Cupspiel Nach Phasen der Vereinslosigkeit, die auf die Psyche schlugen, sagt der Rorschacher Pavlovic: «Hier im FC Chiasso schätzt man noch die Meinung der Älteren» Daniel Pavlovic lief für Bosniens A-Nationalteam und Sampdoria Genua auf. Heute spielt der gebürtige Rorschacher für den FC Chiasso. Beim Cupgegner des FC St.Gallen hat er wieder Mut gefasst nach schwierigen Jahren. Christian Brägger Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Heute beim FC Chiasso: Als 15-Jähriger bestritt der Rorschacher Daniel Pavlovic einst mit dem FC St.Gallen ein Testspiel gegen Valencia. Bild: Manuel Geisser/imago

Fussballer sind Wanderarbeiter. Vom einen Verein geht es in mitunter kurzen Abständen zum anderen, sie bleiben selten ein halbes Leben, und manchmal spielt es gar ein bisschen verrückt. Daniel Pavlovic weiss ein Lied davon zu singen. So kommt es, dass er heute mit Chiasso im Achtelfinal des Schweizer Cups den FC St.Gallen empfängt.

Daniel Pavlovic, das ist der Rorschacher, der zweimal für das bosnische A-Nationalteam spielte, für Frosinone und Sampdoria Genua in der Serie A, oder der Captain der Grasshoppers war. 33 Jahre alt ist der Linksverteidiger unterdessen. Bei normalem Karriereverlauf hätte man ihn jetzt irgendwo in Deutschland oder ennet der südlichen Grenze zur Schweiz erwartet, vielleicht sogar hier im Osten bei den Grünweissen, die er 2004 als 16-jähriger Junior für den Nachwuchs des SC Freiburg verlassen hatte. Nur nicht: bei den «Rossoblù» des FC Chiasso.

Pavlovic will nicht mehr länger warten

Chiasso ist nicht die Beletage des Fussballs, das ist es nicht einmal im Tessin. Bis in die 1990-er Jahre ein Liftklub zwischen der damaligen NLA und NLB, verschob sich diese Fahrt um eine Liga tiefer. Und nachdem die Pandemie den Verein in der Saison 2019/20 noch in der Challenge League «gehalten» hatte, wurde der Abstieg im Frühsommer und dem letzten Spiel gegen Xamax hauchdünne Tatsache.

Ein halbes Jahr hatte Pavlovic da bereits für Chiasso gespielt, er stand danach vor der Wahl: Wieder abwarten und schauen, welches Angebot möglicherweise reinkommt; oder für die Tessiner in der dritthöchsten Liga der Schweiz weiterspielen und damit auf der sicheren Seite sein. Also unterschrieb er trotz Offerten aus der Challenge League einen Vertrag bis 2023, mit der Option auf Verlängerung. Pavlovic wollte den Traum und die Leidenschaft weiterleben, ein Fussballer zu sein. Die vergangenen Jahre hatten ihn ja gelehrt, nicht mehr zu zaudern wie einst, als er auf Leute hörte, die einen Wechsel zu Chievo Verona versprachen und danach nicht einhielten. Oder wie einmal, als er Offerten aus Polen, Aserbaidschan oder Rumänien verstreichen liess, weil er sich Besseres erhoffte.

Daniel Pavlovic spielte im Frühjahr 2019/20 für Lugano. Bild: Samuel Golay/Key

Ja, das Gefühl, vereins- und somit arbeitslos zu sein, kannte der Fussballer nach den Engagements bei Crotone oder Perugia, auch das Intermezzo im Frühjahr 2019/20 bei Lugano hatte dazu geführt. Damals kam ihm beim Super-League-Klub auch eine Verletzung in die Quere. Er sagt: «In diesen Jahren bin ich regelrecht zwischen Stuhl und Bank gefallen, dann kam Corona und damit die Vorsicht der Klubs. Dabei wäre es die Zeit gewesen, in der ich als Profi auf dem Zenit war.»

