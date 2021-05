Schwingen Samuel Giger sieht Licht am Ende des Tunnels – es sind weitere Öffnungen in Sicht Seit einem Monat befinden sich die Nordostschweizer Spitzenschwinger wieder im Training. Die Thurgauer um Samuel Giger bewegen sich im Sägemehl freiwillig mit Maske. Ives Bruggmann 22.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Thurgauer Samuel Giger trainiert aktuell dreimal pro Woche im Sägemehl – mit Maske. Urs Flüeler/KEYSTONE

Es ist keine einfache Zeit für Samuel Giger und seine Nordostschweizer Schwingkameraden. Der letzte Anlass mit Kranzabgabe war das Eidgenössische Schwingfest 2019 in Zug. Das heisst, die Schwinger haben seit bald zwei Jahren keinen Ernstkampf mehr bestritten. Die Sportart litt lange Zeit unter dem Amateurstatus, an dem der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) festhielt. Doch Stefan Strebel, der Technische Leiter des ESV, setzte sich in diesem Jahr für eine schrittweise Öffnung des Schwingsports ein. Die Folge war die Trainingserlaubnis für die besten 120 Schwinger in der Schweiz. Dagegen wehrte sich der Nordostschweizer Schwingerverband (NOSV) mit wenigen Ausnahmen geschlossen. Für Giger und Co. bedeutete das: weiter abwarten. Seit Mitte April trainieren nun auch die Nordostschweizer Spitzenschwinger wieder. Unter der Bedingung, dass dies in Vierergruppen geschieht. «Vor dem ersten Training war die Vorfreude riesig», sagt Giger.

«Aber wir mussten uns auch ein bisschen bremsen, denn die Gefahr war nach so langer Zeit gross.»

Um keine Verletzungen zu riskieren, fokussierten sich die Thurgauer Schwinger zu Beginn mehr auf die Technik. «Man verlernt nicht alles, aber es ist schon Nachholbedarf da, was die Automatismen sowie das Gespür angehen», so Giger.

Mit Schutzmaske in durchmischten Gruppen

Knapp zwei Wochen später folgte bereits der nächste Lockerungsschritt. Seit Anfang Mai dürfen wieder alle Schwinger miteinander im Sägemehl stehen – mit Maske. Giger steht deshalb mit dem Schwingclub Ottenberg sowie dem Thurgauer Kantonalverband dreimal pro Woche auf dem Schwingplatz. Auch wenn die Spitzenathleten ohne Masken üben dürften, verzichtet der 15-fache Kranzfestsieger darauf und schwingt stattdessen mit Schutzmaske und in durchmischten Gruppen.

Positive Signale von Swiss Olympic

Was jetzt den Schwingern noch fehlt, ist die Wettkampferlaubnis. Auch hier zeichnet sich eine Entschärfung der Situation ab. Swiss Olympic äusserte sich zuletzt optimistisch zu einer Öffnung weiterer Amateurwettkämpfe, auch in Bezug auf das Schwingen. In einer ersten Phase seien laut dem Technischen Leiter Strebel an Schwingfesten auch Begrenzungen von Teilnehmern denkbar. «Wir sehen ein bisschen Licht am Ende des Tunnels», sagt auch Giger. Er gehe davon aus, dass bald wieder Wettkämpfe stattfinden würden. «Zwei Jahre ohne Ernstkampf wäre ein Horrorszenario für die Sportart.»

16 Termine standen zu Beginn der Saison auf Gigers Schwingeragenda. Viele davon wurden bereits abgesagt. «Ich habe den Überblick ein wenig verloren», gibt der 23-jährige Thurgauer zu. «Ich befasse mich mit den Terminen, sobald die Wettkampferlaubnis da ist.» Von den grossen Anlässen wurde bisher einzig das Eidgenössische Jubiläumsschwingfest in Appenzell ins nächste Jahr verschoben. «Es ist zwar schade, aber verständlich. Ein solches Fest ohne Zuschauer wäre eines Jubiläums nicht würdig», so Giger. Der Höhepunkt der Saison wird somit der Kilchberger Schwinget sein. Wettkampferlaubnis vorausgesetzt.