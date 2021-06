Rhythmische Gymnastik: Chiara Dotzauer ist Schweizer Meisterin

Rhythmische Gymnastik Chiara Dotzauer wird Schweizer Meisterin – nun fliegt sie an die EM nach Bulgarien Die 15-jährige Andwiler Gymnastin lässt in Genf alle Konkurrentinnen hinter sich und sichert sich damit das EM-Ticket. Ives Bruggmann 07.06.2021, 16.10 Uhr

Chiara Dotzauer zeigte ihre Choreographien mit viel Eleganz, Anmut und Ausdruck. PD

Bereits am Qualifikationswettkampf von Mitte Mai in St.Gallen kündigte Chiara Dotzauer von der Rhythmischen Gymnastik TV Teufen an, dass sie ihre Höchstleistung abrufen und ihre Übungen fehlerfrei turnen kann. Die anspruchsvollen Körperelemente in Verbindung mit dem Handgerät verlangen von den Gymnastinnen absolute Perfektion. Trotzdem konnte die Athletin des Regionalen Leistungszentrums RG Ost St.Gallen an der Schweizer Meisterschaft nochmals zulegen.

Steigerung gegenüber der Qualifikation

Chiara Dotzauer startete am Samstag mit einer fehlerfreien Keulenübung in den Wettkampf und wurde dafür mit 18.30 Punkten belohnt. Auch die souverän geturnte Übung mit dem Ball brachte hohe 19.40 Punkte. Trotzdem hatte ihre stärkste Konkurrentin, Axelle Amstutz, GR Neuchâtel, nach zwei Handgeräten die Nase um 0.2 Punkte vorn (17.40 Keulen/20.50 Ball). Dotzauer zeigte Nervenstärke und lieferte eine fehlerfreie Choreographie mit dem Reif ab. Diese bezeichnet die Gymnastin aktuell als ihre Lieblingsübung. Die hohen Schwierigkeiten und die saubere Ausführung wurden mit 18.55 Punkten bewertet – 1.30 Punkte höher als die Übung von Amstutz. Chiara Dotzauer zeigte ihre Choreographien mit viel Eleganz, Anmut und Ausdruck. Mit total 56.25 Punkten sicherte sie sich souverän den Schweizer Meister Titel in der höchsten Kategorie P6 Elite, vor Axelle Amstutz (55.15 Punkte) und Vivien Winiger, RG Rüschlikon (48.20).

Die Andwilerin Chiara Dotzauer mit der Goldmedaille. PD

Dotzauer ist nominiert für die EM in Varna

Für den gleichzeitig ausgetragenen Qualifikationswettkampf für die EM von kommender Woche in Varna/Bulgarien wurde die Bandübung mitgewertet. Dotzauer überzeugte auch hier das Kampfgericht mit einer sauberen Bandführung und erreichte 16.15 Punkte – Amstutz erhielt 16.90. Schlussendlich konnte Chiara Dotzauer auch den Qualifikationswettkampf für die EM mit 72.40 Punkten für sich entscheiden – Amstutz erreichte 72.05. Livia Chiariello, RG TV Länggasse, konnte krankheitsbedingt nicht an diesem letzten Qualifikationswettkampf teilnehmen und ist aufgrund der Reglemente aus dem Selektionsverfahren ausgeschieden. Obwohl Chiara Dotzauer das Duell gegen Axelle Amstutz an der Schweizer Meisterschaft für sich entscheiden konnte, wird sie nur als Ersatzgymnastin nach Varna reisen. Amstutz wird die Schweiz als einzige Gymnastin an der Europameisterschaft vertreten, da sie für die drei Selektionswettkämpfe aufgrund der festgelegten Kriterien mehr Punkte auf dem Konto hat – Dotzauer musste verletzungsbedingt am zweiten Qualifikationswettkampf pausieren.

Mit dem Ball erreichte Chiara Dotzauer 19.40 Punkte. PD

Weitere Medaillenplätze fürs Leistungszentrum RLZ RG Ost St.Gallen

Weitere Kadergymnastinnen unter Cheftrainerin Madina Ankosi konnten Podestplätze erreichen: Lea Schefer (3. Platz im Mehrkampf Juniorinnen P5 und 3. Platz im Gerätefinal mit Ball), Ana Zeller (2. Platz) und Lhadon Tsensatsang (3. Platz), beide im Gerätefinal Reif P3. Zudem gewann die Gruppe des Leistungszentrums RLZ RG Ost St. Gallen in der Kategorie Jugend G1 ohne Handgerät mit einer souveränen Leistung die Silbermedaille (Leni Leufen, Mia Engel, Lhadon Tsensatsang, Florentine Bentz, Maria Lara Gizdovski, Ana Zeller).