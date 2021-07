Rigi-Schwinget Samuel Giger gelingt der grosse Triumph – auch ein 18-jähriger St.Galler begeistert Der Thurgauer Samuel Giger gewinnt in Ibach den Rigi-Schwinget mit sechs Siegen. Der junge Toggenburger Werner Schlegel entscheidet fünf Gänge für sich. Claudio Zanini 11.07.2021, 20.56 Uhr

Sekunden nach dem Sieg: Samuel Giger ballt die Faust (rechts), Mike Müllestein schlägt die Hände vors Gesicht. Gian Ehrenzeller/Keystone (Ibach, 11. Juli 2021)

Samuel Giger hat sich gewandelt, seit er 2019 letztmals am Eidgenössischen im nationalen Fokus stand. Er hat sich geöffnet, was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt. Er taucht etwa viel mehr in Medienformaten auf.

Seit Frühling 2020 betreibt er einen Instagram-Account und eine neue Website. Und nachdem er jahrelang ohne Sponsoren auskam, schloss er in diesem Jahr einen Werbevertrag mit einem grossen Detailhändler ab.

Giger konstant auf hohem Niveau

Sportlich aber hat sich kaum etwas verändert. Giger schwingt mit seinen 23 Jahren konstant auf hohem Niveau. Technisch stark, sehr explosiv, aber auch mal bedacht, wenn es darum geht, am Boden fertig zu arbeiten. Körperlich habe er zwar etwas zugelegt, sagte er am Sonntag in Ibach, aber mit Verstand. «Ich wollte nicht nur Masse zulegen, sondern fit bleiben, die Wendigkeit behalten.» Es ist ihm gelungen, wie der Festverlauf zeigte.

Samuel Giger in dieser Form kann einem Wettkampf den Sauerstoff, die Spannung, entziehen. Am Innerschweizer Schwingfest vor einer Woche nahm er nach dem Gestellten gegen Joel Wicki nie wirklich Fahrt auf, die Maximalnoten fehlten.

Am Rigi-Schwinget hatte es keinen Wicki im Teilnehmerfeld. Auf dem Papier war Mike Müllestein der stärkste Innerschweizer Gegner, weil er der einzige Eidgenosse der Gastgeber war. Aus der Nordwestschweiz musste Giger mit Patrick Räbmatter rechnen. Nach vier Gängen hatte er beide auf dem Notenblatt, Müllestein und Räbmatter. Und er hatte beide besiegt. Wer sollte da noch kommen?

Erfrischender Werner Schlegel

Im dritten Gang verliert Werner Schlegel (links) gegen Mike Müllestein. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Man musste sich hie und da kneifen am Fusse der beiden Mythen in Ibach, dass die drei Sägemehl-Plätze auf der Sportanlage Wintersried das Rigi-Bergfest darstellen. Es war gelinde gesagt weniger kompetitiv an der Spitze als in anderen Jahren.

Von den sechs angetretenen Eidgenossen behielten nur drei ihre Chancen auf den Tagessieg. Die Nordostschweizer Beni Notz und Stefan Burkhalter, der es mittlerweile auf stolze 47 Jahre bringt, fielen sehr früh zurück. Der Nordwestschweizer Andreas Döbeli verlor einmal, stellte dreimal – und verpasste den Kranzgewinn deutlich.

So sorgten viele Mittelschwinger für die Musik. Allen voran der erfrischende Werner Schlegel. Der 18-jährige St.Galler, der vor einer Woche am Appenzeller Kantonalen in Urnäsch seinen ersten Kranzfestsieg holte, gewann fünf Gänge und verlor einzig gegen Mike Müllestein.

Wenn Giger die Maximalnoten holt, sind aktuell nur die Plätze ab Rang 2 zu haben. Nach 5 Minuten und 40 Sekunden gewann er den Schlussgang gegen Mike Müllestein, nach einem Kurzversuch mit Nachdrücken am Boden. Giger sagte: «Jeder Gang ist auf seine Art speziell. Es ist sehr gut gelaufen, ich bin sicher mit dem ganzen Tag super zufrieden.» Trotz der neuen Offenheit, eines hat Giger beibehalten. Die sachliche, manchmal etwas gar trockene Art, zu kommunizieren.