Es war keine einfache Zeit, ein mentaler Prozess setzte ein, Gedanken an das Karriereende kamen hoch, es ging Pavlovic nicht gut. Das Gefühl einer Mannschaft fehlte und was sie einem gibt, dafür war jenes der Isolation da. Häufig trainierte er alleine, um fit zu sein für den Tag X, der allem wieder die gute Richtung gibt.

«Das schlug mir auf die Psyche, solche Phasen sind nicht für jeden gemacht. Fussball ist sehr oft Business, wenn es dir nicht gut geht, interessieren sich nur wenige Leute für dich.»

Und weil Pavlovic nicht stempeln ging, fehlte der Lohn.

Der FC Chiasso unterhält einen vollständigen Profibetrieb, trainiert täglich mindestens einmal. «Selbstverständlich ist die Qualität anders als in der Super League, die Belastung ist aber identisch», sagt Pavlovic. Die Tessiner wirken wie ein Team von Desperados, die es vielleicht ein letztes Mal wissen und nochmals etwas erreichen wollen, im Cup nach Siegen gegen den FC Unterstrass und den FC Porrentruy (beide 2. Liga interregional), und natürlich mit einer Rückkehr in die Challenge League.

Der 32-jährige Michel Morganella ist hier engagiert, der 2012 nach einem bösen Twitterbeitrag gegen Südkorea das Schweizer Olympiateam verlassen musste. Oder der 37-jährige Schwede Alexander Farnerud, einst Profi bei Stuttgart, Torino oder YB. Wie auch der fünffache Schweizer Nationalspieler François Affolter und der 34-jährige Ex-Servettien Andrea Maccoppi. Daneben sind viele Jungprofis im Kader, die den Sprung in den bezahlten Fussball schaffen wollen, unter anderen aus der U21 des Team Ticino.

«Das Projekt ist spannend. Zudem zählen hier die Ratschläge der Älteren noch im Gegensatz zu anderen Klubs. Es ist in einem Team doch die Mischung, die es ausmacht.»

Sagt einer, der am eigenen Leib schmerzlich erfahren hat, dass im bezahlten Fussball die Vereine tendenziell nur noch günstige Junge suchen.

Der grosse Wow-Vertrag ist es nicht mehr, dafür das Leben gut

Absteiger Chiasso soll dem ambitionierten Hauptaktionär und Klubbesitzer Andrej Ukrainets, einem Israeli, attraktiven wie erfolgreichen Fussball zeigen, enttäuschte aber bislang als aktuell Dritter hinter Leader Breitenrain und dem Kantonsrivalen Bellinzona. Das nagt umso mehr nach dem perfekten Saisonstart mit vier Siegen. Und die fehlenden Punkte machen nervös, gerade im Tessin, wo die Zündschnüre eher kürzer sind. Deshalb wurde vor einer Woche Trainer Baldo Raineri entlassen und leitet nun Andrea Vitali, zuvor Raineris Assistent, das Team an.

Nach einer eben kurierten Knieverletzung dürfte Pavlovic im Cup eine untergeordnete Rolle einnehmen, er sagt: «Wir haben sicher eine Chance, der FC St.Gallen war in letzter Zeit nicht gerade bombastisch.» Dem Rorschacher gefällt das Leben im Tessin, er wohnt in Lugano und ist froh, noch immer vom Fussball leben zu können. Aber es sei kein Vergleich zu früher und nicht «der grosse Wow-Vertrag». Verkauft werden kann Pavlovic in seinem Alter nicht mehr, noch ist es nicht so weit, aber langsam an der Zeit, sich mit dem Ende zu beschäftigen, und was danach kommt. Einen ersten Trainerkurs hat er vor Jahren absolviert, für Pavlovic ist klar, dass er im Sport bleiben will. Und dass er dann bereit sein wird.