Das Jahr des FCSG war eines mit Höhen und Tiefen

Rückblick Höhen, Tiefen und ein zerplatzter Traum – das Jahr des FC St.Gallen in elf Episoden Der Klub, wie er leibt und lebt. Eine grünweisse Achterbahn, auch 2021. Das waren die Schlüsselmomente. Ralf Streule, Christian Brägger und Renato Schatz Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stadion des FC St.Gallen war 2021 voller als sein Punktekonto. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wer den FC St.Gallen und seine bewegte Geschichte mit den vielen Aufs und Abs verstehen will, dem genügt ein Blick aufs Jahr 2021. Elf Episoden aus dem zu Ende gehenden Jahr, die den Klub besonders prägten:

20. Januar: Der hoffnungsvolle Beginn

Man kann es fast nicht glauben: Das Jahr 2021 begann tatsächlich gut für den FC St.Gallen. Gegen Vaduz im Nachtragsspiel der 10. Runde, das wegen Coronafällen auf Seite der Ostschweizer vom Dezember in den Januar verschoben werden musste, gewann die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler 2:0. Die Partie war ein Chnorz, in der 62. und 71. Minute trafen Duah und Stillhart. Damals meinte man noch, der FC St.Gallen würde vorne mitmischen, reihte er sich mit diesem Dreier doch unter den ersten Verfolgern der Young Boys ein und war phasenweise gar Zweiter. Doch es folgten zwei lange, lamentable Serien ohne Sieg in der Meisterschaft, und damit ein erbitterter Kampf gegen den Abstieg.

8. April: Der Lauf in den Cupfinal beginnt

Nur drei Hürden hatte der FC St.Gallen auf dem Weg in den Cupfinal zu nehmen. Gleich die erste aber schien fast unüberwindbar. Die Young Boys gastierten im Achtelfinal als Favorit im Kybunpark. Dennoch gewannen die St.Galler gleich mit 4:1. Es war ein begeisternder Heimauftritt. Wenn er denn jemand hätte begeistern können im leeren Stadion. Dennoch: Es war ein weiterer Mutgeber für den FC St.Gallen, dass er an guten Tagen in der Schweiz jeden besiegen kann. Und ein gutes Omen für die kommenden Cupspiele. Die Hürden GC und Servette jedenfalls nahm Zeidlers Team.

Cup-Achtelfinal, Anfang April. Der FC St.Gallen trug das besondere Europacup-Trikot. Und legte einen besonderen Auftritt hin. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

15. Mai: Ligaerhalt gegen Lausanne

Wurde kurz nach dem 5:0-Sieg gegen Lausanne fix verpflichtet: Thody Élie Youan. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Was für ein Sieg, was für eine zentnerschwere Last, die im Kybunpark gegen Lausanne von den St.Gallern fiel. Mit einem 5:0-Befreiungsschlag schafften die Ostschweizer in der zweitletzten Runde den Ligaerhalt, endlich hatten sie wieder einmal wie aus einem Guss gespielt. Wobei die Gäste nicht verhehlen konnten, dass es für sie um nichts mehr ging. Leihspieler Adamu erzielte zwei Tore, Leihspieler Youan ebenfalls, der Stunden später und Minuten vor dem Auslaufen der Option gerade noch rechtzeitig vor Mitternacht den definitiven Übertritt vom FC Nantes zum FC St.Gallen machte. Sechs Tage später dann der nächste Aufschrei: Eine B-Elf der Ostschweizer, bestückt mit lauter eigenen Junioren und Spielern der zweiten Reihe, besiegte wenige Tage vor dem Cupfinal das grosse Servette auswärts mit 2:1.

