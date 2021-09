FC Wil: Medienchef Dani Wyler tritt zurück

Knall beim FC Wil Dani Wyler tritt als Medienchef des FC Wil zurück – Auslöser ist der Rassismus-Eklat in Neuenburg Der FC Wil ist auf der Suche nach einem neuen Medienverantwortlichen. Dani Wyler tritt nach über vier Jahren von seinem Amt zurück. Die verbale Entgleisung von Präsident Maurice Weber steht am Anfang dieses Abgangs. Ralf Streule 27.09.2021, 11.40 Uhr

Dani Wyler im Bergholzstadion. Bild: Mareycke Frehner

«Die FC Wil 1900 AG teilt mit, dass Dani Wyler per sofort als FC Wil 1900-Medienchef zurücktritt.» So beginnt die Medienmitteilung, die am Montag kurz vor Mittag vom FC Wil per Mail versandt wird. «Wyler verlässt den Club auf eigenen Wunsch als Konsequenz aus dem Vorfall in Neuenburg.» Mit dem Vorfall in Neuenburg ist die rassistische Entgleisung von Präsident Maurice Weber gemeint. Weber soll demnach im Mai einen Spieler der Neuenburger rassistisch beschimpft haben.