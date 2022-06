Leichtathletik Die Sternstunden der Toggenburger Läuferin Chiara Scherrer: «Wenn alles perfekt läuft, liegt der WM-Final drin» Die Bütschwilerin Chiara Scherrer ist seit drei Tagen Schweizer Steeple-Rekordläuferin. Was einiges durcheinanderwirbelt. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 20.06.2022, 15.00 Uhr

Der Auftritt in Paris war ein vorläufiger Höhepunkt in der Karriere der Toggenburgerin Chiara Scherrer. Dan Vernon (Paris, 18. Juni 2022)

Was für ein Jahr für die 26-jährige Bütschwilerin Chiara Scherrer. Sie eilt von einem Erfolg zum anderen. Der jüngste Höhepunkt war die Teilnahme am Diamond-League-Meeting vom Samstag in Paris, bei dem sich die Mittelstreckenspezialistin über 3000 Meter Steeple in der neuen Schweizer Rekordzeit von 9:20.28 Minuten und Platz fünf mitten in der Weltspitze einreihte.

Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz zeigt sie sich begeistert vom Meeting in der französischen Hauptstadt. Der nächste Grossanlass lässt nicht lange auf sich warten. Für das Diamond-League-Meeting vom 30. Juni in Stockholm hat sie die Einladung bereits in der Tasche.

Nur drei Stunden Schlaf gefunden

Es ist nicht nur die Hitze, welche Chiara Scherrer zurzeit den Schlaf erschwert. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag waren es auch die emotionalen Glücksgefühle, welche sie nur drei Stunden schlafen liessen. Am Telefon sagte sie lachend:

«Ich habe dann halt sehr früh im Hotel das Morgenessen eingenommen.»

Die Teilnahme für Paris hat sie sich mit ihrer Leistung Anfang Juni im deutschen Rehlingen verdient, als sie in 9:28 Minuten die WM-Limite um zwei Sekunden unterbot.

Warum ist die 26-Jährige zurzeit so gut unterwegs, weshalb sie vom bisher besten Jahr ihrer Karriere spricht? «Ich war im Winter nie krank und verletzt und konnte mir dadurch eine gute Basis mit vielen Wettkämpfen aufbauen.»

Mehrmals in ihrer Karriere war sie zuvor zurückgeworfen worden. Zum Beispiel 2016, als sie eine Lungenembolie erlitten hatte – oder kurzzeitig auch im Sommer 2019, als sie sich im Training den Ellbogen gebrochen hatte

Befindet sich in einer beneidenswerten Form: Chiara Scherrer. Marc Schumacher/Freshfocus

Das Studium ist abgeschlossen

Auch mental hat sie an sich gearbeitet. «Mein Selbstvertrauen ist gestärkt worden.» Kommt hinzu, dass sie den Fokus noch mehr auf den Sport ausrichten kann, nachdem sie vor eineinhalb Jahren ihr Studium zur Physiotherapeutin erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Atmosphäre in Paris fand die Toggenburgerin «megacool»:

«Im Feld liefen zwei Französinnen mit, deshalb haben die Zuschauer viel Stimmung gemacht, davon wird man einfach mitgerissen.»

Die jüngsten Erfolge, dürften auch ihr weiteres Programm etwas durcheinanderwirbeln. Eigentlich war vorgesehen, dass sie am nächsten Wochenende an den Schweizer Meisterschaften über 1500 oder 5000 Meter startet.

«Weil das Rennen in Stockholm aber bereits am 30. Juni stattfindet, werden mein Trainer und ich im Verlaufe der Woche entscheiden, was am meisten Sinn ergibt, denn zwischendurch sollte ich auch noch trainieren.»

Und die Erholung darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Apropos Training: «Lauftrainings verlege ich zurzeit in die Morgenstunden, dann ist es noch recht angenehm, danach wird es wegen der Hitze fast unerträglich.»

Hat die Toggenburgerin ihre Ansprüche für die Weltmeisterschaften von Mitte Juli in den USA nach den jüngsten Erfolgen in die Höhe geschraubt?

«Ich wollte in Eugene in erster Linie Erfahrungen sammeln. Wenn jetzt alles perfekt läuft, liegt vielleicht sogar der Final im Bereich des Möglichen.»

Nach den Vorläufen qualifizieren sich rund 12 bis 15 Läuferinnen für den Finallauf. Für Chiara Scherrer, die nach ihrem Exploit von Paris in der Weltrangliste Position 13 einnimmt, also ein realistisches Ziel.

«Der Fokus liegt in diesem Jahr aber bei den Europameisterschaften im August in München.» Dort hat sich die Bütschwilerin einen Spitzenplatz vorgenommen. Eine Medaille ist in Reichweite.

Der Start in Zürich ist ein Kindheitstraum

Gut drei Wochen nach den europäischen Titelkämpfen folgt mit Weltklasse Zürich das Diamond-League-Meeting, von dem Chiara Scherrer schon als kleines Mädchen geträumt hat. «Als ich mit dem Laufen begann, habe ich immer zu den Athletinnen und Athleten hochgeschaut, jetzt gehöre ich selber dazu, Wahnsinn.»

Nachdem sie über die 3000 Meter Steeple den Schweizer Rekord geknackt hat, geht sie davon aus, dass sie im Zürcher Letzigrund an den Start gehen darf.

Um zu träumen, sind immer auch einige Stunden Schlaf erforderlich. «Ganz sicher mehr als die drei Stunden nach dem Rennen, denn eigentlich brauche ich schon etwa acht am Stück», sagt sie. Und abschliessend meint sie noch:

«Ich bin in der Form meines Lebens, ich hoffe, dass dies noch eine Weile anhält und ich gesund und verletzungsfrei bleiben kann.»

