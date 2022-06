Pferdemäzen Luigi Baleri unterstützt Martin Fuchs

Reiten Autohändler Luigi Baleri unterstützt mit seinem Vermögen Springreiter Martin Fuchs und sagt: «Kein anderes Pferd kann Clooney toppen» Der Italo-Schweizer Luigi Baleri unterstützt Weltcup-Sieger Martin Fuchs seit über 15 Jahren. Peter Wyrsch Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Springreiter Martin Fuchs und Mäzen Luigi Baleri (rechts) verbindet nicht nur eine Partner-, sondern eine Freundschaft. Bild: Katja Stuppia

Schlapphut, ein rundes, pausbäckiges Gesicht, Bartstoppeln. Untersetzt, meist gut gelaunt, emotional, ungeduldig: Das ist Luigi Baleri, 72-jährig, erfolgreicher Autohändler. Der Italo-Schweizer ist seit rund 15 Jahren Hauptmäzen der Sportpferde von Martin Fuchs. Seit der knallharte Geschäftsmann, gewitzte und erfolgreiche Autoverkäufer aus der Lombardei vehement und mit Begeisterung auch auf nur eine Pferdestärke setzt, ist der Aufstieg von Martin Fuchs in den Pferdesport-Olymp möglich geworden.

«Ich bin in der glücklichen Lage, mit Luigi Baleri und Adolfo Juri über zwei unglaublich grosszügige Mäzene zählen zu können», sagt Weltcup-Sieger Martin Fuchs. «Ohne sie hätte ich in meinen jungen Jahren meinen Aufstieg und meine Erfolge nicht feiern können. Sie vertrauen uns und setzen uns nicht unter Druck.»

Pferde machen Spitzenpaare

Ohne Pferd ist jeder Reiter ein Fussgänger. Und nur mit Spitzenpferden unter dem Sattel sind im weltweit umfassenden Concours-Sport Spitzenresultate möglich, denn mindestens ein Drittel eines erfolgreichen Paares steuert das Pferd bei.

Rund ein Dutzend Sportpferde stellt Baleri der Familie Fuchs in Wängi zur Ausbildung und Förderung für den Spitzensport zur Verfügung. Mit dem Belgien-Wallach Riot Gun, der unter Beat Grandjean und Lesley McNaught Schweizer Elitemeister geworden war, begann die Pferde-Liaison und Interessengemeinschaft Baleri/Fuchs. Sie entwickelte sich bis zur Weltranglistenspitze. Diese erklomm Martin Fuchs, der Sohn der ehemaligen Schweizer Meister Renata und Thomas Fuchs, erstmals im Januar 2020. Dies machte vor allem der Überflieger Clooney möglich, der Königsmacher in Baleris Pferde-Imperium. Der Schimmel war bis zu seinem tragischen Unfall nach den Olympischen Spielen in Tokio das wohl beste Springpferd der Welt. Über drei Millionen Franken Preissumme haben der Zürcher Schlaks und der imposante Schimmel zusammen gewonnen.

Luigi Baleri hat in neue Pferde investiert. Davon profitiert Martin Fuchs. Bild: Katja Stuppia

Autohändler Baleri, einst selbst nur ein untalentierter und ungeduldiger Reiter, hat im Dezember 2017 einen Verkauf des zuverlässigen und wendigen Schimmels in die Vereinigten Staaten verhindert und Clooney erworben. «Ich finde alle meine Pferde grossartig», erwähnt der in Gazzaniga in der Nähe von Bergamo als Einzelkind eines Giessers geborene Mäzen.

«Aber Clooney kann kein anderes Pferd toppen. Er ist und bleibt einzigartig.»

Lebensabend in Frankreich

Die derzeitigen Weltcup-Sieger Chaplin und The Sinner, ebenfalls in Baleris Besitz, haben nicht die herausragenden Qualitäten von Clooney. Martin Fuchs wurde mit dem Ausnahmepferd Einzel-Europameister und WM-Zweiter, um nur die zwei wichtigsten Erfolge zu erwähnen. «Nach Tokio wollte ich eigentlich auf dem Höhepunkt aufhören», verrät Baleri, der seinen Autobetrieb in Zürich-West vor zehn Jahren seinem Sohn Remo als Geschäftsführer übertrug und als Rentner in Schmerikon nur noch in einem kleinen Betrieb mit Neu- und Occasionswagen «händelet». Clooney ist Anfang März 16-jährig geworden. Sein sportliches Ende kam brutal und abrupt. Nach einem verheerenden Sturz auf die Schulter bangte die ganze Fuchs- und Baleri-Crew um das Lebens des Vorzeigepferdes, das alle Erwartungen übertroffen hatte. Wochenlang wurde er im Tierspital Zürich gehegt und gepflegt. Pferdepfleger Sean Vard, zu dem Clooney ein spezielles Verhältnis hat, Martin Fuchs und Luigi Baleri wichen ihm kaum von der Seite. So ist er ihnen ans Herz gewachsen.

Inzwischen hat sich Clooney erholt und ist frei von Schmerzen. «In diesen Tagen wird er in die Normandie gehen und dort seinen Lebensabend geniessen. Es tut mir weh mitanzusehen, wie er leidet, wenn alle zwei Wochen der Transporter mit Martin zu einem Turnier abfährt und er zu Hause bleiben muss. In Frankreich bleiben ihm solche Enttäuschungen erspart», ergänzt Baleri.

In besten Händen bei Familie Fuchs

Der Pferdemäzen, verheiratet mit seiner ehemaligen Reitlehrerin Ursula, hat zur Freude der Fuchs-Familie und der gesamten Springreiter-Gilde seine Rücktrittsabsichten storniert. «Ich habe neu aufgerüstet und investiert. Bei der Familie Fuchs sind meine Pferde in besten Händen. Uns verbindet nicht nur eine Partner-, sondern eine innige Freundschaft.»

Baleris Neu-Investitionen heissen Commissar Pezi und eine neue, vielversprechende Nachwuchsgarde mit Diva, Viper, Harry, Lucina, Captain Morgan, Pina und wie die noch ungeschliffenen Diamanten alle heissen.