24. Mai: Verbrannt im Cupfinal

Den Pfingstmontag hatte sich der St.Galler Anhang dick in der Agenda angestrichen, stand seine Mannschaft doch nach Siegen gegen die Young Boys, die Grasshoppers und Servette im Cupfinal. Der zweite Cupsieg nach 1969 sollte Tatsache werden, wegen der Pandemie kamen die Fans in der Gallusstadt und nicht im Berner Wankdorf zusammen. Und am Ende kehrte die Zeidler-Elf nach einer bitteren Niederlage gegen den FC Luzern mit leeren Händen zurück. Die St.Galler fanden den Tritt in diese Partie nie, sie überspannten und verbrannten regelrecht beim 1:3. Wobei der VAR in der Schlussphase hätte eingreifen und St.Gallen einen Penalty zugestehen müssen – es sollte im 2021 nicht der erste und letzte unglückliche Videoschiedsrichter-Entscheid bleiben zu Ungunsten der Ostschweizer. Die Finalniederlage machte Zeidler so sehr zu schaffen, dass der Trainer danach regelrecht abtauchte und sich erst in der Vorbereitung auf die neue Saison einer öffentlichen Aufarbeitung stellte.

Riesengrosse Enttäuschung. Zum ersten Mal seit 1998 stand der FC St.Gallen wieder im Cupfinal. Er verlor aber verdient mit 1:3 gegen den FC Luzern. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

6. Juli: Lukas Görtler geht – oder nicht?

Jetzt auch das noch. Nachdem Mittelfeldregisseur Jordi Quintillà den FC St.Gallen in Richtung Basel verlassen hat und Miro Muheim nach Hamburg wechselt, nimmt ein anderer Schlüsselspieler Anlauf, den Verein zu verlassen. Schöne Jahre habe er hier gehabt, sagt Lukas Görtler mit trüber Stimme im Video. «Wie ihr wisst, ist Fussball schnelllebig und man sucht immer wieder Herausforderungen im sportlichen Bereich.» Und: «Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist – aber ich bleibe.» Görtler, Publikumsliebling und Vorzeigekämpfer auf dem Platz, erlaubte sich den Jux, die Fans auf die falsche Fährte zu locken im Social-Media-Video. Ja, der Captain bleibt. Voraussichtlich bis 2026.

Lukas Görtler deutete seinen Abschied an. Um dann doch bis 2026 zu verlängern. Video: Youtube

1. August: Endlich wieder viele Zuschauer

Das Heimspiel gegen den FC Luzern am Nationalfeiertag wird nicht als grandioses St.Galler Spiel in Erinnerung bleiben. Nach einer frühen 2:0-Führung mussten die Ostschweizer in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen, ausgerechnet bei der Revanche gegen den Cupfinal-Gegner. Ein spezielles Spiel war es dennoch. Erstmals seit Februar 2020 durfte das Stadion wieder für alle geöffnet werden – Covid-Zertifikat vorausgesetzt. Über 12000 waren zugegen. Damit ging eine lange Durststrecke zu Ende. Im Frühjahr 2020 durften 1000 Personen ins Stadion, für ein Spiel im Herbst liess der Bund 10000 zu, bald darauf wurde, zu Beginn der zweiten Coronawelle, auf 100 Zuschauer begrenzt. 23 Spiele mit Zuschauerbegrenzung waren das insgesamt. Bisher zumindest ...

Viele Zuschauer. Und lange Zeit auch drei Punkte. Doch der FC Luzern glich kurz vor Schluss zum 2:2 aus. Bild: Ralph Ribi

21. August: Sion und die wilde Rangelei

Wieder ein Spiel, bei dem die St.Galler in der letzten Minute einen Gegentreffer erhalten. Über das 1:1 wird nach der Partie aber kaum gesprochen. Sion-Goalie Timothy Fayulu hört am Ende der Partie eine rassistische Beleidigung aus dem Espenblock, die Wut darüber und St.Gallens Ärger über verlorene Punkte sind eine gefährliche Mischung, die nach dem Schlusspfiff zu langen Rangeleien führt. Es folgen Bekenntnisse gegen Rassismus, Fayulus Anzeige gegen unbekannt und ein Verfahren der Swiss Football League (SFL) gegen den FC St.Gallen. Einige Wochen später wird das Verfahren eingestellt, weil zwar Verdächtige gefunden wurden, die rassistischen Verfehlungen aber nicht zweifelsfrei belegt werden konnten. Was bleibt, ist ein fahler Beigeschmack auf beiden Seiten. Und die Bilder von St.Galler Spielern und Verantwortlichen, die sich nicht zum ersten Mal in den Emotionen zu sehr gehen liessen. «Wir haben daraus gelernt», sagt Peter Zeidler Wochen später.

