Saisonvorbereitung Pure Freude ist der Antrieb der Hürdenläuferin Yasmin Giger – das war nicht immer so Die 22-jährige Thurgauerin Yasmin Giger hat ein intensives Jahr vor sich. Welt- und Europameisterschaften stehen an, BMS-Prüfungen auch. Auf all das bereitet sie sich gegenwärtig vor. Raya Badraun Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Trumpft vor allem an Grossanlässen immer wieder auf: die 22-jährige Thurgauerin Yasmin Giger. Bild: Michel Canonica

Am Samstag reist Yasmin Giger an die Wärme. Zwei Wochen wird sie in Teneriffa verbringen. «Ferien werden das aber nicht», sagt die 22-jährige Thurgauerin und lacht. Auf der grössten kanarischen Insel wird sie sich auf die Sommersaison vorbereiten. Ob sie nach dem Trainingslager noch in der Halle starten wird, steht noch nicht fest. «Ich hätte eigentlich Lust darauf», sagt Giger. Das Training sei im Winter besonders streng. Da helfe es zu sehen, wo man stehe.

Mehr als eine Standortbestimmung wären die Rennen jedoch nicht. Denn der Fokus liegt ganz klar auf den Sommermonaten. «Wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen, um die Basis dafür zu legen», sagt ihr Trainer Flavio Zberg. Die kommenden Monate werden intensiv – nicht nur aus sportlicher Sicht.

Die Bronzemedaille an der U23-EM in Tallinn

Giger macht momentan die Berufsmaturität. Bald stehen Prüfungen an. Deshalb sind in ihrem Reisegepäck auch Schulbücher. Danach folgen zwei Grossanlässe: im Juli die WM in Eugene und im August die EM in München. Immerhin muss Giger, die im vergangenen Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio dabei war, für einmal nicht auf Limitenjagd gehen. Die Vorgaben hat sie bereits im vergangenen Sommer an der U23-EM erfüllt. In Tallinn lief sie die 400 m Hürden in 55,25 Sekunden und holte damit Bronze.

Yasmin Giger Ende Juli 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio. Bild: Laurent Gillieron/EPA

Wenn Giger davon erzählt, lacht sie viel. Sie kann sich noch an jedes Detail erinnern. Daran, wie sie nach dem Final lange nicht wusste, welchen Rang sie belegt hatte. «Ich dachte, ich sei Vierte und gratulierte allen anderen.» Und daran, wie ihr dann Journalisten in der Mixed-Zone sagten, wie schnell sie war. Sie sagt heute:

«Es war unglaublich. Endlich konnte ich beweisen, dass ich es noch kann.»

Vier Jahre war es damals her, seit ihr ein ähnlicher Erfolg gelang: 2017 war sie an der U20-EM in Grossetto nach 55,90 Sekunden ins Ziel gelaufen. Eine Goldmedaille nahm sie damals aus Italien mit nach Hause – und hohe Erwartungen. «Leichtathletik ist eine Sportart, die messbar ist. Das ist schön, denn nach jedem Rennen sieht man, was man erreicht hat», sagt Trainer Zberg. «Doch es kann auch schwierig sein, da man sich immer an Bestleistungen orientiert.» Es sei deshalb wichtig, diese Zeit von Grossetto richtig einzuordnen. «Yasmin schafft es immer wieder, bei Grossanlässen ungeahnte Kräfte zu mobilisieren», sagt Zberg. Und doch sei das Rennen ein absoluter Ausreisser gewesen und die Leistung kam überraschend.

Yasmin Giger läuft mit schnellen Schritten Richtung WM und EM. Bild: Michel Canonica

Die Familie in Romanshorn als Hilfe

«Ich wusste, dass ich mich nicht mit dieser Zeit messen darf», sagt Giger. Doch es dauerte, bis es ihr auch wirklich gelang, die Erwartungen abzulegen. Giger spricht von einem Prozess, bei dem sie viel über sich gelernt habe. «Ich habe mich damals gefragt, warum ich mit dem Rennen angefangen habe», sagt Giger. Pure Freude war die Antwort. Und diese sollte wieder ihr Antrieb sein.

Geholfen habe ihr auch die Familie. Giger, die mittlerweile in Oerlikon wohnt, reiste am Wochenende oft zu ihrer Familie nach Romanshorn. Manchmal war sie froh, über etwas anderes als Leichtathletik zu reden. Manchmal halfen Gespräche mit ihrem Bruder, der Fussball spielt und ähnliche Situationen kennt. Sie sagt:

«Meine Familie, meine Freunde haben mich nie an meinen Erfolgen oder Misserfolgen gemessen.»

Die Wochenenden verbringt Yasmin Giger oft bei der Familie in Romanshorn. Bild: Michel Canonica

Auf der Tartanbahn nahm sie sich von Rennen zu Rennen kleine Ziele. Sie konzentrierte sich auf Details, die sie verbessern wollte. Doch auch wenn erst die U23-EM in Tallinn eine neue Bestzeit brachte: Giger wurde in den vergangenen Jahren dennoch schneller. «Der Durchschnitt ihrer besten Zeiten wurde von Jahr zu Jahr besser, die Leistungen konstanter», sagt Zberg. Ihre Bestzeit kam am Ende für Giger zwar überraschend, unerklärlich ist sie aber nicht mehr. «Der Erfolg hat Selbstvertrauen gegeben und ihr gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist», sagt Zberg. «Doch der Sport ist schnelllebig. Man kann sich nicht ausruhen.»

Und deshalb geht es weiter im Training. Zberg sieht noch viele Bereiche mit Potenzial: Stehvermögen, Athletik, Schnelligkeit. «Das ist schön, denn es bedeutet, dass noch mehr möglich ist», sagt er. Giger will dabei eines nicht verlieren: die Freude am Rennen.

