer Delegation reizt ihn gar nicht. «Erstens gibt es doch noch einige, die 2018 Gold gewonnen haben. Und zweitens stehe ich nicht so gerne im Vordergrund.» Und:

«Appenzeller des Jahres war ich schon einmal. Das reicht mir. Ich bin dabei, weil ich den Sport gerne mache»

So gerne, dass der 30-Jährige vielleicht bis zu den Winterspielen 2026, die in Norditalien stattfinden, weiterfährt. Bis dahin findet auch noch eine Heim-WM in St.Moritz statt.

In den Weltmeisterschuhen

Um weiter auf höchstem Niveau gerüstet zu sein, hat Bischofberger noch eine Anpassung in der Ausrüstung vorgenommen. Er fährt nun mit dem gleichen Schuhmodell wie Weltmeister Alex Fiva.