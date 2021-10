Rugby Neuseeländischer Rugbystar stirbt bei einem Autounfall Sean Wainui verlor bei einem Autounfall sein Leben. Wie die neuseeländische Polizei berichtete, war der 25-Jährige am Montag gegen einen Baum geprallt. Ives Bruggmann 19.10.2021, 11.48 Uhr

Sean Wainui wurde nur 25 Jahre alt. Bild: Mark Nolan / EPA

Das neuseeländische Rugby trauert um eines seiner grössten Talente. Sean Wainui war bei einem Autounfall am Montagmorgen in der Stadt Tauranga ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Paige sowie die beiden gemeinsamen Töchter Kawariki and Arahia. Mark Robinson, CEO von New Zealand Rugby, beschrieb den Montag als «einen schwarzen Tag für das Rugby». Er sagte:

«Unsere Gedanken sind bei den Verwandten, vor allem bei Ehefrau Paige und den Kindern Kawaraki und Arahia. Wir bieten ihnen unsere volle Unterstützung an in dieser schwierigen Zeit.»

Rekord in der Super League

Noch vor vier Monaten bewies der Neuseeländer Wainui sein immenses Potenzial, als ihm in einem Spiel der Rugby Super League für die Hamilton Chiefs gleich fünf Versuche gelangen. Dieses Kunststück brachte der 25-jährige Wainui als erster Spieler überhaupt in der Geschichte der Super League zu Stande. Nicht nur deshalb galt Wainui als zukünftiger All-Blacks-Star. Er brachte alle Fähigkeiten mit, um dereinst für das neuseeländische Nationalteam aufzulaufen. Für die U20 Neuseelands kam er viermal zum Einsatz. Für die Maori All Blacks, eine inoffizielle Auswahl neuseeländischer Ureinwohner, bestritt Wainui bereits zehn Länderspiele.