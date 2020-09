Revanche geglückt – Wil ringt den FC Aarau mit 3:1 nieder Nach dem Aus im Schweizer Cup starten die Wiler mit einem Auswärtssieg in die neue Challenge League Saison. Trotz einem frühen Rückstand können die Ostschweizer die Partie im Brügglifeld drehen und gehen nicht ganz unverdient als Sieger vom Platz. Gianluca Lombardi 19.09.2020, 21.30 Uhr

FCZ-Leihgabe Maren Haile-Selassie bejubelt seinen Ausgleichstreffer. Bild: Gianluca Lombardi

Nach einem kurzen Wiler Störfeuer zu Beginn der Partie, übernahmen die Hausherren fortan das Spieldiktat. Die Wiler agierten zu passiv und griffen ihren Gegner zu spät an. Der FCA nutze diese Räume im Zentrum, um seinen Gegner jeweils mit viel Tempo zu konfrontieren. Nach einem stehenden Ball wurden die Gastgeber ein erstes Mal belohnt.

Die Salzburger Leihgabe Philipp Köhn machte dabei im Wiler Tor keinen guten Eindruck. Er konnte den hohen Ball nur ungenügend abwehren und legte so für Shkelzen Gashi auf. Doch die TV-Bilder entlasten den Schlussmann. Er wurde im 5-Meter-Raum regelwidrig behindert. Dieser Treffer hätte nicht zählen dürfen, Schiedsrichter Stefan Horisberger vertrat hier aber eine andere Meinung.

Es dauerte rund eine halbe Stunde bis auch die Wiler in der Partie waren. Zuvor liessen die Aarauer einiges an Chancen liegen und hielten so die Gäste am Leben. Die Strafe dafür sollte in der zweiten Halbezeit noch folgen. Vor der Pause wollte den Wiler kein Treffer gelingen, auch wenn Sie einige Male gefährlich vor dem Tor auftauchten.

Kaltschnäuzige Wiler drehen auf

Die erste Chance nach der Pause hatte der FC Aarau. Schon fast symptomatisch liessen die Hausherren diese liegen. Spätestens jetzt drehten die Wiler auf. Nach einer Stunde war Maren Haile-Selassie zu Stelle und glich für die Wiler aus. Nun war es ruhig im Aarauer Brügglifeld, denn nur zwei Minuten später brachte Valon Fazliu die Wiler sogar in Führung.

Der Aarauer Widerstand war nun weitestgehend gebrochen. Jetzt waren es die Wiler die am Drücker waren und dem Sieg entgegenrannten. Zwar verzeichnete das Heimteam noch den einen oder anderen Abschluss, zählbares wollte dabei aber nicht mehr herausspringen. Spätestens als Bledian Krasniqi in der 90. Minute auf 3:1 stellte, war der Sieg für die Wiler im Trockenen.

Damit ist dem FC Wil die Revanche für die Cupniederlage in der Vorwoche mehr als nur gelungen. Nachdem es die Aarauer erneut verpasst haben aus ihren Chancen Kapital zu schlagen, bewiesen die Wiler vor dem Tor deutlich mehr Ruhe. Am Ende war dieser Sieg der Äbtestädter nicht komplett verkehrt und der gerechte Lohn für viel Einsatz.

Telegramm:

FC Aarau – FC Wil 1900 1:3 (1:0)

Brügglifeld, Aarau: 960 Zuschauer – Schiedsrichter: Horisberger.

Tore: 12. Gashi 1:0, 61. Haile-Selassie 1:1, 63. Fazliu 1:2, 90. Krasniqi 1:3.

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Caserta; Jäckle; Rrudhani (67. Rrudhani), Zverotic (67. Schneider); Balaj (62. Misic), Gashi, Spadanuda.

Wil: Köhn; Talabidi, Izmirlioglu, Sauter, Kronig; Muntwiler, Krasniqi; Ballet (89. Sarcevic), Fazliu, Haile-Selassie (84. Mayer), Camara (70. Jones).

Bemerkungen: Aarau ohne Thaler, Hajdari, Verboom, Peralta (alle verletzt), Schindelholz (krank), Lujic und Alounga (beide nicht im Aufgebot). Wil ohne Klein, Brahimi, Ndau, Ismaili (alle verletzt) und Paunescu (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 26. Muntwiler, 51. Ballet, 74. Krasniqi, 85. Köhn.