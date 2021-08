Schwägalp-Schwinget: Samuel Giger jagt den Rekord von Forrer.

Schwingen Samuel Giger ist Schwägalp-Rekordsieger Arnold Forrer auf den Fersen Mit vier Erfolgen ist Arnold Forrer der Rekordsieger des Schwägalp-Schwingets. Doch der Thurgauer Samuel Giger könnte am Sonntag gleichziehen. Ives Bruggmann 14.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Giger ist der letzte Sieger des Schwägalp-Schwingets. 2019 teilte er den Sieg mit Daniel Bösch. Urs Bucher

Samuel Giger und die Schwägalp – das passt. Der Thurgauer mit Appenzeller Wurzeln hat am eigenen Bergkranzfest einige seiner schönsten Siege gefeiert. Überraschend kam sein erster Erfolg 2016, als er gemeinsam mit Armon Orlik den Festsieg erbte, weil Daniel Bösch und Marcel Mathis im Schlussgang gestellt hatten. Giger war zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre jung – es war sein erster Triumph auf dieser Stufe. Mit dem Selbstvertrauen eines Bergfestsiegers startete das Talent aus Ottoberg dann kurze Zeit später am Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer durch und verpasste den Königstitel nur hauchdünn. Seither gehört Giger zur nationalen Spitze und besonders auf der Schwägalp läuft er zur Höchstform auf. Bei seinen sechs Teilnahmen auf dem Pass oberhalb Urnäschs erschwang er sich jedes Mal den Kranz, dreimal davon sogar als Festsieger. Das ergibt eine respektable Siegquote von 50 Prozent und das, obwohl er bei seiner ersten Teilnahme gerade einmal 16-jährig war.

Stucki und Bösch durch die Luft gewirbelt

Den eindrücklichsten Sieg feierte der 1,94 m grosse und 120 kg schwere Modellathlet 2018, als die gesamte Schwingerelite auf der Schwägalp zugegen war. Im fünften und im sechsten Gang wirbelte Giger die beiden Schwergewichte Christian Stucki und Daniel Bösch durch die Luft, als ob es ein Leichtes wäre. Er krönte mit diesem Ausrufezeichen seine perfekte Saison mit sechs Kranzfestsiegen bei sechs Teilnahmen. Bei der letzten Austragung des Schwägalp-Schwingets teilte sich Giger 2019 den Sieg mit dem St.Galler Bösch, nachdem er sich im Schlussgang aufgrund seines Vorsprungs einen Gestellten leisten konnte. Somit hat Giger morgen die Gelegenheit, mit Rekordsieger Arnold Forrer gleichzuziehen. Der Toggenburger Schwingerkönig, der seine vier Schwägalp-Triumphe zwischen 2001 und 2013 feierte, kann morgen nicht ins Geschehen eingreifen. Der 42-Jährige verletze sich vor einem Monat am Appenzeller Kantonalfest und muss sich nach der Operation am Meniskus weiterhin gedulden.

Das sind die Gäste auf der Schwägalp Schwingen Die Berner fordern die Nordostschweizer heraus Ives Bruggmann 13.08.2021

Die beiden Besten treten gegeneinander an

Giger führt also auf der Schwägalp das Aufgebot der Nordostschweizer an. Im ersten Gang bekommt er es gleich mit der grösstmöglichen Herausforderung zu tun: dem Berner Schwingerkönig Stucki. Da werden Erinnerungen an 2018 wach, als Giger mit der Maximalnote Zehn gewann. Auch die zweite Direktbegegnung auf dem Brünig 2017 gestaltete Giger siegreich. Für Einteilungschef Fridolin Beglinger lag die Paarung für den ersten Gang auf der Hand:

«Die beiden auf dem Papier besten Schwinger treffen aufeinander.»

Das letzte Aufeinandertreffen mit Christian Stucki auf der Schwägalp gewann Samuel Giger im Jahr 2018. Urs Bucher

In der Tat hat sich Giger in dieser Saison von einer neuen Seite gezeigt. Er präsentiert sich zwar körperlich weiterhin in absoluter Bestform, gewinnt seine Kämpfe aber mittlerweile mit den verschiedensten Schwüngen. «Er ist in ausgezeichneter Verfassung und hat sich technisch weiterentwickelt», sagt Beglinger, der Technische Leiter der Nordostschweizer. Das macht ihn für die Gegner noch unangenehmer. Auf diese Weise hat Giger in dieser Saison bei sechs Kranzfestteilnahmen fünfmal gewonnen. Mit einer Niederlage wurde er 2021 noch nicht konfrontiert. Eines steht fest: In dieser Verfassung ist Giger der absolute Leader in der Nordostschweiz.

Schneider, Schlegel und Ott in Form

Hinter dem Thurgauer haben sich die Kräfteverhältnisse nach dem Rücktritt von Daniel Bösch ein wenig verschoben. Gigers Klubkamerad Domenic Schneider liess mit zwei Kranzfestsiegen aufhorchen. Noch mehr Furore machte der erst 18-jährige Werner Schlegel, der den Durchbruch bei der Elite mit seinen ersten zwei Festsiegen am Appenzeller und am Thurgauer Kantonalen feierte. Schlegels 21-jähriger Trainingskollege Damian Ott siegte gar noch eine Stufe höher, als er auf dem Weissenstein das Bergfest gewann. «Diese zwei aufstrebenden Jungen sind ein Riesenglück für die Nordostschweiz», sagt Beglinger. Er ist vor allem beeindruckt, wie sehr sich die beiden im physischen Bereich entwickelt haben. Es ist kein Geheimnis: Schlegel und Ott setzen auf die Expertise des Athletiktrainers Robin Städler, der auch Schwingerkönig Jörg Abderhalden körperlich auf ein neues Niveau hievte.

Werner Schlegel feierte in Urnäsch seinen ersten Kranzfestsieg. Donato Caspari

Beglinger ist überzeugt von der Stärke seiner Nordostschweizer Mannschaft. Er sagt: «Wir wollen den Festsieg und am meisten Kränze erreichen.» Ein durchaus ambitioniertes Ziel, aber dank Giger, Schlegel und Co. kein unrealistisches. Und mit Armon Orlik, der in dieser Saison ein bisschen unter dem Radar fliegt, hat Beglinger noch einen Trumpf in der Hinterhand.