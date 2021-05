Die Schweiz stellt die besten Springreiter der Welt

REITEN Olympiacasting in St.Gallen: Der Schweizer Equipenchef hat die Nummern eins und drei der Welt im Kader Vom 4. bis 6. Januar findet der CSIO St. Gallen statt. Die Schweiz testet im Nationenpreis das Team für Tokio. Peter Wyrsch 29.05.2021, 05.00 Uhr

Michel Sorg, seit Herbst 2020 Schweizer Equipenchef. Bild: Schweizerischer Verband für Pferdesport

Glücklich ein Mensch, der keine beruflichen Sorgen hat. Solche kennt Michel Sorg, der neue Equipenchef der Schweizer Springreiter, nicht. Im Gegenteil. Er hat für das Schweizer Team die Qual der Wahl. Mit den gesetzten Zugpferden Steve Guerdat und Martin Fuchs streben am Sonntag, 6. Juni, Bryan Balsiger und Beat Mändli am CSIO St.Gallen den ersten Schweizer Nationenpreissieg seit 25 Jahren an.

«Das erklärte Ziel für St.Gallen ist der Heimsieg. Es wird nach zehn zweiten Plätzen im Gründenmoos endlich Zeit, wieder zuvorderst bei der Siegerehrung zu stehen», sagt Sorg unmissverständlich. Der 36-jährige Genfer, der das Erbe von Andy Kistler angetreten hat und in St.Gallen seinen Einstand als Teamverantwortlicher an einem Fünfsterne-Turnier gibt, hat das derzeit stärkste verfügbare Team nominiert.

Steve Guerdat, die Nummer eins der Welt, 2019 mit Bianca im Einsatz. Bild: Rolf Vennenbernd / dpa

Der Weltranglistenerste Steve Guerdat und Europameister Martin Fuchs sind sowohl für die Olympischen Spiele Anfang August in Tokio als auch für die Europameisterschaften auf Rasen Anfang September auf den Anlagen des ehemaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum gesetzt. Gesucht sind das dritte und vierte Schweizer Paar, wobei der aufstrebende und gut berittene Schweizer Meister Bryan Balsiger den dritten Platz in der Equipe einzig noch bestätigen muss.

Martin Fuchs mit Silver Shine 2020 in Basel. Bild: imago-images.de

Mändli oder Schurtenberger

Um Platz vier und die Rolle des Ersatzreiters in Tokio, wo erstmals nur drei Paare ohne Streichergebnis im Team-Wettbewerb starten dürfen, duellieren sich der ehemalige Weltcup-Sieger Beat Mändli mit Dsarie und Niklaus Schurtenberger mit seiner Neuerwerbung Silver Shine, den er von Martin Fuchs übernommen hat. Beide Reiter sind erfahren, Mändlis Stute Dsarie, 2018 GP-Zweite in St.Gallen, allerdings mit ihrem Reiter erprobter.

Für den Nationenpreis in St.Gallen, den 25. insgesamt, hat sich Sorg für Mändli entschieden. An den CSIO in La Baule oder Rotterdam, wo die Schweizer Equipe in Europas Spitzenliga ebenfalls teilnimmt, wird wohl Schurtenberger mit seinem Schimmel seine Chance erhalten. Sorg hat hehre Ziele für seine erste ganze Saison. «Wir rechnen uns sowohl in Tokio als auch an der EM in Riesenbeck Medaillenchancen aus, mit der Mannschaft oder im Einzel.» Und weiter:

«Schliesslich stellen wir seit über zwei Jahren mit Steve Guerdat und Martin Fuchs die derzeitigen Nummern eins und drei der Weltrangliste. Und selbstverständlich möchten wir unseren Platz in Europas Spitzenliga halten können.»

Der Equipenchef hat auch die Zukunft im Blick: «Ich möchte die Lücke zwischen den Spitzenreitern und dem Nachwuchs schliessen. Deshalb fördern wir auch junge Talente und geben ihnen Einsatzmöglichkeiten, sich auf höchster Stufe zu empfehlen.» Sorg denkt dabei an Elin Ott, Edouard Schmitz, Elian Baumann, Aurelia Loser, Audrey Geiser, die alle vom 3. bis 6. Juni in St.Gallen als Einzelreiter am Start sein werden.

Am 5. Juli nach dem CSIO Rotterdam wird die Schweizer Selektionskommission die vier Reiterpaare für Tokio nennen müssen. «Wir werden drei Fixpaare sowie das Ersatzpaar nominieren. Das Puzzle ist dann zusammengesetzt», sagt Sorg.

Von Lüttich fliegen die Spitzenpferde nach Tokio und verbringen in Japan eine Woche vor der ersten Prüfung. Die Reiter folgen später nach und werden in einer Bubble im olympischen Dorf untergebracht. Sorg optimistisch:

«Am 8. August wollen wir dann mit Medaillen aus Japan zurückkehren.»

Jung und schwungvoll Reiten

Michel Sorg hat im Herbst 2020 mitten in der Coronazeit als Equipenchef der Schweizer Springreiter ein schwieriges Erbe angetreten. Der zurückgetretene und erfolgreiche Schwyzer Andy Kistler hat dem 36-jährigen Genfer aber ein Klasseteam mit den Leadern Steve Guerdat und Martin Fuchs sowie deren Trainer und Coach Thomas Fuchs hinterlassen. «Ich habe mich nach Rücksprache mit meiner Frau und bleibenden Eindrücken im Juni 2019 am CHIO Aachen entschieden, dieses Amt anzutreten», verrät der eloquente, zweifache Familienvater, der sich fliessend zweisprachig ausdrücken kann. Sorgs Mutter ist in der Ostschweiz aufgewachsen.

Das Reiten hat ihn früh gepackt. Parallel zu einer Zirkusschule, die er während zehn Jahren besuchte, lernte er auch reiten. «Ich nahm klassische Reitstunden und wollte Profireiter werden. Daraus wurde aber nichts», erzählt Sorg. Das Reiterbrevet und die Lizenz erwarb er indes. Nach der Matura wand er sich dem Journalismus zu. Beim Pferdemagazin «Cavalier Romand» stieg er ein, absolvierte eine zweijährige Journalisten-Stage, arbeitete beim TV Lausanne und bei Radio Genf und moderierte beim Teleclub der Westschweiz Sportsendungen.

Sein Kommunikationsgeschick und seine Lebhaftigkeit blieben auch den Veranstaltern des CHI Genf nicht verborgen. Sorg wurde Speaker, ist in Genf verantwortlich für Marketing, Kommunikation und kümmert sich auch um Sponsoring und Sport. Inzwischen ist er zum Vizedirektor des CHI aufgestiegen, was ihn zu 50 Prozent beschäftigt.

Er sieht sich als Praktiker, Vermittler, Bindeglied und Motivator, gilt als Perfektionist und möchte dem Springreitsport zu mehr Popularität verhelfen.