So erfolgreich war das Ostschweizer Sportjahr 2021

RÜCKBLICK Frauenpower in Tokio und zwei kräftige Kerle: So erfolgreich war das Ostschweizer Sportjahr Schnell machte anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio die Notiz die Runde, allein der Kanton St.Gallen sei erfolgreicher als ganz Spanien oder Österreich. Daniel Good 30.12.2021, 05.00 Uhr

Mountainbike-Olympiasiegerin Jolanda Neff. Bild: Manthey Stephane / Presse Sports (Tokio, 27. Juli 2021)

Schon in der ersten Olympiawoche holte Jolanda Neff aus Thal Gold mit dem Mountainbike. Später doppelte die Oberuzwiler Tennisspielerin Belinda Bencic mit Gold im Einzel und Silber im Doppel nach. Für Neff war es eine besonders schöne Geschichte, denn anderthalb Jahre zuvor hatte sie bei einem Trainingssturz einen Milzriss und innere Blutungen erlitten. Es war ein Vorteil für die Olympiasiegerin, dass die Spiele wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben wurden. Die Rheintalerin setzte einem historischen Schweizer Dreifacherfolg die Krone auf. Nie zuvor standen drei Schweizerinnen gemeinsam auf dem olympischen Podest.

Belinda Bencic nach dem olympischen Final. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE (Tokio, 31. Juli 2021)

Bencic hellte ihre Saisonbilanz mit den beiden Medaillen nachhaltig auf. So erfolgreich wie auf den olympischen Tennisplätzen war sie 2021 sonst nicht. Bencic wurde vor Neff zur «Schweizer Sportlerin des Jahres» gewählt. Beide Ostschweizerinnen haben reelle Aussichten, 2024 in Paris wieder olympische Meriten zu erlangen.

Die Lehrerin im prestigeträchtigen Olympiafinal

Eine Medaille im Mountainbiking gewann mit Silber auch Mathias Flückiger, dessen Teamchef der Thurgauer Ralph Näf ist. Einen feinen vierten Platz ergatterten in Tokio die St.Galler Sprinterinnen Riccarda Dietsche, die nebenbei als Lehrerin arbeitet, und Salomé Kora mit der Frauenstaffel. Eine Medaille verpasste das Schweizer Quartett in der Prestigedisziplin um nur zwei Zehntel. Um wenige Zehntelsekunden schrammte auch der Thurgauer Veloprofi Stefan Küng an den Olympischen Spielen in Japan an einer Medaille vorbei. Er wurde ebenfalls Vierter, revanchierte sich einige Wochen später aber mit dem zweiten Titel nacheinander an der EM im Zeitfahren.

Die Schweizer Staffelläufern Riccarda Dietsche. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE (Tokio, 5. August 2021)

Platz fünf gab es in Tokio für die Springreiter-Equipe mit dem Thurgauer Martin Fuchs. Diese Rangierung entsprach aber nicht den Erwartungen der ambitionierten Schweizer.

Der erfolgreichste Schweizer in Tokio ist ein Thurgauer

Wie Radfahrer Küng wartete auch Reiter Fuchs vier Wochen später an der EM mit wesentlich besseren Leistungen auf. Mit der Mannschaft wurde er Europameister, im Einzel holte er Silber. Im Dezember gewann Fuchs mit seinem neuen Pferd Leone Jei auch noch den prestigeträchtigen Grand Prix am CHI Genf. Fuchs’ langjähriges Erfolgspferd Clooney, mit dem er auch die Olympischen Spiele von Tokio bestritt, erlitt im August einen Weideunfall und geniesst nun den Ruhestand.

Ein olympisches Diplom holte mit Platz acht mit dem Bahnvierer auch der Thurgauer Radprofi Stefan Bissegger. Der 23-Jährige schnitt auf der Strasse aber wesentlich besser ab und triumphierte in drei Rennen im Rahmen der World Tour – wie Küng auch in einer Etappe an der Tour de Suisse 2021.

Viermal Gold für Marcel Hug an den Paralympics. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE (Tokio, 2. September 2021)

Der erfolgreichste Schweizer in Tokio war Marcel Hug. Der Thurgauer gewann an den Paralympics viermal Gold in den Rollstuhlrennen. Hug wurde erneut zum «Paralympischen Sportler des Jahres» gewählt. Er ist seit diesem Jahr auch Weltrekordhalter im Marathon und Marathon-Majors-Gewinner.

Im Schnee gab es ebenfalls Spitzenplätze für Sportlerinnen und Sportler aus der Ostschweiz: Der Werdenberger Jonas Lenherr wurde im Skicross Gesamtzweiter im Weltcup. Die für den SC Flumserberg lizenzierte Julie Zogg sicherte sich mit dem Snowboard zum vierten Mal den Weltcup-Gesamtsieg im Parallelslalom. Im Frauenhandball erreichte Brühl den Playoff-Final und gewann den Supercup.

Ostschweizer Dominanz im Sägemehl

Samuel Giger jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang des Kilchberger Schwingets gegen Kilian Wenger. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE (Kilchberg, 25. September 2021)

Der überragende Schwinger der Saison 2021 war Samuel Giger. Der 23-jährige Thurgauer gewann acht Kranzfeste. Er egalisierte damit den Rekord Jörg Abderhaldens aus dem Jahr 2004. Giger, der mittlerweile 22 Kranzfeste für sich entschieden hat, war auch gerüstet, als er am Kilchberger Schwinget zum wichtigsten Anlass der Saison in die Zwilchhosen stieg. Vor den Toren Zürichs gewann er den Wettkampf, der so bedeutsam ist wie das Eidgenössische, punktgleich mit dem St.Galler Damian Ott. Giger setzte sich auch zum vierten Mal am Bergfest auf der Schwägalp durch.

Damian Ott nach dem Festsieg am Kilchberger. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Kilchberg, 25. September 2021)

Der erst 20-jährige Ott, der Aufsteiger des Jahres, gewann neben dem Kilchberger auch die Bergkranzfeste auf dem Weissenstein und am Schwarzsee (mit einem Sieg gegen Giger).

