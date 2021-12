Sieben eindrückliche Anekdoten aus der Vorrunde des FCSG

Rückblick Sorgenfalten, Baustellen und ein Schock: So sieht das etwas düstere Hinrunden-Fotoalbum des FC St.Gallen aus Hoch fliegen, tief fallen, neu Anlauf nehmen: Auf dieser Achterbahn hat der FC St.Gallen in der Hinrunde einige Runden gedreht. Nach den ersten 18 Spielen blicken wir zurück, sagen, wo Baustellen liegen und in welcher Disziplin die Ostschweizer vorne mitmischen. Ralf Streule und Christian Brägger Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaltsverzeichnis

Der Schock im letzten Hinrundenspiel: Ousmane Diakiteé liegt verletzt am Boden. Er wird die gesamte Saison verpassen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der Schock

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet: Ousmane Diakité hat sich beim 1:3 gegen den FC Zürich nach dem Zweikampf mit Antonio Marchesano erneut schwer im rechten Knie verletzt und fällt mit Kreuz- und Innenbandriss mindestens bis zum Saisonende aus. Der 21-Jährige soll bald operiert werden und wird die Weihnachtsferien nicht in der malischen Heimat verbringen.

Insbesondere muss man sich bei Diakité grösste Sorgen um den Fortgang der Karriere machen. Bereits im September 2019 hatte er sich gravierend verletzt, die furchtbaren Bilder, wie er damals mit dem rechten Knie wegknickte, gleichen den aktuellen. Das Gelenk scheint arg geschwächt. Nur trat damals die schwere Verletzung ohne Fremdeinwirkung und fast aus dem Nichts ein, es rissen beide Kreuzbänder und ein Seitenband, und auch die Menisken wurden beschädigt.

Danach bestritt Diakité 21 Monate lang kein Spiel mehr, ehe ihn Salzburg erneut verlieh, diesmal in den Osten der Schweiz. Kritiker sahen das Engagement wegen der Krankenakte als grosses Wagnis. Doch Diakité schlug ein und liess im defensiven Mittelfeld den abgewanderten Jordi Quintillà vergessen, es folgte ein Bänderriss im Sprunggelenk, ehe Ende Oktober plötzlich Herzprobleme zu schaffen machten und viele medizinische Tests nötig wurden. Danach galt Diakité wieder als gesund – und wir wünschen heute einfach gute Besserung!

Die Baustellen

Captain Lukas Görtler war nicht in Form und oft am Lamentieren. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Der Fuss von Leonidas Stergiou. Das Aufgebot von Lawrence Ati Zigi für den Afrika-Cup im Januar, weswegen der St.Galler Goalie nach der Winterpause die Vorbereitung wie die ersten Auftritte mit den Ostschweizern verpassen dürfte. Die zahlreichen, teils schweren Verletzungen, davon betroffen vor allem die Aussenverteidiger. Die fehlenden Leaderfiguren, das ständige Lamentieren auf dem Rasen, die Qualität der Defensive und des Kaders, die Formschwäche von Victor Ruiz oder Lukas Görtler, aber auch von anderen.

Die zahlreichen Anfängerfehler in den Spielen, wie Alain Sutter sie nannte, die laut Sportchef in den Abstiegs- wie Existenzkampf führten. Die Angst vor dem Abstieg, die lähmen kann. Ja, der FC St.Gallen muss in der Winterpause an einigen Baustellen werken, dazu noch ein schlagkräftiges Kader für die Rückrunde präsentieren, das genügt, damit er in der Super League bleiben kann. Immerhin ist noch etwas Geld in der Schatulle, um an Potenz zuzulegen.

Die beiden einzigen Dinge, die im FC St.Gallen im Prinzip immer stimmen und entsprechend Halt geben wie Zuversicht verströmen: Der grandiose Support des Publikums, und die unglaubliche Ruhe im Klub – man verweise diesbezüglich nur auf den Tabellenzweiten Basel, bei dem es wirkt, als rumore es ständig. Und so gilt es im Idyll der Ostschweiz gerade auch für Trainer Peter Zeidler, endlich wieder in Bestform zu finden.

Das Zitat

Bild: Claudio Thoma / freshfocus

«Ihr dürft davon ausgehen, dass wir das nicht einfach so hinnehmen.»

Alain Sutter, auf die Frage des SRF-Reporters am Samstag, ob beim

FC St.Gallen in der Winterpause «etwas gehen» wird.

