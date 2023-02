Radquer: Als Beat Breu 1988 in Hägendorf WM-Dritter wurde

RÜckblick Als Beat Breu vor 35 Jahren im Radquer WM-Dritter wurde: Medaille im Morast, Ärger auf dem Podest Am Wochenende findet in Belgien die Radquer-WM statt. Am 31. Februar 1988 gewann der ehemalige St.Galler Radprofi an der Heim-WM in Hägendorf Bronze bei den Profis. Es gab nicht nur Friede und Freude. Beinahe hätte Beat Breu nach der Siegerehrung 10'000 Franken Busse bezahlen müssen. Daniel Good Jetzt kommentieren 01.02.2023, 04.53 Uhr

Siegerehrung an der WM 1988 in der Schweiz: Weltmeister Pascal Richard links, im Leibchen mit Sponsoraufdruck der Dritte Beat Breu. Bild: KEYSTONE

Es gab eine Zeit, da hatten Radquerrennen in der Schweiz mehr Zuschauer als die meisten Fussballspiele in der NLA. Das ist heute anders. «Wie auf einer Beerdigung ist es. Und Wettkämpfe gibt es auch fast keine mehr», sagt Beat Breu. Er gewann 1988 vor Zehntausenden Fans in Hägendorf im Solothurnischen WM-Bronze bei den Profis, einen Rang vor dem fünffachen Weltmeister Albert Zweifel.

Der heute 65-jährige Breu hatte schon immer Querfeldeinwettkämpfe bestritten. Als Ausgleich zum Strassenrennsport. Weil er sich nach einem missglückten Gastspiel bei einer Mannschaft in Italien neu orientieren wollte, setzte er auf Quer. Mit dem berühmten Käseproduzenten aus dem Appenzellischen fand er einen guten Sponsor.

Kampf im Morast: Beat Breu in Hägendorf 1988 hinter dem nachmaligen WM-Zweiten Adrie van der Poel. Bild: Keystone

Am liebsten hatte er Morast als Unterlage. Als Leichtgewicht kam ihm dies in den Laufpassagen entgegen, zudem war er in der Lage, grosse Gänge zu bewältigen. Aber das Wichtigste: «Im Morast tat es nicht so weh, wenn du gestürzt bist.»

Auch die Ostschweiz war ein Quer-Hotspot

Als Breu am 2. November 1986 auf der Waid oberhalb von Zürich sein erstes Querrennen mit Ambitionen bestritt, gewann er auf Anhieb. Auch den Weltmeister Zweifel liess er hinter sich. «Die Prüfung auf der Waid war eine mit besonders vielen Zuschauern. Wie jene in St.Gallen, Altstätten und Wetzikon», sagt Breu. Auf der Zürcher Waid siegte er insgesamt fünf Mal.

Beim Tschutten verletzt er sich

Breu verbuchte 50 Siege in nationalen und internationalen Quers und wurde dreimal Schweizer Meister. Immer im Appenzeller-Käse-Trikot. Er qualifizierte sich für neun Profi-Weltmeisterschaften. Eigentlich zehn. Aber weil Breu bei einem Hallenfussballspiel mit Lehrern in Arbon einen Bänderriss erlitten hatte, musste er die Quer-WM 1991 auslassen.

An Weltmeisterschaften fand Breu nicht immer Verhältnisse vor, die nach seinem Gusto waren. Bei seiner Premiere 1987 in der damaligen Tschechoslowakei war der Parcours völlig vereist. Breu sagt: «Man hätte besser die Bobfahrer oder Denise Biellmann geschickt.» Biellmann war die beste Eiskunstläuferin im Land.

Ein harter Kampf auf der WM-Treppe

Ein Jahr später aber holte Breu zum grossen Coup aus. Es herrschten Bedingungen, die ihm zusagten. Auch wenn es ihm heute noch Schauer über den Rücken jagt, wenn er an die tückische WM-Treppe in Hägendorf denkt. Kalt war es ebenfalls. Breu, damals amtierender Schweizer Meister, biss jedoch auf die Zähne. Das musste er auch, denn die Konkurrenz war stark. Und das WM-Rennen dauerte unüblich lange. «Ein vierter Platz an einer WM ist in der Öffentlichkeit gar nichts wert», sagt Breu.

Beat Breu am 31. Januar 1988 an der Quer-WM in Hägendorf im Kanton Solothurn. Links der fünffache Weltmeister Albert Zweifel, der schliesslich Vierter wurde. Bild: KEYSTONE

Weltmeister wurde mit Pascal Richard ebenfalls ein Schweizer, Silber ging an den Niederländer Adrie van der Poel, den Vater des vierfachen Elite-Weltmeisters Mathieu van der Poel.

Das Trikot des Anstosses an der WM-Siegerehrung

Breu begab sich im Landesmeistertrikot mit dem Schweizer Kreuz zur Siegerehrung. Es war ja Heim-WM. Auf diesem Leibchen war aber auch das Logo des Sponsors zu sehen. Verbandsobere, die auf den mitunter aufmüpfigen Breu nicht gut zu sprechen waren, forderten ihn auf, das Trikot umgehend zu wechseln. Ein Sponsor habe nichts zu suchen auf dem WM-Podest. Man drohte Breu mit einer Geldstrafe von 10000 Franken.

Es stand auch ein Vertreter des Ostschweizer Käseherstellers in der Nähe. Dieser vernahm, dass Breu in der Bredouille war. Er sagte zu seinem Aushängeschild auf dem Podest: «Lass das Leibchen nur an. Wir übernehmen dann die Busse.»

Ein ungemütliches Morgenessen

Ein Jahr später war Breu der beste Schweizer an der WM. Aber in Frankreich schaute nur der vierte Platz heraus. Im Spurt musste der St.Galler dem Einheimischen Christophe Lavainne um zwei Zentimeter den Vortritt lassen. Der Renntag hatte für Breu ungemütlich begonnen. Auf die Frage eines Zeitungsreporters, was er nach seiner Karriere machen werde, sagte Breu im Vorfeld der WM unverblümt: «Aus dem SRB austreten.» SRB hiess der Radsportverband damals, heute Swiss Cycling.

Breus Aussage – zu lesen auf der Titelseite einer grossen Sonntagszeitung – verstimmte die Verantwortlichen im Schweizer WM-Lager 1989 erheblich. «Das war alles andere als ein angenehmes Morgenessen», sagt Breu.

Der Morastkönig stünde auf verlorenem Posten

Heute, sagt Breu, hätte er keine Chance im Querfeldeinsport. Kein Morast mehr, dafür Sand und viele, rasch aufeinanderfolgende Kurven mit engen Radien. «Es ist zu einem Geschicklichkeitsfahren geworden.» Die WM verfolgt Breu am Fernsehgerät. Er rechnet mit 50'000 Zuschauern. «Der Quersport ist in Belgien noch äusserst populär. Sie haben ja sonst nichts im Winter», so der ehemalige Champion.

