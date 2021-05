SCHIESSSPORT Jan Lochbihler kämpft in Kroatien um die Olympiaqualifikation - seine Herzdame drückt ihm im Thurgau die Daumen Jan Lochbihler ist Welterkordhalter im Dreistellungsmatch - aber für die Olympischen Spiele noch nicht qualifiziert. Support erhält er aus dem Thurgau: Andrea Brühlmann drückt ihm in Winden auch beide grossen Zehen. Daniel Good 18.05.2021, 17.45 Uhr

Dreistellungsspezialist Jan Lochbihler im Training auf dem Hof seiner Partnerin Andrea Brühlmann (rechts). Bild: Schweizer Schiesssportverband/Christian Hildebrand

Er hält den Weltrekord in der wichtigsten Disziplin des Schiesssports. Im olympischen Dreistellungsmatch mit den Anschlägen kniend, stehend und liegend verbuchte Jan Lochbihler vor zwei Jahren 1188 von 1200 möglichen Punkten. Für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio ist der 29-Jährige allerdings noch nicht qualifiziert. Mehrmals war er nahe dran. Lochbihler sagt:

«Ich scheiterte haarscharf.»

Klappen soll es nun in der nächsten Woche an der EM in Kroatien.

Jan Lochbihler bangt um seine zweite Olympiateilnahme.

Bild: Patrick Lüthy / OLT

Es ist die letzte Chance für Lochbihler, dem besten Gewehrschützen im Land, sich wie 2016 an den Olympischen Spielen zu beteiligen. In Form ist er, obschon er im Dezember schwer von Covid-19 getroffen worden war. Er war atemlos, «aber nun geht es mir wieder besser. Viel besser», sagt er. Im Training jedenfalls übertraf er kürzlich seinen Weltrekord und erreichte 1189 Punkte. «Alles harmonierte. Mental stimmt es. Und die körperlichen Defizite sollten mittlerweile behoben sein», sagt Lochbihler. Der Dreistellungsmatch über 50 Meter geht am 29. und 30. Mai über die Bühne.

Er wäre in Tokio der Hahn im Korb

Ende März startete er schon am Weltcup in Indien. «Unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona.» Die Schweizer sahen praktisch nur den Schiessplatz und das Hotel. Mit Platz fünf schnitt der noch von Corona geschwächte Lochbihler in Neu-Dehli sehr ansehnlich ab, aber ein Däne schnappte ihm den heiss begehrten Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2021 vor der Nase weg.

Im Dreistellungsmatch wird in Osijek, der viertgrössten Stadt Kroatiens, bloss noch ein Startplatz für Tokio vergeben. Lochbihler weiss um die Brisanz der nächsten Tage. Er sagt:

«Es steht auf des Messers Schneide. Weil wegen Corona sonst keine internationalen Wettkämpfe stattfinden, ist die EM hervorragend besetzt.»

Starke Ostschweizer Beteiligung an der EM Angeführt wird die Schweizer Delegation an der Schiess-EM in Kroatien von Heidi Diethelm Gerber. Die Thurgauerin ist zweifache Europameisterin und Gewinnerin der olympischen Bronzemedaille mit der Sportpistole. In Osijek bestreitet die 52-Jährige aus Märstetten ihre letzte EM. Nach den Olympischen Spielen tritt Diethelm Gerber vom Spitzensport zurück und wird Trainerin. Zum Schweizer Team zählt auch Christoph Dürr aus Gams, der ebenfalls noch auf Olympia hofft. Weiter sind aus der Ostschweiz der Heiligkreuzer Sandro Greuter und Franziska Stark aus Arbon mit von der Partie. Die EM beginnt am Pfingstsonntag und dauert bis zum 6. Juni. (dg)

Vielleicht führt der Weg nach Japan einzig über den EM-Titel. «Aber möglicherweise reicht auch eine Klassierung zwischen den Rängen sechs bis zwölf, wenn alle auf den Spitzenplätzen das Olympiaticket schon in der Tasche haben. Ich gehe wie im Pokern vor und gebe all in», sagt Lochbihler. Er wäre jedenfalls der einzige Mann der Schweizer Delegation am olympischen Schiessturnier 2021. Schon qualifiziert sind die Thurgauer Pistolenschützin Heidi Diethelm Gerber und die Nidwaldner Gewehrspezialistin Nina Christen.

Andrea Brühlmann trat per Anfang Oktober 2020 vom Spitzensport zurück. Sie bewirtschaftet einen Bauernhof. Bild: Michel Canonica

Der Nachfolger des Weltschützen

Lochbihler ist Solothurner aus Holderbank, aber immer häufiger in der Ostschweiz anzutreffen. Nicht nur, weil sein Gewehrausrüster die weltweit renommierte Firma Bleiker Sportwaffen aus Bütschwil ist. 2012 in London schoss etwa der Olympiasieger im Dreistellungsmatch mit einem Gewehr aus der Toggenburger Waffenschmiede.

Mit dem Material ist Lochbihler also gut bedient. Auch privat befindet sich der Weltrekordhalter in Ostschweizer Obhut. Er ist mit der ehemaligen Spitzenschützin Andrea Brühlmann liiert. Die 37-jährige Thurgauerin hat WM- und EM-Medaillen gewonnen. Per 1.Oktober 2020 trat sie vom Spitzensport zurück.

Andrea Brühlmann, Bäuerin und Ex-Schützin, mit einem schwarzen Lamm. Bild: Andrea Stalder

Die Doppelbelastung als Bäuerin und internationale Schützin wurde zu gross. Denn Brühlmann führt in Winden, einem Dorfteil von Neukirch-Egnach, einen Hof, den früher ihre Eltern bewirtschafteten. Hobbymodell und Geflügelzüchterin Brühlmann war mit dem achtfachen Weltmeister Marcel Bürge, dem Weltschützen des Jahres 2002, verheiratet.

2006 stand Andrea Brühlmann im Olympiakader, die Teilnahme an den Spielen blieb ihr allerdings verwehrt. Umso mehr fiebert sie nun mit ihrem Partner der EM entgegen. Brühlmann sagt:

«Ich drücke ihm beide Daumen und beide grossen Zehen. Er ist in Form. Aber man muss bedenken, dass es in Europa viele gute Schützen gibt, die noch keinen Quotenplatz haben. Es könnte bis zum Schluss hochspannend sein.»

Per Handy auf dem Traktor oder im Stall

Andrea Brühlmann hat viel zu tun auf dem Bauernhof. Vor Ort in Kroatien kann sie nicht sein. Deshalb verfolgt die Thurgauerin die EM-Wettkämpfe ihres Partners «auf etwas kuriose Weise. Ich informiere mich live per Handy auf dem Traktor oder wenn ich im Stall bin. Aber der Empfang ist nicht immer gut», sagt sie.

Lochbihler ist «regelmässig unregelmässig» zu Gast in der Ostschweiz. Brühlmann schaut, dass er nichts tun muss auf dem Hof, wenn er im Thurgau ist, «damit er sich ausruhen kann». Es muss sich gut anfühlen in der Ostschweizer Obhut.