RÜCKBLICK Karl Alpiger weiss, wie man in der Abfahrt WM-Medaillen gewinnt: «Wir wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst» Er gehörte zur erfolgreichsten Schweizer Ski-Nationalmannschaft. Zwei WM-Abfahrten beendete der Wildhauser auf dem Podest. Daniel Good 12.02.2021, 16.49 Uhr

Am Sonntag steht in Cortina d’Ampezzo die WM-Abfahrt 2021 der Männer auf dem Programm. Die Königsdisziplin im alpinen Rennsport. Der heute 59-jährige Karl Alpiger bestritt zwei WM-Abfahrten und holte beide Male eine Medaille, 1987 in Crans-Montana und 1989 in Vail in den USA. Zweimal Bronze.

Fast zweimal Weltmeister

Es wäre auch Doppelgold möglich gewesen. In Vail führte der Wildhauser bei der letzten Zwischenzeit deutlich, beging aber einen Fahrfehler. An der Heim-WM in Crans-Montana wurde er immer schneller, «aber die Piste war etwa 200 Meter zu kurz für mich», sagt Alpiger.

Alpiger war Teil der erfolgreichen Mannschaft unter Trainer Karl Frehsner. «Wir wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst. Weil es fünf, sechs Siegfahrer im Team hatte, machten wir uns gegenseitig stärker. Wenn du im Training dabei warst, wusstest du, dass du auch international an der Spitze bist. Das gab Sicherheit und Selbstvertrauen.» Alpiger gewann fünf Weltcup-Abfahrten.

Als sich Karl Frehsner entschuldigen musste

Weil das Schweizer Abfahrtsteam in jenen Jahren so stark war, hatte oft einer über die Klinge zu springen, wenn Grossanlässe anstanden. Pro Verband waren bloss vier Rennfahrer startberechtigt. An der WM 1985 in Bormio musste Alpiger trotz der Bestzeit im Abschlusstraining einem Teamkollegen den Vortritt lassen. Den schnellen Ski Alpigers übernahm Markenkollege Franz Klammer, der bester Österreicher wurde. Alpiger:

«Da wurde einfach schnell die Bindung gewechselt.»

Verbandsintern war der Konkurrenzkampf unter den Schweizern vehement. «Wir waren schon eine Mannschaft, aber am Schluss betrieben wir doch eine Einzelsportart. Da schaute man auch, dass man für sich Vorteile herausholen konnte.» Ein Professor aus Chur sagte Alpiger einmal, dass er mit Blei an den Schuhen schneller werde. Gesagt, getan. Alpiger:

«Dann montierten wir je ein Kilogramm Blei unter die Skischuhe.»

Alpiger hat eine sehr ansehnliche Karriere hinter sich. Ein Wermutstropfen aber bleibt. An Olympischen Spielen war er nie. Selbst als WM-Dritter von 1987 reichte es dem Ostschweizer ein Jahr später nicht nach Calgary. Franz Heinzer und Daniel Mahrer erhielten den Vorzug – und blieben in Kanada unter den Erwartungen. Der sonst schier unfehlbare Frehsner, der «eiserne Karl» genannt, sagte nachher zum Toggenburger:

«Alpiger, ich habe einen Fehler gemacht. Mit dir im Team hätten wir in der Abfahrt alle drei Medaillen gewonnen.»

Dass Frehsner mit dieser Einschätzung nicht so schlecht lag, zeigte sich drei Wochen nach den Spielen in Calgary. Der nicht für Olympia nominiert gewesene Alpiger gewann in Are die Weltcup-Abfahrt.

Die Stars von damals treffen sich auch heute noch. So etwa im vergangenen Winter, als am Lauberhorn das 90-Jahr-Jubiläum gefeiert wurde. Alle, die in Wengen schon aufs Podest gefahren waren, wurden eingeladen. Alpiger war 1987 Zweiter. «Es waren so lässige Abende. Es ist immer wieder lustig mit den alten Kameraden», sagt er. «Jetzt kommen dann die runden Geburtstage. Wir sind ja alle etwa gleich alt.»

Zwei Sportgeschäfte und das Wildhouse

1991 beendete Alpiger die Karriere als Skirennfahrer. Er gründete eine Familie mit drei Kindern und engagierte sich beruflich stark. Er besitzt Sportgeschäfte in Wildhaus und Alt St.Johann sowie eine Schneebar, das Wildhouse.

Am 27. April wird er 60-jährig. Er kümmert sich als gelernter Schreiner auch um seine Liegenschaften und schaut zu den sieben Hektaren Land, die sein Bauernhaus umgeben. Geschäftlich sei es auch schon harzig gelaufen, «aber als Sportler lernst du, durchzubeissen. Der Sport ist sicher eine gute Lebensschule», sagt Alpiger.

Skirennen schaut er immer noch gerne, aber er kommt kaum dazu. Alpiger:

«Wenn die Rennen laufen, habe ich beruflich zu tun. Manchmal ergibt sich aber am Abend Gelegenheit, mir eine Aufzeichnung anzuschauen.»

Für die WM-Abfahrt am Sonntag sei die Schweiz gut aufgestellt. Alpigers Favorit ist Beat Feuz.