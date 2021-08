RÜCKBLICK Sepp Zellweger, der beste Turner der westlichen Welt: «Die Trainings in Moskau waren brutal. Ich war am Abend nudelfertig» Schon als 16-Jähriger war Sepp Zellweger für die Olympischen Spiele in Moskau vorgesehen. Zu olympischen Ehren kam der St.Galler aber erst später. Daniel Good 05.08.2021, 17.00 Uhr

Sepp Zellweger prägte in den 1980er-Jahren das Kunstturnen im Land. Bild: Keystone

Der Kalte Krieg, die Auseinandersetzung zwischen der kommunistischen und der westlichen Welt, prägte das Jahr 1980. Die Sowjets waren 1979 in Afghanistan einmarschiert. Und nun sollten die Olympischen Spiele im Sommer 1980 ausgerechnet in Moskau stattfinden.

Der jüngste Teilnehmer in einem WM-Mehrkampf-Final

Im Vorfeld häuften sich die Boykotte. Auch der Schweizer Turnverband wies seine Athleten an, zu Hause zu bleiben. Der Jüngste unter ihnen war der damals 16-jährige Sepp Zellweger aus St.Margrethen.

Schon ein knappes Jahr später kam Zellweger aber doch noch nach Moskau. Die WM stand auf dem Programm. Zellweger durfte mit Verspätung zeigen, was in ihm steckt. Er wurde 1981 zum bis dato jüngsten Finalteilnehmer an einem WM-Mehrkampf.

Sepp Zellweger heute

Bild: PD

Anschauungsunterricht in Moskau bei minus 20 Grad

Die sowjetischen Turner dominierten jene Epoche. Zellweger sagt: «Bei ihnen gab es nicht den Hauch einer Unsicherheit.» Der heute 57-jährige St.Galler erhielt auch Anschauungsunterricht vor Ort. Auf Einladung des Präsidenten des internationalen Turnverbandes durfte er im Januar 1982 während zweier Wochen in Moskau mit den Besten der Welt mittrainieren.

Es waren prägende Erlebnisse für den jungen Ostschweizer. Die Turnhalle war vorsintflutlich. Eine eingeschlagene Scheibe wurde nicht repariert. Eine alte Matratze sollte Schlimmeres verhindern. Es war so kalt, dass Zellweger die Nasenflügel einfroren, wenn er vom Hotel nach draussen trat. Er sagt:

«Die Trainings waren brutal. Ich war am Abend jeweils nudelfertig.»

Zellweger trainierte in einer Gruppe mit Dimitri Bilosertschew, der später der bis heute jüngste Mehrkampfweltmeister wurde. Eigentlich standen die Sowjets dem Schweizer – der immerhin der beste Turner der westlichen Welt war – vor der Sonne. Aber Zellweger sagt:

«Es tönt vielleicht absurd, aber ich habe sie bewundert.»

Es gab viele Freundschaften, die teilweise bis heute anhalten. «Die Liebe zum Turnen hat uns alle vereint», sagt Zellweger.

Bis heute der beste Mehrkämpfer im Land

1983 durchbrach er an der EM die Dominanz der Osteuropäer und gewann Bronze an den Ringen. 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul kam Zellweger doch noch zu olympischen Ehren. In Los Angeles wurde er im Mehrkampf Elfter. Das ist bis heute die beste Leistung eines Schweizers im olympischen Zwölfkampf. In der Schweiz war Zellweger zu seiner Zeit natürlich auch der Beste. Er wurde 24-mal Meister.

Am 19. September 1988 feierte Sepp Zellweger seinen 25. Geburtstag. Im Schweizer Haus in Seoul, das vom bekannten Ostschweizer Unternehmer Karl Müller geführt wurde. Die olympischen Wettkämpfe waren für Zellweger vorbei und er gönnte sich einige Spezialitäten vom Grill. Drei Monate später entschied er sich zum Rücktritt. Nach einer ausgedehnten Reise durch Südostasien, die auf Bali endete.

Häppchenweise Olympische Höhepunkte

Dann folgte der Eintritt die in die Berufswelt. Während des Studiums der Rechtswissenschaften hatte Zellweger jeweils einen Tag pro Woche für die damalige Kreditanstalt gearbeitet – und sich bewährt. Bis heute.

Vor einiger Zeit feierte er sein 30-Jahr-Jubiläum bei der Credit Suisse. Die olympischen Turnwettkämpfe 2021 hat Zellweger alle aufgezeichnet. Häppchenweise hat er die Höhepunkte schon gesehen. Der Rest folgt nach den Spielen. Seit 2007 wohnt Zellweger mit seiner Frau in Bergdietikon im Aargau.