Die Geschichte

Vor dem GC-Spiel setzte Anfang Dezember Schneetreiben ein. Also mussten die Grün-Weissen im Gründenmoos auf den Kunstrasen ausweichen, für den ihre Greenkeeper Dominic und Ramon nicht zuständig sind; er ist Angelegenheit der Stadt. Als die Mannschaft dann fürs Nachmittagstraining um 15.30 Uhr auf den Platz wollte, lag trotz zweimaligem Pflügen bereits wieder Schnee.

Schnee am Rand des Kunstrasens im Gründenmoos vor dem Match gegen GC. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Trainer Zeidler bat deshalb den Angestellten der Stadt um eine Zusatzschicht und das Verschieben des Feierabends, das Training sollte unter normalen Bedingungen stattfinden. Gebongt! Gegen GC gab es zwar eine Klatsche, doch wer weiss, wofür das alles gut war – im Cup-Viertelfinal gegen Carouge hat’s wieder Kunstrasen.

Der Hoffnungsträger

Élie Youan hat in der Vorrunde bewiesen, dass er eine tolle Stütze sein kann. Bild: Ralph Ribi

Mit dem Toreschiessen haben die St.Galler in dieser Saison so ihre Mühe. 22 Treffer haben sie in der Hinrunde erzielt, offensiv sind nur Luzern (20) und Lausanne (18) schwächer. Jene beiden Teams also, die St.Gallen etwas Luft zufächern im Abstiegskampf, weil sie verlässlich verlieren. Aus Ostschweizer Sicht gibt es dennoch offensive Hoffnungsschimmer. Kwadwo Duah trifft hin und wieder (drei Meisterschaftstore), Alessio Besio deutet sein Talent an, vor allem aber hat Élie Youan das Zeug zum offensiven Leader. Er wird als statistisch drittbester Dribbler der Liga ausgewiesen. Dies zeigt er immer wieder, scheitert manchmal höchstens an seiner Verspieltheit.

Mit sechs Treffern ist Youan der beste St.Galler Torschütze. Nachdem er Ende vergangener Saison mit zwei Toren gegen Lausanne gleich selber für den Ligaerhalt gesorgt hatte, zogen die St.Galler im letzten Moment die mit Nantes ausgemachte Kaufoption. «Ein Spieler mit viel Potenzial» sei der 22-Jährige, sagte Sutter damals. Dies ist er weiterhin.

Anfang Hinrunde war Youan meist auf der linken Aussenbahn unterwegs. Als Peter Zeidler ihn in die Spitze stellte, schien dies wie eine Offenbarung. Die Ostschweizer gewannen gleich gegen YB und Basel, Youan traf beide Male. Inzwischen aber hat sich die Torbilanz als Stürmer wieder etwas relativiert. Dennoch darf St.Gallen weiter auf ihn setzen und hoffen. Er hat Vertrag bis 2024.

Die Rückkehr

Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Im Juni 2019 verletzte sich Musah Nuhu im Training mit Ghanas Nationalteam schwer am linken Knie: Kreuzbandriss, Knorpel- und Meniskusschaden. Das Karriereende drohte, umso mehr freut die St.Galler, dass der 24-Jährige wieder zurück ist. Leonidas Stergious Ausfall bescherte ihm viele Auftritte. Er meisterte diese gut, besonders bei den Siegen gegen YB und Basel brillierte er mit Kopfballstärke.

Nuhu hatte aber auch seine schwachen Minuten, war für ein kurioses Eigentor verantwortlich. Und sitzt nun doch wieder oft auf der Bank. Es heisst, Nuhu hätte im Sommer, ohne Aussicht auf einen Stammplatz, gerne den Klub gewechselt. Ende Saison läuft sein Vertrag aus.

Die Zahlen

18 Spiele, 16 Punkte. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Die Tabelle lügt nicht. Das betonte kürzlich St. Gallens Sportchef Alain Sutter. Und wer auf Platz acht liegt, darf nicht zufrieden sein. Nur einmal hatten die Ostschweizer in der Super League nach der Hinrunde noch weniger Punkte auf dem Konto. 2007, vor dem Abstieg im Mai 2008, waren es 13 gewesen, diesmal sind es 16.

Sucht man aber beim Statistik-Anbieter InStat, finden sich auch die positiven Zahlenbeispiele. Die St.Galler Stärken sind der Zweikampf und die Tacklings, in beide Disziplinen liegen die Ostschweizer vorne, Captain Lukas Görtler in der Einzelwertung ebenfalls. Unrühmlichen Ligabestwert erreichte Peter Zeidlers Team in zwei anderen Kategorien. Bei Ballverlusten. Und bei den roten Karten. Unnachahmliche fünf gab’s in der Hinrunde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen