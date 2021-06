CSIO St.Gallen: Massnahmen für Mensch und Tier ermöglichen Anlass

Pilotprojekt im Sport Reiten in der Blase: Unter diesen Bedingungen für Mensch und Tier kann der CSIO St.Gallen ab Donnerstag mit 1000 Zuschauern stattfinden Der CSIO St.Gallen wird zu einem Pilotprojekt. Die Organisatoren setzen strenge Schutzmassnahmen um, damit 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingelassen werden können. Auch für die Pferde gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Patricia Loher 02.06.2021, 05.00 Uhr

Auch er ist froh um die Startgelegenheiten in St.Gallen: Der Weltranglistenerste Steve Guerdat. Bild: Urs Bucher

Wenige Stunden vor dem Start steht der Entscheid: Das Springreitturnier CSIO ist vom Kanton St.Gallen als Pilotprojekt bestimmt worden. Mit solchen Testanlässen soll aufgezeigt werden, dass Veranstaltungen in Coronazeiten mit Publikum ohne Risiken möglich sein können.

So sind im St.Galler Gründenmoos von Donnerstag bis Sonntag pro Tag unter strengen Schutzmassnahmen 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

Marco Sessa, Leiter Infrastruktur CSIO PD

Marco Sessa, der Covid-19-Verantwortliche und Leiter Infrastruktur des CSIO St.Gallen, sagt:

«Wir waren auf alles vorbereitet.»

Man verfüge über ein Schutzkonzept, das es erlaube, auf Öffnungen zu reagieren. «Auch kurzfristig», so Sessa.

Nach der Absage im vergangenen Jahr wurden unter der Leitung von OK-Präsidentin Nayla Stössel für 2021 drei Szenarien erarbeitet. Das Szenario «Gold» mit normalen Kapazitäten, das Szenario «Silber» mit bis zu 1000 Zuschauern und das Szenario «Bronze» ohne Publikum. «Die Variante Gold mussten wir schon Ende des vergangenen Jahres abhaken», sagt Stössel.

Kein Unterhaltungsprogramm

Früh war auch klar, dass die Organisatoren auf ein Unterhaltungsprogramm verzichten würden, obwohl es doch einiges zu feiern gäbe: Dieses Jahr wird der prestigeträchtige Nationenpreis der Schweiz bereits zum 25. Mal auf St.Galler Boden ausgetragen. Der Höhepunkt des Turniers findet am Sonntag statt.

Einlass erhalten ab Donnerstag nur getestete, geimpfte oder genesene Personen sowie Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Im Gründenmoos ist ein Testzentrum eingerichtet, wo auf eigene Kosten ein Antigen-Schnelltest abgegeben werden kann. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Es zählt nur ein PCR- oder Antigen-Schnelltest eines Testzentrums, Spitals oder eines Arztes. Diese dürfen zudem nicht älter sein als 72, beziehungsweise 24 Stunden.

Ein Bild aus früheren Zeiten mit gut besetzten Rängen im Gründenmoos: Martin Fuchs und Chica begeistern 2019 das Publikum. Michel Canonica

Die Veranstalter setzen auf Contact-Tracing

Die Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch Medienschaffende, OK-Mitglieder sowie Reiter und Helfer bewegen sich anschliessend in einer «Bubble», in einer «Blase». So soll verhindert werden, dass das Virus eingeschleppt wird.

Am Eintrittsbadge ist ein Transponder angebracht, der die Bewegungsdaten aufzeichnet, um das Contact-Tracing sicherzustellen. Falls einer der Besucher an Covid-19 erkrankt, kann festgestellt werden, ob sich diese Person länger als 15 Minuten und mit weniger als eineinhalb Metern Abstand zu anderen Leuten aufgehalten hat. Nur diese müssen sich anschliessend in Quarantäne begeben.

«Unser System funktioniert wie die Covid-App. Der Datenschutz ist gewährleistet. Erst der Tracer, der mit den Personen Kontakt aufnimmt, erfährt die Namen», sagt Sessa, ehemaliger Stadionmanager beim FC St.Gallen.

«Kontakte auf ein Minimum reduzieren»

Zugänglich sein wird im Gründenmoos nur die Tribüne mit den Sitzplätzen. Die Verpflegung darf ausschliesslich dort eingenommen werden. Auf der Website des Veranstalters steht: «Persönliche Kontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren.» Eine Volksfeststimmung wie in früheren Jahren wird also nicht aufkommen.

Und dann kam auch noch das Herpesvirus

Während sich die CSIO-Organisatoren in den vergangenen Monaten mit den drei Szenarien befassten, verbreitete sich eine weitere Schreckensnachricht. Im März brach an einem Turnier in Valencia das aggressive Herpesvirus aus, das für Pferde tödlich enden kann.

Der Weltreiterverband FEI untersagte sämtliche Pferdesportveranstaltungen bis zum 11. April. OK-Präsidentin Stössel gesteht:

Nayla Stössel, Ok-Präsidentin CSIO St.Gallen Urs Bucher

«Mein erster Gedanke war: Muss das auch noch sein?»

Schliesslich habe man das «Schutzkonzept Covid-19» durch ein «Schutzkonzept Herpes» ergänzt.

Nun ist die Lage offenbar unter Kontrolle. Trotzdem gelten in St.Gallen auch für die Tiere besondere Sicherheitsvorkehrungen. Die Stallungen wurden massiv verkleinert. Während früher 280 Pferde unter einem Dach untergebracht waren, sind es heuer in einzelnen Trakten nur noch je 22. 300 Boxen wurden aufgebaut. Eingestallt werden die Tiere nach Herkunft, zudem gilt Einbahnverkehr und Hundeverbot. Die Boxen werden laufend desinfiziert.

Contact-Tracing auch für die Pferde

Ausserdem kommt auch bei den Tieren das Konzept der Rückverfolgung zum Zug. Sessa sagt: «Wir verfügen über ein Contact-Tracing für die Besucherinnen und Besucher. Also können wir dies auch für die Pferde anwenden.»

Sobald ein Tier die Box verlässt, wird auf der Kopfnummer ein Streifen angebracht, der die Wege des Pferdes aufzeichnet. Sollte das Virus auftauchen, können so auch bei den Tieren rückwirkend alle Kontakte mit anderen Pferden festgestellt werden. Turnierdirektor Thomas Zweifel sagt: «Wir unternehmen alles, um Mensch und Tier bestmöglich zu schützen.»