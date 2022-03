Geschwächtes St.Otmar siegt auch gegen GC Amicitia Zürich.

Handball St.Otmars Rumpfkader brilliert weiter und siegt auch in Zürich Die St.Galler NLA-Handballer gewinnen auch bei GC Amicitia Zürich dank effektivem Handball – 29:27 (15:13). Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 27.03.2022, 19.16 Uhr

Der nächste auf der Verletztenliste: St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser kugelte sich einen Finger aus. Bild: Michel Canonica

Die negativen Kadermeldungen reissen bei St.Otmars NLA-Handballern nicht ab. Da kehrt Noah Haas nach Monaten endlich wieder aus dem Verletztenstand zurück, schon verabschiedet sich der nächste Spieler dorthin. Kreisläufer Benjamin Geisser kugelte sich in der ersten Halbzeit einen Finger der linken Hand aus. Wie lange er ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt. Zudem musste sich am Sonntag auch Dominik Jurilj krank abmelden. Den St.Gallern standen so in der zweiten Halbzeit gerade einmal acht Feldspieler zur Verfügung.

Und dennoch gelang es dem verbliebenen Rumpfkader – wie schon im letzten Auswärtsspiel in Thun – aus den Gegebenheiten das Maximum herauszuholen. Sprich: Aus einer kompakten Deckung mit einem kräfteschonenden Angriff lange den Ball zu halten und am Ende das Tor zu erzielen. «Clever» nennen das die einen, «effektiv» die anderen. Eine andere Taktik blieb St.Otmar aufgrund des arg dezimierten Kaders ohnehin nicht.

Der nächste Mann springt in die Bresche

In Andrija Pendic, dem Regisseur, Ariel Pietrasik, dem Distanzschützen, und Antonio Juric, dem Koloss am Kreis, haben die St.Galler das optimale Personal für diese Taktik. Die Körperlichkeit der Spieler kommt St.Otmar zudem auch in der Deckung zugute. Juric, Pietrasik und Haas sind alle zwei Meter gross. Damit hatten die zwar athletischen, aber körperlich unterlegenen Zürcher sichtlich zu kämpfen. GC Amicitia schaffte es nicht, die Euphorie nach dem Cupfinaleinzug am Donnerstag mitzunehmen. Im Gegenteil. Das Heimteam agierte fahrig und unkonzentriert. Insgesamt 13 technische Fehler belegen diesen Umstand.

Ganz anders St.Otmar: Das Team von Trainer Zoltan Cordas scheint aktuell auf alles eine Antwort zu finden. Sei es auf die teilweise dreifache Manndeckung der Zürcher, auf Zweiminutenstrafen oder sonstige Rückschläge. Der nächste Mann springt in die Bresche. So taten sich in der zweiten Halbzeit unter anderem auch Filip Maros und Ramon Hörler hervor. Der Appenzeller Linkshänder musste teilweise im Rückraum aushelfen – und tat dies fehlerfrei. Coach Andy Dittert war nach dem verdienten 29:27-Erfolg stolz auf seine Equipe. «Was die Mannschaft alles wegsteckt, ist unmenschlich.» Handball sei nicht kompliziert, das habe das Team heute bewiesen. Im Kampf um Platz vier waren das zwei wichtige Punkte. Umso ärgerlicher, dass Pfadi Winterthur am Dienstag seine Partie «herschenkte» und 0:10 gegen St.Otmars direkten Konkurrenten verlor, weil es nicht antrat. «Das ist Wettbewerbsverzerrung und eines Schweizer Meisters nicht würdig», so Dittert. Nur zwei Tage später zog Pfadi übrigens in den Cupfinal ein. Eine brisante Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen Winterthur am kommenden Sonntag.

GC Amicitia – St.Otmar 27:29 (13:15)

Hardau – 480 Zuschauer – Sr. Hennig/Meier.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen GC und 4-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

GC Amicitia: Bar (12 Paraden, 1 Tor)/Bachmann (0 P.); Bodenheimer, Trachsler, Popovski (6/1), Sluijters (8), Hayer (1), Bamert (5), Prakapenia, Bader, Hrachovec (1/1), Quni (4), Poloz, Platz, Maric (1), Grundböck.

St.Otmar: Perazic (1 P.)/Schaltegger (0 P.); Hörler, Fricker (3), Gwerder, Pendic (7/3), Geisser (1), Haas, Pietrasik (12), Juric (3), Maros (3).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Bringolf, Jurilj (beide krank), Kaiser, Gangl, Lakicevic und Wüstner (alle verletzt). – Geisser in der ersten Halbzeit mit Fingerverletzung ausgeschieden. – Vergebene Penaltys: 1:2.