7. November: Überraschungssieg in Basel

Man hatte sich im Herbst Sorgen gemacht um den FC St.Gallen. Weil nach elf Runden erst neun Punkte auf dem Konto lagen. Dann plötzlich der Sieg gegen YB. Und kurz darauf die Bestätigung gegen den FC Basel, auswärts. Jenes 1:0 im St.Jakob-Park, als Élie Youan in der 87. Minute traf, schien definitiv die Wende zum Guten zu sein. Alain Sutters Klartext gegenüber den Spielern nach dem 2:5 bei den Grasshoppers schien also gefruchtet zu haben. Dachte man. Auf das Hoch folgte aber, wie so oft, eine Baisse – und die dauerte bis Ende Jahr an. Und vielleicht ja – man will es nicht hoffen – noch länger.

18. November: Einigkeit an der GV

Vor über 600 Aktionärinnen und Aktionären in der Olmahalle hielt der Klub seine Generalversammlung ab. Der Anlass verkam zum Festakt. Matthais Hüppi, der durch den Event führte, hatte die Lacher auf seiner Seite. Und die Zahlen auch: 879000 Franken Gewinn standen zu Buche. Weil der FC St.Gallen Bundesgelder bekommen und Transfereinnahmen generiert hatte. Und weil er solidarische Fans hatte, die ein Saisonabo kauften, das sie nicht nutzen konnten. Im kommenden Jahr sollten sie Publikumsaktien kaufen können.

Über 600 Aktionärinnen und Aktionäre hängen an den Lippen des Präsidenten Matthias Hüppi. Die GV des FC St.Gallen verläuft überaus harmonisch. Bild: Michel Canonica

5. Dezember: St.Gallen sieht rot

Im Heimspiel gegen die Grasshoppers flog Basil Stillhart wegen eines harten Fouls nach 18 Minuten vom Platz. Es war bereits die fünfte rote Karte im erst 16. Meisterschaftsspiel. Nun ja, «Bestwert» in der Super League. Wegen des Platzverweises spielten die St.Galler erst kopf- und dann chancenlos. Und verloren 0:4. Nach dem Zwischenhoch mit Siegen gegen YB und Basel war die Klatsche gegen die Zürcher die dritte Niederlage in Folge. Nicht zum ersten Mal ging die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler unter. Sie unterlag schon in Genf deutlich, verlor 1:5, ebenfalls nach einem Platzverweis früh im Spiel. Sie tauchte auch gegen GC schon einmal, im Oktober mit 2:5.

18. Dezember: Nicht nur das Spiel verloren

Welch ernüchternder Abend für den FC St.Gallen. Er verlor nicht nur sein letztes Spiel in diesem Jahr gegen den Leader, den FC Zürich, mit 1:3, sondern auch Ousmane Diakité. Bei einem Zweikampf rissen Kreuz- und Innenband in jenem Knie, das schon einmal schwer verletzt war. Der 21-Jährige fällt für den Rest der Saison aus. Mindestens. Ob der Malier im Profifussball noch einmal angreifen kann, darf bezweifelt werden. Im Klub stellten sich Fragen nach einem Ersatz. Überhaupt nach Verstärkungen. Denn er schloss die Hinrunde auf Rang acht ab, der Barrageplatz näher als Rang sieben. Die St.Galler hatten die meisten Gegentore kassiert und die meisten Niederlagen 2021. Sportchef Alain Sutter sprach davon, dass es nun um die Existenz des Klubs gehe. Die Finanzen sind gut, die Stimmung auch. Nur: Wie lange noch?

Schock zum Jahresende: Ousmane Diakité verletzt sich beim Gastspiel in Zürich schwer. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen