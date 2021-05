RÜCKBLICK St.Gallen - Genf 3:0: Die Statistik ist im Cuphalbfinal auf der Seite der Ostschweizer Fussballer Viermal stand der FC St.Gallen bisher im Cupfinal - dreimal schaltete er im Halbfinal eine Mannschaft aus Genf aus. Am Mittwoch wartet Servette in der Runde der letzten vier. Daniel Good 05.05.2021, 10.46 Uhr

Roger Hegi war Trainer, als der FC St.Gallen 1998 den Cupfinal erreicht hatte. Bild: Bolliger Rainer

Im Stade de Genève hat der FC St.Gallen ab 17 Uhr ein schwieriges Spiel vor sich. Aber ein Blick in die Vergangenheit macht Mut. Viermal erreichte St.Gallen den Cupfinal, dreimal bootete er auf dem Weg nach Bern in der Vorschlussrunde ein Team aus Genf aus.

Genf ist die zweitgrösste Stadt im Land

Die Erfolgsserie im Cup gegen Mannschaften aus der zweitgrössten Stadt der Schweiz begann für den FC St.Gallen am 11. März 1945. Daheim setzten sich die Ostschweizer im Halbfinal gegen den CS International Genève mit 1:0 nach Verlängerung durch. St.Gallen qualifizierte sich zum ersten Mal für den Cupfinal, der in der Verlängerung gegen die Young Boys verloren ging.

Der deutliche Heimsieg gegen Servette

24 Jahre vergingen, bis St.Gallen wieder in den Final kam. In der Runde der letzten vier spielten die Ostschweizer gegen Servette Genf, den Gegner vom Mittwochabend, 5. Mai. Die St.Galler gewannen das Heimspiel gegen Servette am 7. April 1969 mit 3:0 und hernach auch zum ersten und einzigen Mal den Cup. Mit einem Finalsieg gegen Bellinzona.

Der Auswärtserfolg nach dem Unentschieden im Espenmoos

Die Fügung wollte es, dass St.Gallen auch 1977 im Halbfinal auf eine Equipe aus Genf traf. Etoile Carouge spielte damals noch in der NLA und erzwang eine zweite Begegnung. Die erste Partie im Espenmoos ging 0:0 nach Verlängerung aus und gemäss dem damaligen Wettspielreglement kam es zu einem Wiederholungsspiel.

In Genf setzte sich der FC St.Gallen am 23. April 1977 mit 4:2 nach Verlängerung durch. Er erreichte zum dritten Mal den Final, den er erneut - wie 1945 - gegen die Young Boys verlor. Trainer der St.Galler war der strenge Solothurner Willy Sommer.

Der Weg zur fünften Finalteilnahme führt wieder über Genf

1998 schafften es die St.Galler zum vierten Mal ins Endspiel - ohne Halbfinalgegner aus Genf. Sie bezwangen in der Runde der letzten vier unter Trainer Roger Hegi Lugano mit 2:1.

Der Weg zur fünften Finalteilnahme führt wieder über Genf, das gut 200'000 Einwohner hat. Laut Statistik kann im Stade de Genève nichts mehr schief gehen...