Saisonstart Was Zigi stark macht, weshalb Fazliji noch wichtiger wird und warum Quintillà bald vergessen sein könnte: Die elf FCSG-Spieler für grünweisse Träume Der FC St.Gallen hat eine gute Vorbereitung hinter sich. Das Team scheint bereits gut zu harmonieren. Wir erklären, weshalb die Ostschweizer am Samstag ab 20.30 Uhr in Lausanne mit dieser Formation in die Saison starten könnten. Christian Brägger und Patricia Loher 24.07.2021, 05.00 Uhr

Goalie Lawrence Ati Zigi Claudio Thoma/Freshfocus

Lawrence Ati Zigi

Der 24-jährige Ghanaer war in der vergangenen Saison St.Gallens Lebensversicherung. Insgesamt 49 Supersaves, also aussergewöhnliche Paraden, hat die Datenbank «instat» für Zigi notiert. An zweiter Stelle folgt Luganos Noam Baumann mit 44 Supersaves. Zigi wird ohne Zweifel weiterhin stark parieren, es wäre ihm aber wohl lieber, müsste er das künftig weniger tun.

Verteidiger Nicolas Lüchinger Claudio Thoma/Freshfocus

Nicolas Lüchinger

Der Mann aus dem Rheintal hat sich zum wiederholten Mal in die Mannschaft zurückgekämpft. Dabei beeindruckte der 26-Jährige so sehr, dass es auch gleich einen neuen Vertrag gab bis 2025. Der Wille von «Lüchi» ist einmalig, anerkennend werden die Aficionados dies an den Stammtischen verhandeln. Fraglich ist, ob der fragile Körper alle Spiele zulässt, oder ob es zu schonenden Pausen für den Vizecaptain kommt. Und bei den Flanken könnte noch mehr gehen.

Verteidiger Leonidas Stergiou (links) Claudio Thoma/Freshfocus

Leonidas Stergiou

Kann Peter Zeidler mit Stergiou überhaupt noch planen? Im Moment tut dies der Trainer, offen ist schlicht, für wie lange. «Leo» ist auf dem Absprung, sein Name wird mancherorts herumgereicht; bleibt zu hoffen, dass der 19-Jährige ob all dem Spektakel nicht den Kopf verliert. Stergiou würde St. Gallen in der Innenverteidigung weiterhin helfen, dafür werden die Millionen dann den Trennungsschmerz ein wenig lindern.

Verteidiger Betim Fazliji (rechts) Claudio Thoma/Freshfocus

Betim Fazliji

Ob als Sechser oder als Innenverteidiger: Der 22-Jährige aus Rebstein hat eine starke Vorbereitung hinter sich. Fazliji bringt nichts aus der Ruhe, beeindruckend ist seine Konstanz auf unterdessen hohem Niveau. Der Rheintaler, der für den Kosovo drei Länderspiele absolviert hat, wird in der neuen Saison noch wichtiger werden für St. Gallen – vor allem auch dann, wenn Leonidas Stergiou den Klub verlassen sollte.

Verteidiger Michael Kempter Manuel Geisser/www.imago-images.de

Michael Kempter

Derzeit hat Kempter die Nase vorne auf der Position des Linksverteidigers. Der 26-Jährige hat sich gut eingefügt nach dem Wechsel vor knapp zwei Wochen, wenngleich der Rhythmus ein höherer ist als bei Xamax. Richtig einschätzen kann man den A-Nationalspieler der Philippinen noch nicht, und gewiss hat er eine schwierige Aufgabe: Er muss Muheims Abgang kompensieren – gelingt das nicht, droht die Bank.

Captain Lukas Görtler Ralph Ribi

Lukas Görtler

In den Testspielen blieb er noch unauffällig. Aber der 27-jährige Captain wird in der kommenden Saison zweifellos wieder eine tragende Rolle einnehmen. In den zwei Jahren in St.Gallen ist Görtler zur Identifikationsfigur geworden, die Anhänger bangten, bis feststand, dass der Deutsche bleibt. «Er ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft und ein guter Typ. Es war klar, dass wir ihn länger bei uns haben wollen», sagt Sportchef Alain Sutter.

Mittelfeldspieler Ousmane Diakite (rechts) Ralph Ribi

Ousmane Diakité

Es gibt Anzeichen, dass er den nach Basel abgewanderten

Jordi Quintillà vergessen machen könnte. Die 20-jährige Salzburg-Leihgabe ist ballsicher, dynamisch und bringt Physis ins St.Galler Mittelfeld. Ein Fragezeichen aber bleibt: Der Malier hat zuletzt nach einer schweren Knieverletzung 20 Monate nicht gespielt. Gut möglich, dass Diakité einige Pausen brauchen wird.

Allrounder Basil Stillhart (rechts) gegen Getuart Asani vom FC Uzwil.

Andy Müller/Freshfocus

Basil Stillhart

Seit einem Jahr spielt der Thurgauer für St.Gallen. Unvergessen bleibt sein Tor bei Servette, das den Ostschweizern den Einzug in den Cupfinal sicherte. Der 27-Jährige ist nebst Görtler und Lüchinger ebenfalls ein Leader. Stillhart kann fast alles spielen, diese Polyvalenz schätzt jeder Coach. Nur wünscht man dem Sirnacher doch auch, dass er sich einmal etwas länger auf einer Position präsentieren darf.

Mittelfeldspieler Victor Ruiz Claudio Thoma/Freshfocus

Victor Ruiz

Saison eins nach Quintillà wird auch für Ruiz eine spezielle sein: Kann sich der Spanier von seinem Freund und Landsmann emanzipieren? Im Klub sagen sie, der 27-Jährige habe sogar nochmals Schub erhalten. Es wird jedenfalls sehr auf Ruiz ankommen, dass die zuletzt gescholtene Offensive ihrem Namen wieder vollends gerecht wird. Bester St.Galler Assistgeber war er ja schon in der Vorsaison, aber eben auch: zu unkonstant.

Stürmer Alessio Besio (links) im Testspiel gegen Uzwils Tolga Cakir. Andy Müller/Freshfocus

Alessio Besio

Mut zum Risiko – meistens ist das Zeidlers Motto. Bei Besio könnte der Trainer diesen Leitgedanken bestätigen, aber: Im Prinzip braucht es gar nicht so viel Mut, auf den erst 17-Jährigen zu setzen. Der Stürmer hat sich über den Nachwuchs an die erste Mannschaft herangepirscht und steht mit Sicherheit im Kader gegen Lausanne. Es ist durchaus denkbar, dass Besio die spannendste Entdeckung der Liga wird. Nur: Er hat noch etwas Zeit.

Stürmer Thody Élie Youan Ralph Ribi

Thody Élie Youan

Was für den polyvalent einsetzbaren Franzosen spricht: Es ist ihm viel zuzutrauen, die Anlagen sind sehr gut, er hat sich stark entwickelt. Was gegen den 22-Jährigen spricht: Er ist manchmal zu eigensinnig, weswegen er die richtigen Momente für den Pass oder Abschluss verpasst. Alles in allem sollte er eine «Waffe» sein im Offensivspiel, wenn St.Gallen auf einen grünweissen Zweig kommen will.