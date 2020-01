Rücktritt von Football-Star trübt Vorfreude auf den Super-Bowl Am Sonntag ermittelt die NFL ihre beiden Super-Bowl-Teilnehmer. Der Rücktritt des Stars Luke Kuechly wirft indes Schatten auf die Liga. Nicola Berger 17.01.2020, 05.00 Uhr

Luke Kuechly bei seiner Abschiedsvorstellung Ende 2019. Bild: Jacob Kupferman/Getty

Eigentlich ist das Play-off eine wunderbare Zeit für die National Football League NFL und ihren Kommissionär Roger Goodell. Ab Anfang Januar bis zur Super-Bowl vom 2. Februar steht der Sport im Zentrum; es sind Wochen, die gut sind für das Geschäft einer Liga, die pro Saison fast 16 Milliarden Dollar umsetzt. Weil ausnahmsweise kaum jemand diese lästigen Themen anspricht: Gesundheitsrisiken, Hirnschäden, Rassismus.

Doch dann betätigte sich Luke Kuechly als Partycrasher. Kuechly ist einer der besten Defensivspieler der NFL, ein Aushängeschild der Carolina Panthers. Oder eher: Er war das. Denn am Mittwoch verkündete Kuechly überraschend seinen Rücktritt, mit 28 Jahren und trotz einem Vertrag, der ihm bis 2021 gegen 25 Millionen eingebracht hätte. Seine Gesundheit war ihm mehr wert. Denn die Liste an Menschen, die für eine lange Karriere im American Football einen sehr hohen Preis bezahlt haben, ist lang. Die Folgeschäden können gravierend sein, es gibt zahllose Fälle von Spielern, die schwere Hirnschäden davontrugen und früh starben, weil sie ihrer Karriere bis zur Selbstaufgabe alles unterordneten. Und weil die Gladiatorenmentalität nirgendwo so tief verankert ist wie in der Macholiga NFL: dass es zum guten Ton gehört, Alarmsignale des Körpers zu ignorieren.

Stars lassen sich Rücktritte Millionen kosten

Bei Kuechly ist es anders. In seinem Abschiedsvideo sagte er:

«Ich würde gerne weiterspielen, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Entscheid wäre.»

Kuechly ist innert Jahresfrist der dritte namhafte Profi, der sich frühzeitig aus der Liga zurückzieht. 2019 waren schon Andrew Luck (Indianapolis Colts) und Rob Gronkowski (New England Patriots) zurückgetreten, ehe sie 30 wurden. Beide liessen sich den Entscheid Millionen kosten. Vor ihnen traten in dieser Dekade bereits die Linebacker Patrick Willis und NaVorro Bowman sowie der Offensivspieler Calvin Johnson im Zenit ihres Schaffens zurück. Nicht jeder Fall ist gleich gelagert, aber es scheint, dass sich bei der aktuellen Generation ein Mentalitätswechsel vollzogen hat: Es stellen sich nicht mehr alle ewiglich in den Dienst eines Teams, damit ein milliardenschwerer Besitzer noch mehr Geld scheffeln kann, während sie sich selber enormen Risiken aussetzen. Gronkowski, Luck und Kuechly haben finanziell selber längst ausgesorgt; sie fällten aus Selbstschutz Entscheide der Vernunft.

Ein weiterer Spieltag aus reiner Profitgier?

Die Liga muss die Rücktrittswelle beunruhigen. Dass Posterboys im besten Alter die Karriere beenden, weil sie nicht wissen, ob sie sonst unbeeinträchtigt leben können: Es wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf die NFL, deren Entscheidungsträger die Saison zukünftig aus reiner Profitgier gerne um einen zusätzlichen Spieltag erweitern würden.

Dabei sind die Abschiede von Kuechly, Gronkowski und Luck auch ein Mahnmal dafür, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als Geld und Entertainment – so hochklassig dieses auch sein mag.