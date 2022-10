FC Winkeln: Der Trainer muss mitspielen

Regionalfussball «Sven Lehmanns Profidenken ist noch da, davon profitieren wir alle»: Weshalb der frühere FCSG-Stürmer beim FC Winkeln wieder spielt Winkeln gerät im 2.-Liga-Spiel in Altstätten in Rückstand. Der Ausgleich fällt erst in der Schlussphase. Torschütze ist der Trainer. Beni Bruggmann Jetzt kommentieren 31.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einst St.Galler Stürmer, nun Winkelns Spielertrainer: Sven Lehmann. Bild: Benjamin Manser (Altstätten, 30. Oktober 2022)

Es war kein hochklassiges Spiel, sondern ein intensiver Kampf, nach welchem man jeden Ausgang akzeptiert hätte. Das Unentschieden ist also logisch. Winkeln hatte die besseren Tormöglichkeiten in der ersten, Altstätten in der zweiten Halbzeit.

Winkelns Spielertrainer Sven Lehmann ist dem Führungstreffer nahe: In der 18. Minute reagiert Altstättens Torhüter auf seinen Flachschuss grossartig, zwei Minuten später lenkt ein Verteidiger den Ball im letzten Moment zur Seite, und anfangs der zweiten Halbzeit spielt er in bester Abschlussposition den Ball zu einem Mitspieler.

Diesmal, so scheint es, geht der Goalgetter leer aus. Aber die 88. Minute kommt noch.

Der Trainer muss stürmen

Eigentlich wollte Sven Lehmann an seiner ersten Trainerstelle beim FC Winkeln, wo er vor vielen Jahren als Junior begonnen hatte, nicht mehr mitspielen. Der 31-Jährige ist im Besitz des Uefa-C-Diploms und daran, den Wechsel vom Spielfeld auf die Trainerbank zu vollziehen.

Das ist nicht einfach. Das Spiel im Rheintal zeigt deutlich: Ohne Lehmann geht es nicht, der Trainer muss mitstürmen.

Gestürmt und angegriffen hat er schon immer. Als Junior beim FC Winkeln, als Talent im Nachwuchs des FC St.Gallen, als Einwechselspieler in wenigen Spielen unter Uli Forte in der obersten Liga und in zehn Spielen in der Challenge League, und dann auch als Stammspieler beim FC Gossau und beim USV Eschen-Mauren.

Lehmann hat es als Nachwuchshoffnung sogar zu Länderspielen gebracht. Er war an einer U17-EM dabei und kam gegen Frankreich und Spanien zum Einsatz. Auch am U19-Turnier von Altstätten spielte er, also genau auf dem Platz, auf dem er an diesem Sonntag mit seinem FC Winkeln einen Punkt holte.

Verletzungen verhindern Spitzensportkarriere

Die Erinnerung ist allerdings keine gute: Er erlitt damals eine Rückenverletzung und musste lange aussetzen. Es blieb nicht die einzige Verletzung, Beinbrüche kamen dazu. Das ist ein Grund, warum er nicht im Spitzenfussball ankam.

Also ist er 2015 für zwei Jahre zu seinem Stammverein zurückgekehrt, und 2016 in der 2. Liga interregional mit 25 Toren Torschützenkönig geworden. Die Erfahrungen als Spieler will der Trainer jetzt, bei der zweiten Rückkehr, umsetzten:

«Mein Ziel ist, viel Ballbesitz zu haben, den Gegner früh unter Druck zu setzen und schnell umzuschalten.»

Als Spielertrainer hat er Vorteile: «Ich habe mit jedem Spieler sofort Kontakt, muss also nicht aufs Feld brüllen und riskieren, dass mich der Spieler doch nicht versteht.» Aber davon macht er in Altstätten keinen Gebrauch. Er ist Spieler. An der Linie hat er seinen Coach, Jack Hörler.

Sven Lehmann ist im Besitz des Uefa-C-Diploms. Bild: Benjamin Manser

Mit dem erfahrenen, besonnenen Mann hat der Jungtrainer die ideale Ergänzung, im Spiel und im Training. Der Assistent sagt:

Winkelns Assistenztrainer Jack Hörler. Bild: Jakob Ineichen

«Sven gibt vor, was es zu tun gibt. Sein Profi-Denken ist noch da, und davon profitieren wir alle.»

Und dann ergänzt er: «Er wollte eigentlich nur Trainer sein. Aber wir brauchen ihn auf dem Platz. Seit er spielt, geht es aufwärts.»

Spielertrainer und Coach ergänzen sich ideal

Der Kontakt zwischen Spielertrainer Lehmann und Coach Hörler klappt. Vieles kann man vor dem Spiel erledigen, an der Teamsitzung. «Ich habe nie gerne geredet, jetzt muss ich», sagt der Trainer. Auch er lernt.

In der 71. Minute – alle auf dem Feld sind mit einem Eckball beschäftigt – treffen sich Trainer und Coach bei der Spielerbank und bestimmen in Ruhe die Auswechslungen. Ein Entscheid ist, dass der Trainer, der bisher fast jedes Mal früher vom Feld ging, diesmal bis zum Schluss bleibt.

Ein guter Entscheid. In der 88. Minute tritt Patrick Broger, der Cousin von Altstätten-Präsident Andy Broger, einen Freistoss von der rechten Seite. Der Ball fliegt in den Strafraum, wo ihn Lehmann mit dem Kopf zum Ausgleich ins Tor lenkt.

Das, was dem Trainer an seinem Team so gefällt, bringt in Altstätten den späten Punktgewinn. «Wir sind ein Kollektiv, haben Selbstvertrauen – und geben Gas bis zum Schluss.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen